Ουκρανία: 16 νεκροί από ρωσικές επιθέσεις – Κοριτσάκι ενός έτους σκοτώθηκε μέσα στο καρότσι του

Ένα νέο κύμα ρωσικών επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε κατοικημένες περιοχές και ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας άφησε πίσω του τουλάχιστον 16 νεκρούς και 69 τραυματίες μέσα σε ένα 24ωρο, προκαλώντας παράλληλα εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης σε δώδεκα περιφέρειες. Στη Νόβα Βοντολάχα της περιφέρειας Χαρκόβου, ρωσικό drone έπληξε πάρκο γεμάτο οικογένειες, σκοτώνοντας έξι ανθρώπους, ανάμεσά τους τη δασκάλα Ίνα Μαριούχνα και τη μόλις ενός έτους κόρη της, Ανχελίνα, που βρισκόταν μέσα στο καρότσι της. Το γεγονός προκάλεσε την έντονη αντίδραση του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος έκανε λόγο για απόλυτη θηριωδία και απηύθυνε νέα έκκληση στους συμμάχους για ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας και διατήρηση των κυρώσεων κατά της Μόσχας.

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Διεθνή Νέα

Η ρωσική επίθεση με drone σε πάρκο της Νόβα Βοντολάχα, στην περιφέρεια του Χαρκόβου, στις 19 Οκτωβρίου 2026, στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους, ανάμεσά τους δύο παιδιά. Μεταξύ των θυμάτων ήταν η ενός έτους Ανχελίνα, που σκοτώθηκε μέσα στο καρότσι της, και η μητέρα της, Ίνα Μαριούχνα. Φωτογραφία: Σχολείο Νόβα Βοντολάχα/Facebook
Η ρωσική επίθεση με drone σε πάρκο της Νόβα Βοντολάχα, στην περιφέρεια του Χαρκόβου, στις 19 Οκτωβρίου 2026, στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους, ανάμεσά τους δύο παιδιά. Μεταξύ των θυμάτων ήταν η ενός έτους Ανχελίνα, που σκοτώθηκε μέσα στο καρότσι της, και η μητέρα της, Ίνα Μαριούχνα. Φωτογραφία: Σχολείο Νόβα Βοντολάχα/Facebook
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα νέο κύμα ρωσικών βομβαρδισμών σε ολόκληρη την Ουκρανία άφησε πίσω του τουλάχιστον 16 νεκρούς και 69 τραυματίες μέσα σε ένα 24ωρο, προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης σε δώδεκα περιφέρειες.
  • Στην περιφέρεια του Χαρκόβου, ρωσικό drone έπληξε πάρκο στη Νόβα Βοντολάχα σκοτώνοντας έξι ανθρώπους, ανάμεσά τους ένα κοριτσάκι μόλις ενός έτους στο καρότσι του και τη μητέρα του.
  • Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε την επίθεση «απόλυτη θηριωδία», απευθύνοντας έκκληση για ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας και προειδοποιώντας κατά της χαλάρωσης των κυρώσεων στη Ρωσία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μία ασύλληπτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στην περιφέρεια του Χαρκόβου, όταν ρωσικό drone έπληξε πάρκο γεμάτο οικογένειες και παιδιά, σκοτώνοντας έξι ανθρώπους, ανάμεσά τους δύο μικρά κορίτσια. Η μόλις ενός έτους Ανχελίνα σκοτώθηκε ακαριαία μέσα στο καρότσι της, ενώ η μητέρα της, Ίνα Μαριούχνα, δασκάλα σε τοπικό δημοτικό σχολείο, υπέκυψε αργότερα στα τραύματά της στο νοσοκομείο. Η επίθεση εντάσσεται σε ένα νέο κύμα ρωσικών βομβαρδισμών σε ολόκληρη την Ουκρανία, που άφησε πίσω του τουλάχιστον 16 νεκρούς και 69 τραυματίες μέσα σε ένα 24ωρο, ενώ προκάλεσε εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης σε δώδεκα περιφέρειες της χώρας.

Σύμφωνα με το Kyiv Independent, οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις με πυραύλους, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυροβολικό εναντίον κατοικημένων περιοχών και υποδομών, προκαλώντας ανθρώπινες απώλειες από το Χάρκοβο και το Κίεβο μέχρι τη Ζαπορίζια, τη Χερσώνα και την περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ.

Ωστόσο, οι εικόνες από τη Νόβα Βοντολάχα, μια κωμόπολη στην περιφέρεια του Χαρκόβου, προκάλεσαν ιδιαίτερη οργή στην ουκρανική κοινωνία, καθώς τα θύματα βρίσκονταν σε πάρκο όπου είχαν συγκεντρωθεί οικογένειες με τα παιδιά τους.

Κατεστραμμένο στέγαστρο σε πάρκο της Νόβα Βοντολάχα, στην περιφέρεια του Χαρκόβου της Ουκρανίας, μετά τη ρωσική επίθεση με drone στις 19 Οκτωβρίου 2026, που στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους, ανάμεσά τους δύο παιδιά. Φωτογραφία: Όλεχ Σινιεχούμποφ/Telegram
Κατεστραμμένο στέγαστρο σε πάρκο της Νόβα Βοντολάχα, στην περιφέρεια του Χαρκόβου της Ουκρανίας, μετά τη ρωσική επίθεση με drone στις 19 Οκτωβρίου 2026, που στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους, ανάμεσά τους δύο παιδιά. Φωτογραφία: Όλεχ Σινιεχούμποφ/Telegram

Η ενός έτους Ανχελίνα σκοτώθηκε μέσα στο καρότσι της – Η μητέρα της πέθανε στο νοσοκομείο

Το ρωσικό drone έπληξε το κεντρικό πάρκο της Νόβα Βοντολάχα τη Δευτέρα (19/10), την ώρα που στον χώρο βρίσκονταν αρκετοί επισκέπτες, μεταξύ των οποίων μικρά παιδιά.

Από την επίθεση σκοτώθηκαν δύο κορίτσια, ηλικίας ενός και 11 ετών, καθώς και τέσσερις ενήλικες, τρεις γυναίκες και ένας άνδρας περίπου 40 ετών.

Ανάμεσα στα θύματα ήταν η μικρή Ανχελίνα, η οποία βρισκόταν στο παιδικό καρότσι της όταν σημειώθηκε το πλήγμα.

Το κοριτσάκι σκοτώθηκε ακαριαία.

Η μητέρα της, Ίνα Μαριούχνα, τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της.

Σύμφωνα με την Ukrainska Pravda, από το πλήγμα στο πάρκο τραυματίστηκαν ακόμη 15 άνθρωποι, ανάμεσά τους επτά παιδιά.

Οι εικόνες του νεκρού βρέφους μέσα στο καρότσι του κυκλοφόρησαν στα ουκρανικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας σοκ και οργή.

Η τοπική κοινότητα κήρυξε την Τρίτη 20 Οκτωβρίου ημέρα πένθους για τα θύματα της επίθεσης.

«Μια υπέροχη δασκάλα» – Το συγκινητικό αντίο στην Ίνα Μαριούχνα

Η Ίνα Μαριούχνα εργαζόταν ως δασκάλα δημοτικού στο σχολείο Νο 1 της Νόβα Βοντολάχα.

Η είδηση του θανάτου της, μαζί με τη μόλις ενός έτους κόρη της, προκάλεσε βαθιά θλίψη στους συναδέλφους και στους μαθητές της.

Με ανακοίνωσή του, το σχολείο αποχαιρέτησε τη δασκάλα, περιγράφοντάς την ως έναν άνθρωπο που είχε αφιερώσει τη ζωή του στην εκπαίδευση και στη φροντίδα των παιδιών.

«Καμία λέξη δεν μπορεί να περιγράψει την απόγνωση αυτής της ανεπανόρθωτης απώλειας. Είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι δύο ζωές χάθηκαν, σβήνοντας όνειρα και ελπίδες που θα έπρεπε να είχαν πραγματοποιηθεί και ανθίσει», ανέφεραν οι συνάδελφοί της.

Στην ίδια ανακοίνωση περιέγραψαν την Ίνα ως μια εξαιρετική εκπαιδευτικό, η οποία βοηθούσε τους μικρούς μαθητές να ανακαλύψουν τον κόσμο της γνώσης.

«Η Ίνα Μαριούχνα ήταν μια υπέροχη δασκάλα, που άνοιγε στα μικρά παιδιά τον κόσμο της γνώσης, τα καθοδηγούσε στα πρώτα τους βήματα στη ζωή και τους πρόσφερε όλη τη ζεστασιά της καρδιάς της», σημείωσαν.

Οι συνάδελφοί της υπογράμμισαν ότι η καλοσύνη, η ειλικρίνεια και ο επαγγελματισμός της θα παραμείνουν ζωντανά στη μνήμη όλων όσοι τη γνώρισαν.

«Είναι σπαρακτικό ότι μαζί της πέθανε και η μικρή της κόρη, Ανχελίνα», κατέληξαν.

Ζελένσκι: «Απόλυτη θηριωδία» – Προειδοποίηση κατά της χαλάρωσης των κυρώσεων στη Ρωσία

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι καταδίκασε την επίθεση στο πάρκο, χαρακτηρίζοντάς την «απόλυτη θηριωδία».

Απηύθυνε νέα έκκληση προς τους συμμάχους της Ουκρανίας να ενισχύσουν την αντιαεροπορική της άμυνα, προκειμένου να προστατευθούν οι άμαχοι από τα συνεχή ρωσικά πλήγματα.

Παράλληλα, προειδοποίησε κατά οποιασδήποτε συμφωνίας με τη Μόσχα που θα συνοδευόταν από χαλάρωση των οικονομικών κυρώσεων.

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η ουκρανική κυβέρνηση εκφράζει έντονη ανησυχία για τις διεθνείς πιέσεις προς το Κίεβο να περιορίσει τις επιθέσεις του σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι σχεδόν την ίδια ώρα με τη δημοσιοποίηση των εικόνων από τη Νόβα Βοντολάχα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε στους δημοσιογράφους ότι «η Ρωσία, ειλικρινά, έχει συμπεριφερθεί καλά όσον αφορά την Ουκρανία».

Η χρονική σύμπτωση των δηλώσεών του με τις εικόνες από το πάρκο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα ουκρανικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Νέο ρωσικό πλήγμα στο Κίεβο – Τρεις νεκροί σε δρόμο με πρωινή κυκλοφορία

Οι επιθέσεις συνεχίστηκαν και στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με την Κρατική Υπηρεσία Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και τέσσερις τραυματίστηκαν όταν ρωσικό drone έπληξε την πρωινή κυκλοφορία στη συνοικία Χολοσίιβσκι του Κιέβου.

Το πλήγμα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, την ώρα που πολίτες μετακινούνταν για τις καθημερινές τους υποχρεώσεις.

Παράλληλα, στην περιφέρεια του Κιέβου, επιθέσεις στην περιοχή Ομπούχιβ είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων έξι, σύμφωνα με τις περιφερειακές Αρχές.

Βομβαρδισμοί σε Χάρκοβο, Ντονέτσκ και Ζαπορίζια – Εκατοντάδες ρωσικά πλήγματα

Στην ευρύτερη περιφέρεια του Χαρκόβου, οι ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν συνολικά έξι θανάτους και 16 τραυματισμούς, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Σινιεχούμποφ.

Εκτός από την επίθεση στο πάρκο, ένας ακόμη άνθρωπος τραυματίστηκε στην πόλη Τσουχούιβ, ενώ ρωσικοί πύραυλοι και drones προκάλεσαν ζημιές σε κατοικίες και γραμμές ηλεκτροδότησης.

Στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και οκτώ τραυματίστηκαν σε επιθέσεις εναντίον του Κραματόρσκ, του Σλοβιάνσκ και άλλων οικισμών κοντά στο μέτωπο.

Οι βομβαρδισμοί προκάλεσαν καταστροφές σε σπίτια, αυτοκίνητα και διοικητικά κτίρια, ενώ στην κοινότητα Σταροβαρβαρίβκα υπέστη ζημιές και τοπική εκκλησία.

Ιδιαίτερα σφοδρό ήταν το ρωσικό σφυροκόπημα στην περιφέρεια της Ζαπορίζια.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ιβάν Φεντόροφ, οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν 848 επιθέσεις εναντίον 52 οικισμών μέσα σε ένα 24ωρο, χρησιμοποιώντας πυροβολικό, drones, συστήματα πολλαπλών εκτοξευτών πυραύλων και αεροπορικά πλήγματα.

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πέντε τραυματίστηκαν.

Στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και οκτώ τραυματίστηκαν από ρωσικό πλήγμα σε βιομηχανική εγκατάσταση στο Κρίβι Ριχ στις 19 Οκτωβρίου.

Το πρωί της Τρίτης, νέο πλήγμα σε αποθήκη στην πόλη Ντνίπρο προκάλεσε τον τραυματισμό τεσσάρων ακόμη ανθρώπων.

Στη Χερσώνα, 18 άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, από ρωσικές επιθέσεις με πυροβολικό, drones και αεροπορικά μέσα εναντίον 36 οικισμών.

Η Ρωσία εξαπέλυσε 165 drones – Τα 105 ήταν αεριωθούμενα

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας προς την Τρίτη (20/10), η Ρωσία εξαπέλυσε συνολικά 165 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τύπου Shahed και άλλων κατηγοριών. Από αυτά, τα 105 ήταν αεριωθούμενα drones.

Σύμφωνα με την ουκρανική ανακοίνωση, η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε ή εξουδετέρωσε 115 drones, μεταξύ των οποίων 73 αεριωθούμενα.

Παρά τις αναχαιτίσεις, αρκετά ρωσικά πλήγματα προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές σε κατοικημένες περιοχές και ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Χωρίς ρεύμα δώδεκα περιφέρειες – Νέα χτυπήματα στις ενεργειακές υποδομές

Οι ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν νέες διακοπές ηλεκτροδότησης σε δώδεκα περιφέρειες της Ουκρανίας, σύμφωνα με την κρατική εταιρεία διαχείρισης του ηλεκτρικού δικτύου Ukrenergo.

Προβλήματα καταγράφηκαν στις περιφέρειες Κιροβοχράντ, Ζιτόμιρ, Λβιβ, Οδησσού, Ρίβνε, Τερνόπιλ, Χμελνίτσκι, Ζαπορίζια, Ντονέτσκ, Χαρκόβου, Σούμι και Τσερνίχιβ.

Στην περιφέρεια Βίνιτσα, η περιφερειάρχης Ναταλία Ζαμπολότνα ανέφερε ότι η Ρωσία συνεχίζει τις μαζικές επιθέσεις εναντίον ενεργειακών υποδομών, ενώ συνεργεία εργάζονται για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στα σπίτια.

Στην περιφέρεια Ζιτόμιρ, οι ρωσικές δυνάμεις εξακολούθησαν για τρίτη συνεχόμενη ημέρα να επιχειρούν την καταστροφή ενεργειακών και σιδηροδρομικών εγκαταστάσεων.

Στη Βολίν, επιθέσεις με drones άφησαν αρκετούς οικισμούς χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, με τις πόλεις Κόβελ και Λουτσκ να καταγράφουν τις σοβαρότερες ζημιές σε κρίσιμες και πολιτικές υποδομές.

Οι επαναλαμβανόμενες επιθέσεις στο ενεργειακό δίκτυο εντείνουν τις ανησυχίες για τις συνθήκες που θα αντιμετωπίσουν οι πολίτες κατά τους χειμερινούς μήνες.

Με τουλάχιστον 16 νεκρούς και 69 τραυματίες σε ένα μόλις 24ωρο, η Ουκρανία μετρά τις ανθρώπινες και υλικές απώλειες ενός ακόμη κύματος ρωσικών επιθέσεων. Στη Νόβα Βοντολάχα, όμως, η τραγωδία απέκτησε δύο ονόματα που συγκλόνισαν την τοπική κοινωνία: την Ίνα, μια δασκάλα που αφιέρωσε τη ζωή της στα παιδιά, και τη μικρή Ανχελίνα, που δεν πρόλαβε να μεγαλώσει.

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