Χέγκσεθ: Aρνείται ότι η Ουάσινγκτον περιόρισε την πρόσβαση της Ουκρανίας στο Starlink – Επιβεβαιώσε τη συνάντηση με τον Νετανιάχου

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Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον δεν έχει επιβάλει περιορισμούς στην πρόσβαση της Ουκρανίας στο δορυφορικό δίκτυο Starlink του Ίλον Μασκ, αποδίδοντας το ζήτημα στους όρους χρήσης της υπηρεσίας, τους οποίους οφείλει να τηρεί το Κίεβο.

«Δεν έχουμε περιορίσει τίποτα. Υπάρχουν όροι παροχής υπηρεσιών που πρέπει να τηρούνται και, στο πλαίσιο αυτό, η Starlink έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τέτοιες αποφάσεις», ανέφερε ο Χέγκσεθ, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την πρόσβαση της Ουκρανίας στο Starshield, τη στρατιωτική εκδοχή του δορυφορικού δικτύου που προορίζεται για τον αμερικανικό στρατό.

Ο επικεφαλής του αμερικανικού Πενταγώνου πρόσθεσε ότι, από την πλευρά της αμερικανικής κυβέρνησης, δεν έχει αλλάξει κάτι, τονίζοντας ότι δεν έχει εκδοθεί σχετική οδηγία, ενώ παράλληλα, εξέφρασε την ευχή να έχει επιτυχία η Ουκρανία.

Ο Χέγκσεθ επιβεβαίωσε, επίσης, ότι επισκέφθηκε Αμερικανούς στρατιωτικούς που βρίσκονται στο Ισραήλ και ότι είχε συνάντηση με τον πρωθυπουργό της χώρας, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ερωτηθείς για το περιεχόμενο της συνομιλίας τους, απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ιδιωτική συζήτηση.

«Ήμουν εκεί για να επισκεφθώ τα στρατεύματά μας και είχα την ευκαιρία να μιλήσω με τον πρωθυπουργό. Φυσικά, δεν πρόκειται να αναφερθώ στο περιεχόμενο της συζήτησής μας. Ωστόσο, υπήρξαν καλοί εταίροι και το εκτιμώ αυτό», δήλωσε στους δημοσιογράφους.