Πολωνία: «Πράσινο φως» από τη Βουλή για αλλαγές στις αμβλώσεις – Αναμένεται βέτο από τον εθνικιστή πρόεδρο Ναβρότσκι

Η κάτω Βουλή της Πολωνίας ενέκρινε προτάσεις για τη διεύρυνση της δυνατότητας άμβλωσης σε περιπτώσεις εμβρυϊκών ανωμαλιών και την αποποινικοποίηση παροχής βοήθειας σε εγκύους. Οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τουσκ στοχεύουν στην αναθεώρηση του αυστηρού πλαισίου του 2021, ωστόσο η εφαρμογή τους παραμένει αβέβαιη καθώς ο πρόεδρος Κάρολ Ναβρότσκι αναμένεται να ασκήσει βέτο.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Προτάσεις για τη διεύρυνση της δυνατότητας άμβλωσης σε περιπτώσεις εμβρυϊκών ανωμαλιών, καθώς και για την αποποινικοποίηση της παροχής βοήθειας σε γυναίκες που επιθυμούν να διακόψουν την εγκυμοσύνη τους ενέκρινε η κάτω Βουλή του πολωνικού Κοινοβουλίου.
  • Ωστόσο, η προώθηση των αλλαγών παραμένει αβέβαιη, καθώς ο εθνικιστής πρόεδρος της Πολωνίας αναμένεται να ασκήσει βέτο στη σχετική νομοθεσία.
  • Παράλληλα, ένα ξεχωριστό νομοσχέδιο, το οποίο θα νομιμοποιεί την άμβλωση κατόπιν αιτήματος έως τη 12η εβδομάδα της κύησης, εξετάζεται από κοινοβουλευτικές επιτροπές.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Προτάσεις για τη διεύρυνση της δυνατότητας άμβλωσης σε περιπτώσεις εμβρυϊκών ανωμαλιών, καθώς και για την αποποινικοποίηση της παροχής βοήθειας σε γυναίκες που επιθυμούν να διακόψουν την εγκυμοσύνη τους ενέκρινε σήμερα η κάτω Βουλή του πολωνικού Κοινοβουλίου.

Οι πρωτοβουλίες εντάσσονται στις προσπάθειες αναθεώρησης του αυστηρού πλαισίου που είχε θεσπιστεί επί της προηγούμενης κυβέρνησης, περιορίζοντας δραστικά τις νόμιμες αμβλώσεις στη χώρα.

Ωστόσο, η προώθηση των αλλαγών παραμένει αβέβαιη, καθώς ο εθνικιστής πρόεδρος της Πολωνίας, Κάρολ Ναβρότσκι, αναμένεται να ασκήσει βέτο στη σχετική νομοθεσία.

H Πολωνία, μια χώρα που απαρτίζεται κυρίως από καθολικό πληθυσμό, εισήγαγε μια σχεδόν ολική απαγόρευση των αμβλώσεων το 2021, αφότου το Συνταγματικό Δικαστήριο απεφάνθη πως η διακοπή της κύησης λόγω εμβρυϊκών ανωμαλιών είναι αντισυνταγματική. Η απαγόρευση των αμβλώσεων προκάλεσε ογκώδεις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας.

Ο φιλοευρωπαϊκός συνασπισμός του πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ κέρδισε τις εκλογές του 2023, εν μέρει χάρη στη δέσμευσή του να χαλαρώσει τους περιορισμούς στις αμβλώσεις. Ο πρόεδρος Ναβρότσκι έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα μπλοκάρει οποιαδήποτε φιλελευθεροποίηση της νομοθεσίας.

«Η πραγματικότητα είναι ότι αυτά τα νομοθετήματα αντιπροσωπεύουν μια πολύ περιορισμένη, μικρής κλίμακας μεταρρύθμιση και δεν θα βελτιώσουν την κατάσταση για τις περισσότερες γυναίκες στην Πολώνια που χρειάζονται πρόσβαση σε υπηρεσίες άμβλωσης», δήλωσε στο Reuters, η Λέα Όκτορ, αντιπρόεδρος για την Ευρώπη του Κέντρου Αναπαραγωγικών Δικαιωμάτων.

Ένα ξεχωριστό νομοσχέδιο, το οποίο θα νομιμοποιεί την άμβλωση κατόπιν αιτήματος έως τη 12η εβδομάδα της κύησης, εξετάζεται από κοινοβουλευτικές επιτροπές.

Η κυβέρνηση του Τουσκ είχε ήδη λάβει μέτρα για τη διεύρυνση της πρόσβασης στις αμβλώσεις βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, η οποία επιτρέπει τη διακοπή της κύησης για λόγους ψυχικής υγείας.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η άμβλωση είναι νόμιμη μόνο σε περιπτώσεις βιασμού ή αιμομιξίας, καθώς και όταν κινδυνεύει η υγεία ή η ζωή της γυναίκας.

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