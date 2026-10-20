Πρίγκιπας Χάρι: Θέλει να συμφιλιωθεί με τον Κάρολο και τον Ουίλιαμ – «Υπάρχει ήδη αρκετό δράμα στον κόσμο»

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Την επιθυμία του να αποκαταστήσει τις σχέσεις του με τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο, και τον αδελφό του, πρίγκιπα Ουίλιαμ, εξέφρασε ο πρίγκιπας Χάρι, στέλνοντας ένα δημόσιο μήνυμα συμφιλίωσης έπειτα από χρόνια οικογενειακών συγκρούσεων. Σε συνέντευξή του στο περιοδικό GQ, ο δούκας του Σάσεξ υποστήριξε ότι δεν θέλει να συνεχιστούν οι εντάσεις με τη βασιλική οικογένεια, τονίζοντας πως «υπάρχει ήδη αρκετό δράμα στον κόσμο». Παράλληλα, αποκάλυψε πόσο σημαντική είναι για τον ίδιο η επιστροφή των παιδιών του στη Βρετανία, όπου πλέον φοιτούν σε σχολεία, αποκτώντας μια διαφορετική πολιτισμική εμπειρία.

Σύμφωνα με τον Guardian, ο πρίγκιπας Χάρι μίλησε ανοιχτά για τις δυσκολίες στις σχέσεις του με τον βασιλιά Κάρολο και τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, επισημαίνοντας ότι οι οικογενειακές συγκρούσεις αποτελούν μια εμπειρία με την οποία μπορούν να ταυτιστούν εκατομμύρια άνθρωποι.

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε τον περασμένο μήνα στη Νέα Υόρκη και δημοσιεύθηκε την Τρίτη (20/10), την ώρα που η βρετανική βασιλική οικογένεια υποδεχόταν τον σουλτάνο του Ομάν στο Κάστρο του Ουίνδσορ, στο πλαίσιο επίσημης κρατικής επίσκεψης.

«Κάποιοι δεν θέλουν να τα ξαναβρούμε. Εγώ το θέλω»

Ο δούκας του Σάσεξ αναφέρθηκε στις οικογενειακές διαφωνίες, εξηγώντας ότι η δική του εμπειρία δεν διαφέρει τόσο από εκείνη πολλών άλλων οικογενειών.

«Υπάρχουν διαφωνίες ανάμεσα σε αδέλφια, υπάρχουν διαλυμένες σχέσεις ανάμεσα σε παιδιά και γονείς ή ανάμεσα σε παιδιά και έναν από τους δύο γονείς», δήλωσε.

Όπως εξήγησε, πολλοί άνθρωποι με τους οποίους συνομιλεί επανέρχονται στο συγκεκριμένο ζήτημα, γεγονός που τον έχει κάνει να συνειδητοποιήσει πόσο κοινές είναι αυτές οι εμπειρίες.

Ο ίδιος εκτιμά ότι αυτός είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους το κοινό εξακολουθεί να ενδιαφέρεται τόσο έντονα για τις σχέσεις του με τον Κάρολο και τον Ουίλιαμ.

«Ίσως οι άνθρωποι μας κοιτάζουν και αναρωτιούνται πώς θα καταφέρουμε να τα βρούμε. Και ίσως σκέφτονται ότι, βλέποντας πώς θα λύσουμε εμείς τα προβλήματά μας, θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν και τα δικά τους», ανέφερε.

Στη συνέχεια, ο Χάρι διατύπωσε ξεκάθαρα την προσωπική του επιθυμία.

«Κάποιοι δεν θέλουν να τα ξαναβρούμε. Εγώ θέλω να τα ξαναβρούμε. Με όλα όσα συμβαίνουν στον κόσμο, το σημαντικότερο είναι να συμφιλιωθούμε. Αυτό είναι το βασικό», υπογράμμισε.

«Οι πληγές αφήνουν σημάδια, αλλά πρέπει να αφήνουμε πίσω το παρελθόν»

Όταν ρωτήθηκε εάν θεωρεί ότι μπορεί να επουλωθεί το ρήγμα στις σχέσεις του με την οικογένειά του, ο πρίγκιπας απάντησε καταφατικά.

«Ναι, φυσικά», δήλωσε, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι οι συγκρούσεις αφήνουν βαθιά σημάδια.

«Τα σημάδια μένουν για πάντα, αλλά το να αφήνουμε πίσω το παρελθόν είναι κάτι που θα ενθάρρυνα όλους να κάνουν», ανέφερε.

Παραδέχθηκε ότι η διαδικασία αυτή γίνεται δυσκολότερη όταν γεγονότα του παρελθόντος εξακολουθούν να επηρεάζουν την καθημερινότητα ενός ανθρώπου.

Παρά τις δυσκολίες, επανέλαβε ότι θεωρεί σημαντικό να σταματήσουν οι οικογενειακές αντιπαραθέσεις.

«Για μένα, υπάρχει ήδη αρκετό δράμα στον κόσμο και αρκετό δράμα στις ζωές των ανθρώπων, ώστε να συνεχίζουμε να έχουμε προβλήματα με την οικογένειά μας», είπε χαρακτηριστικά.

Μετά τη δημοσίευση της συνέντευξης, εκπρόσωπος του ζεύγους των Σάσεξ διευκρίνισε ότι οι δηλώσεις του Χάρι δεν είχαν σκοπό να αποτελέσουν αιχμή κατά του πρίγκιπα Ουίλιαμ ή οποιουδήποτε άλλου μέλους της βασιλικής οικογένειας.

Όπως εξήγησε, οι τοποθετήσεις του έγιναν σε ένα γενικότερο πλαίσιο σχετικά με τις οικογενειακές σχέσεις και τη σημασία της συμφιλίωσης.

Η επιστροφή στη Βρετανία και η νέα ζωή των παιδιών του

Ο πρίγκιπας Χάρι αναφέρθηκε επίσης στην επιστροφή της οικογένειάς του στο Ηνωμένο Βασίλειο, εξηγώντας ότι η δυνατότητα των παιδιών του να φοιτήσουν σε βρετανικά σχολεία είχε ιδιαίτερη συναισθηματική σημασία για εκείνον.

Ο δούκας του Σάσεξ και η σύζυγός του, Μέγκαν Μαρκλ, έχουν δύο παιδιά, τον επτάχρονο Άρτσι και την πεντάχρονη Λίλιμπετ.

Όπως εξήγησε, η απόφαση συνδέθηκε με τις ευκαιρίες που προσφέρει η Βρετανία, αλλά και με την επιθυμία του να έχουν τα παιδιά του στενότερη επαφή με την οικογένεια και τη βρετανική κουλτούρα.

«Δεν ήξερα πόσο σημαντικό ήταν αυτό για μένα. Πάντα πίστευα ότι ήταν κάτι που θα προσπαθούσα να κάνω ή που θα προσπαθούσαμε να κάνουμε μαζί», δήλωσε.

«Τώρα που βρίσκονται στο σχολείο εδώ και δύο εβδομάδες, το λατρεύουν. Τους προσφέρει μια εντελώς διαφορετική εμπειρία», πρόσθεσε.

Ο Χάρι έσπευσε να διευκρινίσει ότι η επιλογή του δεν αποτελεί κριτική προς το αμερικανικό εκπαιδευτικό σύστημα.

«Μην ανησυχείτε, δεν επικρίνω τα αμερικανικά σχολεία», ανέφερε.

Παράλληλα, τόνισε ότι θεωρεί εξαιρετικά σημαντικό ο Άρτσι και η Λίλιμπετ να μεγαλώσουν έχοντας βιώματα από δύο διαφορετικούς πολιτισμούς.

Η απώλεια της Νταϊάνα και η ψυχοθεραπεία – «Δεν θέλω τη συμπόνια κανενός»

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Χάρι μίλησε και για το ψυχικό τραύμα που βίωσε μετά τον θάνατο της μητέρας του, πριγκίπισσας Νταϊάνα.

Ο ίδιος εξήγησε ότι η απόφασή του να μιλήσει δημόσια για το πένθος και τις προσωπικές δυσκολίες του δεν αποσκοπεί στο να προκαλέσει τη συμπόνια του κόσμου, αλλά να βοηθήσει ανθρώπους που αντιμετωπίζουν ανάλογες εμπειρίες.

«Σίγουρα δεν θέλω καμία συμπόνια. Γιατί; Επειδή είμαι πρίγκιπας. Έχω ένα δίκτυο ανθρώπων που με στηρίζουν, έχω κάνει διάφορες μορφές ψυχοθεραπείας και έχω δουλέψει με τον εαυτό μου», δήλωσε.

Παραδέχθηκε, μάλιστα, ότι αναρωτιέται πώς θα ήταν σήμερα η ζωή του εάν δεν είχε αναζητήσει αυτή τη βοήθεια.

«Αναρωτιέμαι πού θα βρισκόμουν αν δεν το είχα κάνει. Τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι πολύ διαφορετικά», σημείωσε.

Η δημόσια αναφορά του στην ψυχοθεραπεία εντάσσεται στη μακροχρόνια προσπάθειά του να ενθαρρύνει πιο ανοιχτές συζητήσεις γύρω από την ψυχική υγεία, το πένθος και τις τραυματικές εμπειρίες.

Ένα νέο μήνυμα προς τη βασιλική οικογένεια

Οι δηλώσεις του πρίγκιπα Χάρι επαναφέρουν στο προσκήνιο το ενδεχόμενο αποκατάστασης των σχέσεών του με τον πατέρα και τον αδελφό του, έπειτα από χρόνια δημόσιων αντιπαραθέσεων και αποξένωσης.

Η επιθυμία του για συμφιλίωση διατυπώνεται πλέον παράλληλα με μια σημαντική αλλαγή στην οικογενειακή του ζωή, καθώς τα παιδιά του αποκτούν καθημερινή επαφή με τη Βρετανία μέσω του σχολείου.

Παρά την αισιόδοξη στάση του, δεν έχει ανακοινωθεί κάποια συγκεκριμένη πρωτοβουλία για την επίλυση των διαφορών του με τον Κάρολο και τον Ουίλιαμ.

Για τον πρίγκιπα Χάρι, πάντως, το μήνυμα είναι σαφές: οι πληγές του παρελθόντος μπορεί να μην εξαφανιστούν ποτέ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να καθορίζουν για πάντα τις οικογενειακές σχέσεις.