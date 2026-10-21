Νετανιάχου: «Η Γαλλία υπέκυψε στην εισβολή του εξτρεμιστικού Ισλάμ»

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Την πεποίθησή του ότι η Γαλλία «υπέκυψε στην εισβολή του εξτρεμιστικού Ισλάμ» εξέφρασε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, με αφορμή τα βίαια επεισόδια και τις λεηλασίες που σημειώθηκαν στη χώρα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, σε συνέντευξή του στο γαλλόφωνο τηλεοπτικό δίκτυο i24News.

«Δεν προετοιμάστηκαν εγκαίρως, απλώς τα παράτησαν, υπέκυψαν στην εισβολή του εξτρεμιστικού Ισλάμ», ανέφερε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τη γαλλική μετάφραση του διερμηνέα.

Ερωτηθείς τι θα συμβούλευε τη Γαλλία για την αντιμετώπιση της κατάστασης, ο Νετανιάχου απάντησε: «Πολεμήστε, μην κινείστε κατευναστικά, πολεμήστε τους εξτρεμιστές».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ότι είχε προειδοποιήσει τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 της Χαμάς κατά του Ισραήλ: «Αν δεν τους εξοντώσουμε εδώ, θα τους έχετε στο Παρίσι», του είχε πει. «Και αυτό ακριβώς συμβαίνει», υποστήριξε.

Η ρητορική του Νετανιάχου απηχεί τη ρητορική που υιοθετούν συχνά πολιτικές προσωπικότητες και σχολιαστές της ακροδεξιάς στη Δύση, οι οποίοι βεβαιώνουν χωρίς καμία βάση ότι ορισμένες περιοχές της Ευρώπης υπόκεινται στον ισλαμικό νόμο λόγω των πληθυσμών μεταναστών που ζουν εκεί, προκαλώντας κατηγορίες για ισλαμοφοβία.

Υπενθυμίζεται πως οι σχέσεις μεταξύ της Γαλλίας και του Ισραήλ έχουν επιδεινωθεί από τότε που το Παρίσι αναγνώρισε επίσημα το κράτος της Παλαιστίνης τον Σεπτέμβριο του 2025, με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ να κατηγορεί τότε τον Μακρόν ότι «ρίχνει λάδι στη φωτιά του αντισημιτισμού» στη Γαλλία.