Πολωνία: «Πράσινο φως» από τη Βουλή για αλλαγές στις αμβλώσεις – Αναμένεται βέτο από τον εθνικιστή πρόεδρο Ναβρότσκι

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Προτάσεις για τη διεύρυνση της δυνατότητας άμβλωσης σε περιπτώσεις εμβρυϊκών ανωμαλιών, καθώς και για την αποποινικοποίηση της παροχής βοήθειας σε γυναίκες που επιθυμούν να διακόψουν την εγκυμοσύνη τους ενέκρινε σήμερα η κάτω Βουλή του πολωνικού Κοινοβουλίου.

Οι πρωτοβουλίες εντάσσονται στις προσπάθειες αναθεώρησης του αυστηρού πλαισίου που είχε θεσπιστεί επί της προηγούμενης κυβέρνησης, περιορίζοντας δραστικά τις νόμιμες αμβλώσεις στη χώρα.

Ωστόσο, η προώθηση των αλλαγών παραμένει αβέβαιη, καθώς ο εθνικιστής πρόεδρος της Πολωνίας, Κάρολ Ναβρότσκι, αναμένεται να ασκήσει βέτο στη σχετική νομοθεσία.

Dolní komora polského parlamentu dnes odhlasovala povolení potratů v případě abnormalit plodu a dekriminalizaci poskytování pomoci při provedení potratu. https://t.co/fEhqL1Z88T Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Ενέργεια: Επιστολή Αρτοποιών προς Μητσοτάκη-Τι αναφέρει — Epoch Times ČR (@EpochTimesCZ) October 20, 2026

H Πολωνία, μια χώρα που απαρτίζεται κυρίως από καθολικό πληθυσμό, εισήγαγε μια σχεδόν ολική απαγόρευση των αμβλώσεων το 2021, αφότου το Συνταγματικό Δικαστήριο απεφάνθη πως η διακοπή της κύησης λόγω εμβρυϊκών ανωμαλιών είναι αντισυνταγματική. Η απαγόρευση των αμβλώσεων προκάλεσε ογκώδεις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας.

Ο φιλοευρωπαϊκός συνασπισμός του πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ κέρδισε τις εκλογές του 2023, εν μέρει χάρη στη δέσμευσή του να χαλαρώσει τους περιορισμούς στις αμβλώσεις. Ο πρόεδρος Ναβρότσκι έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα μπλοκάρει οποιαδήποτε φιλελευθεροποίηση της νομοθεσίας.

«Η πραγματικότητα είναι ότι αυτά τα νομοθετήματα αντιπροσωπεύουν μια πολύ περιορισμένη, μικρής κλίμακας μεταρρύθμιση και δεν θα βελτιώσουν την κατάσταση για τις περισσότερες γυναίκες στην Πολώνια που χρειάζονται πρόσβαση σε υπηρεσίες άμβλωσης», δήλωσε στο Reuters, η Λέα Όκτορ, αντιπρόεδρος για την Ευρώπη του Κέντρου Αναπαραγωγικών Δικαιωμάτων.

Ένα ξεχωριστό νομοσχέδιο, το οποίο θα νομιμοποιεί την άμβλωση κατόπιν αιτήματος έως τη 12η εβδομάδα της κύησης, εξετάζεται από κοινοβουλευτικές επιτροπές.

Η κυβέρνηση του Τουσκ είχε ήδη λάβει μέτρα για τη διεύρυνση της πρόσβασης στις αμβλώσεις βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, η οποία επιτρέπει τη διακοπή της κύησης για λόγους ψυχικής υγείας.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η άμβλωση είναι νόμιμη μόνο σε περιπτώσεις βιασμού ή αιμομιξίας, καθώς και όταν κινδυνεύει η υγεία ή η ζωή της γυναίκας.