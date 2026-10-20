Ουκρανία: 16 νεκροί από ρωσικές επιθέσεις – Κοριτσάκι ενός έτους σκοτώθηκε μέσα στο καρότσι του

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Μία ασύλληπτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στην περιφέρεια του Χαρκόβου, όταν ρωσικό drone έπληξε πάρκο γεμάτο οικογένειες και παιδιά, σκοτώνοντας έξι ανθρώπους, ανάμεσά τους δύο μικρά κορίτσια. Η μόλις ενός έτους Ανχελίνα σκοτώθηκε ακαριαία μέσα στο καρότσι της, ενώ η μητέρα της, Ίνα Μαριούχνα, δασκάλα σε τοπικό δημοτικό σχολείο, υπέκυψε αργότερα στα τραύματά της στο νοσοκομείο. Η επίθεση εντάσσεται σε ένα νέο κύμα ρωσικών βομβαρδισμών σε ολόκληρη την Ουκρανία, που άφησε πίσω του τουλάχιστον 16 νεκρούς και 69 τραυματίες μέσα σε ένα 24ωρο, ενώ προκάλεσε εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης σε δώδεκα περιφέρειες της χώρας.

Σύμφωνα με το Kyiv Independent, οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις με πυραύλους, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυροβολικό εναντίον κατοικημένων περιοχών και υποδομών, προκαλώντας ανθρώπινες απώλειες από το Χάρκοβο και το Κίεβο μέχρι τη Ζαπορίζια, τη Χερσώνα και την περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ.

Ωστόσο, οι εικόνες από τη Νόβα Βοντολάχα, μια κωμόπολη στην περιφέρεια του Χαρκόβου, προκάλεσαν ιδιαίτερη οργή στην ουκρανική κοινωνία, καθώς τα θύματα βρίσκονταν σε πάρκο όπου είχαν συγκεντρωθεί οικογένειες με τα παιδιά τους.

Η ενός έτους Ανχελίνα σκοτώθηκε μέσα στο καρότσι της – Η μητέρα της πέθανε στο νοσοκομείο

Το ρωσικό drone έπληξε το κεντρικό πάρκο της Νόβα Βοντολάχα τη Δευτέρα (19/10), την ώρα που στον χώρο βρίσκονταν αρκετοί επισκέπτες, μεταξύ των οποίων μικρά παιδιά.

Από την επίθεση σκοτώθηκαν δύο κορίτσια, ηλικίας ενός και 11 ετών, καθώς και τέσσερις ενήλικες, τρεις γυναίκες και ένας άνδρας περίπου 40 ετών.

Ανάμεσα στα θύματα ήταν η μικρή Ανχελίνα, η οποία βρισκόταν στο παιδικό καρότσι της όταν σημειώθηκε το πλήγμα.

Το κοριτσάκι σκοτώθηκε ακαριαία.

Η μητέρα της, Ίνα Μαριούχνα, τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της.

Σύμφωνα με την Ukrainska Pravda, από το πλήγμα στο πάρκο τραυματίστηκαν ακόμη 15 άνθρωποι, ανάμεσά τους επτά παιδιά.

Οι εικόνες του νεκρού βρέφους μέσα στο καρότσι του κυκλοφόρησαν στα ουκρανικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας σοκ και οργή.

🚨 BREAKING: A baby in a stroller and two women were killed after a Russian attack targeted a park in Kharkiv region. Fourteen people were injured, seven of them children. https://t.co/gy9tEhN6DC — UNITED24 Media (@United24media) October 19, 2026

Η τοπική κοινότητα κήρυξε την Τρίτη 20 Οκτωβρίου ημέρα πένθους για τα θύματα της επίθεσης.

«Μια υπέροχη δασκάλα» – Το συγκινητικό αντίο στην Ίνα Μαριούχνα

Η Ίνα Μαριούχνα εργαζόταν ως δασκάλα δημοτικού στο σχολείο Νο 1 της Νόβα Βοντολάχα.

Η είδηση του θανάτου της, μαζί με τη μόλις ενός έτους κόρη της, προκάλεσε βαθιά θλίψη στους συναδέλφους και στους μαθητές της.

Με ανακοίνωσή του, το σχολείο αποχαιρέτησε τη δασκάλα, περιγράφοντάς την ως έναν άνθρωπο που είχε αφιερώσει τη ζωή του στην εκπαίδευση και στη φροντίδα των παιδιών.

«Καμία λέξη δεν μπορεί να περιγράψει την απόγνωση αυτής της ανεπανόρθωτης απώλειας. Είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι δύο ζωές χάθηκαν, σβήνοντας όνειρα και ελπίδες που θα έπρεπε να είχαν πραγματοποιηθεί και ανθίσει», ανέφεραν οι συνάδελφοί της.

Στην ίδια ανακοίνωση περιέγραψαν την Ίνα ως μια εξαιρετική εκπαιδευτικό, η οποία βοηθούσε τους μικρούς μαθητές να ανακαλύψουν τον κόσμο της γνώσης.

«Η Ίνα Μαριούχνα ήταν μια υπέροχη δασκάλα, που άνοιγε στα μικρά παιδιά τον κόσμο της γνώσης, τα καθοδηγούσε στα πρώτα τους βήματα στη ζωή και τους πρόσφερε όλη τη ζεστασιά της καρδιάς της», σημείωσαν.

Οι συνάδελφοί της υπογράμμισαν ότι η καλοσύνη, η ειλικρίνεια και ο επαγγελματισμός της θα παραμείνουν ζωντανά στη μνήμη όλων όσοι τη γνώρισαν.

«Είναι σπαρακτικό ότι μαζί της πέθανε και η μικρή της κόρη, Ανχελίνα», κατέληξαν.

Ζελένσκι: «Απόλυτη θηριωδία» – Προειδοποίηση κατά της χαλάρωσης των κυρώσεων στη Ρωσία

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι καταδίκασε την επίθεση στο πάρκο, χαρακτηρίζοντάς την «απόλυτη θηριωδία».

Απηύθυνε νέα έκκληση προς τους συμμάχους της Ουκρανίας να ενισχύσουν την αντιαεροπορική της άμυνα, προκειμένου να προστατευθούν οι άμαχοι από τα συνεχή ρωσικά πλήγματα.

Παράλληλα, προειδοποίησε κατά οποιασδήποτε συμφωνίας με τη Μόσχα που θα συνοδευόταν από χαλάρωση των οικονομικών κυρώσεων.

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η ουκρανική κυβέρνηση εκφράζει έντονη ανησυχία για τις διεθνείς πιέσεις προς το Κίεβο να περιορίσει τις επιθέσεις του σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι σχεδόν την ίδια ώρα με τη δημοσιοποίηση των εικόνων από τη Νόβα Βοντολάχα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε στους δημοσιογράφους ότι «η Ρωσία, ειλικρινά, έχει συμπεριφερθεί καλά όσον αφορά την Ουκρανία».

Η χρονική σύμπτωση των δηλώσεών του με τις εικόνες από το πάρκο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα ουκρανικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

A horrific Russian strike in the Kharkiv region. A “shahed” struck people directly – in a park near an ordinary café. Pure atrocity. Six people were killed, including children. A little girl was killed in a stroller – her name was Angelina, she was just over a year old, born in August 2025… Her mother’s name was Inna. She died in the hospital… Another girl who was killed was 11 years old. My condolences to their families and loved ones. Another 14 people were injured, including six more children. I am grateful to everyone who supports Ukraine under these circumstances and helps us shoot down “shaheds,” shoot down missiles, and stop Russian assaults. These are horrific photos, but behind them are shattered lives and the truth about this war. Lives must be protected. Ukraine needs air defense. You can’t think about making money with Russia as long as it continues its asinine war. We ask that sanctions on Russia stay in place as long as the killings continue. We ask America to be strong, and we ask it to apply the Lindsey Graham law. We ask Europe to continue its support. We ask that everything possible be done to bring peace and guarantee security. Ukraine wants peace. It is Russia that has insisted on continuing the killing all this time. The world has enough strength to stop the war. That strength must finally be used – against the murderers. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 19, 2026

Νέο ρωσικό πλήγμα στο Κίεβο – Τρεις νεκροί σε δρόμο με πρωινή κυκλοφορία

Οι επιθέσεις συνεχίστηκαν και στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με την Κρατική Υπηρεσία Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και τέσσερις τραυματίστηκαν όταν ρωσικό drone έπληξε την πρωινή κυκλοφορία στη συνοικία Χολοσίιβσκι του Κιέβου.

Το πλήγμα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, την ώρα που πολίτες μετακινούνταν για τις καθημερινές τους υποχρεώσεις.

Παράλληλα, στην περιφέρεια του Κιέβου, επιθέσεις στην περιοχή Ομπούχιβ είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων έξι, σύμφωνα με τις περιφερειακές Αρχές.

Βομβαρδισμοί σε Χάρκοβο, Ντονέτσκ και Ζαπορίζια – Εκατοντάδες ρωσικά πλήγματα

Στην ευρύτερη περιφέρεια του Χαρκόβου, οι ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν συνολικά έξι θανάτους και 16 τραυματισμούς, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Σινιεχούμποφ.

Εκτός από την επίθεση στο πάρκο, ένας ακόμη άνθρωπος τραυματίστηκε στην πόλη Τσουχούιβ, ενώ ρωσικοί πύραυλοι και drones προκάλεσαν ζημιές σε κατοικίες και γραμμές ηλεκτροδότησης.

Στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και οκτώ τραυματίστηκαν σε επιθέσεις εναντίον του Κραματόρσκ, του Σλοβιάνσκ και άλλων οικισμών κοντά στο μέτωπο.

Οι βομβαρδισμοί προκάλεσαν καταστροφές σε σπίτια, αυτοκίνητα και διοικητικά κτίρια, ενώ στην κοινότητα Σταροβαρβαρίβκα υπέστη ζημιές και τοπική εκκλησία.

Ιδιαίτερα σφοδρό ήταν το ρωσικό σφυροκόπημα στην περιφέρεια της Ζαπορίζια.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ιβάν Φεντόροφ, οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν 848 επιθέσεις εναντίον 52 οικισμών μέσα σε ένα 24ωρο, χρησιμοποιώντας πυροβολικό, drones, συστήματα πολλαπλών εκτοξευτών πυραύλων και αεροπορικά πλήγματα.

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πέντε τραυματίστηκαν.

Στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και οκτώ τραυματίστηκαν από ρωσικό πλήγμα σε βιομηχανική εγκατάσταση στο Κρίβι Ριχ στις 19 Οκτωβρίου.

Το πρωί της Τρίτης, νέο πλήγμα σε αποθήκη στην πόλη Ντνίπρο προκάλεσε τον τραυματισμό τεσσάρων ακόμη ανθρώπων.

Στη Χερσώνα, 18 άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, από ρωσικές επιθέσεις με πυροβολικό, drones και αεροπορικά μέσα εναντίον 36 οικισμών.

In Kyiv region overnight Russian attacks killed 3 people and injured 6 others‼️ https://t.co/9lW3hbIPbh — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) October 20, 2026

Η Ρωσία εξαπέλυσε 165 drones – Τα 105 ήταν αεριωθούμενα

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας προς την Τρίτη (20/10), η Ρωσία εξαπέλυσε συνολικά 165 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τύπου Shahed και άλλων κατηγοριών. Από αυτά, τα 105 ήταν αεριωθούμενα drones.

Σύμφωνα με την ουκρανική ανακοίνωση, η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε ή εξουδετέρωσε 115 drones, μεταξύ των οποίων 73 αεριωθούμενα.

Παρά τις αναχαιτίσεις, αρκετά ρωσικά πλήγματα προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές σε κατοικημένες περιοχές και ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Χωρίς ρεύμα δώδεκα περιφέρειες – Νέα χτυπήματα στις ενεργειακές υποδομές

Οι ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν νέες διακοπές ηλεκτροδότησης σε δώδεκα περιφέρειες της Ουκρανίας, σύμφωνα με την κρατική εταιρεία διαχείρισης του ηλεκτρικού δικτύου Ukrenergo.

Προβλήματα καταγράφηκαν στις περιφέρειες Κιροβοχράντ, Ζιτόμιρ, Λβιβ, Οδησσού, Ρίβνε, Τερνόπιλ, Χμελνίτσκι, Ζαπορίζια, Ντονέτσκ, Χαρκόβου, Σούμι και Τσερνίχιβ.

Στην περιφέρεια Βίνιτσα, η περιφερειάρχης Ναταλία Ζαμπολότνα ανέφερε ότι η Ρωσία συνεχίζει τις μαζικές επιθέσεις εναντίον ενεργειακών υποδομών, ενώ συνεργεία εργάζονται για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στα σπίτια.

Στην περιφέρεια Ζιτόμιρ, οι ρωσικές δυνάμεις εξακολούθησαν για τρίτη συνεχόμενη ημέρα να επιχειρούν την καταστροφή ενεργειακών και σιδηροδρομικών εγκαταστάσεων.

Στη Βολίν, επιθέσεις με drones άφησαν αρκετούς οικισμούς χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, με τις πόλεις Κόβελ και Λουτσκ να καταγράφουν τις σοβαρότερες ζημιές σε κρίσιμες και πολιτικές υποδομές.

Οι επαναλαμβανόμενες επιθέσεις στο ενεργειακό δίκτυο εντείνουν τις ανησυχίες για τις συνθήκες που θα αντιμετωπίσουν οι πολίτες κατά τους χειμερινούς μήνες.

Με τουλάχιστον 16 νεκρούς και 69 τραυματίες σε ένα μόλις 24ωρο, η Ουκρανία μετρά τις ανθρώπινες και υλικές απώλειες ενός ακόμη κύματος ρωσικών επιθέσεων. Στη Νόβα Βοντολάχα, όμως, η τραγωδία απέκτησε δύο ονόματα που συγκλόνισαν την τοπική κοινωνία: την Ίνα, μια δασκάλα που αφιέρωσε τη ζωή της στα παιδιά, και τη μικρή Ανχελίνα, που δεν πρόλαβε να μεγαλώσει.