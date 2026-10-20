Νέο ντελίριο Μπαχτσελί για την Κύπρο: «Είναι τουρκική εδώ και αιώνες και θα παραμείνει για πάντα»

Ο κυβερνητικός εταίρος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και αρχηγός του MHP, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, χαρακτήρισε την ιδέα μιας «Ενωμένης Κυπριακής Ομοσπονδίας» ως ωμή αυταπάτη και καταστροφή για την τουρκική κυριαρχία, δηλώνοντας ότι η Κύπρος είναι και θα παραμείνει τουρκική. Εντάσσοντας τη Μεγαλόνησο στο δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας», εξαπέλυσε παράλληλα πυρά κατά της στρατηγικής σχέσης της Κυπριακής Δημοκρατίας με το Ισραήλ, καλώντας τους Τουρκοκύπριους σε εγρήγορση.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πολιτική

Μπαχτσελί
Φωτογραφία: Reuters
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε νέο παραλήρημα κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας προχώρησε ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί, δηλώνοντας κατηγορηματικά: «Η Κύπρος είναι τουρκική εδώ και αιώνες και θα παραμείνει τουρκική για πάντα».
  • Ο αρχηγός του MHP χαρακτήρισε την ιδέα μιας «Ενωμένης Κυπριακής Ομοσπονδίας» ως «πλήρη αυταπάτη» και «καταστροφή για την τουρκική κυριαρχία».
  • Παράλληλα, εξαπέλυσε βολές κατά της στρατηγικής σχέσης της Κυπριακής Δημοκρατίας με το Ισραήλ, καλώντας τους Τουρκοκύπριους να βρίσκονται σε εγρήγορση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σε νέο παραλήρημα κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας και των προσπαθειών επίλυσης του Κυπριακού προχώρησε ο κυβερνητικός εταίρος του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και αρχηγός του εθνικιστικού κόμματος MHP, Ντεβλέτ Μπαχτσελί.

Νέα πρόκληση Μπαχτσελί: «Η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι ασφαλής όποια συμμαχία και να κάνει»

Μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του, ο Μπαχτσελί χαρακτήρισε την ιδέα μιας «Ενωμένης Κυπριακής Ομοσπονδίας» ως «πλήρη αυταπάτη» και «καταστροφή για την τουρκική κυριαρχία», ενώ κάλεσε τους Τουρκοκύπριους να βρίσκονται σε εγρήγορση απέναντι στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Η Κύπρος είναι τουρκική και θα παραμείνει τουρκική»

Ο αρχηγός του MHP έθεσε την Κύπρο στον πυρήνα του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας», συνδέοντας τις εξελίξεις στη Μεγαλόνησο με τη συνολική στρατηγική ασφάλειας της Τουρκίας.

Τουρκία: Σήμα Μπαχτσελί για πρόωρες εκλογές το 2028 με υποψήφιο τον Ερντογάν

«Σε μια περίοδο που εστιάζουμε σε μια Τουρκία και μια περιοχή χωρίς τρομοκρατία, οι προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο συνεχίζονται. Παρακολουθούμε στενά τις επαφές μεταξύ των εκπροσώπων της “Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου” [σ.σ. ψευδοκράτος] και της ελληνοκυπριακής πλευράς στην Κύπρο, η οποία αποτελεί το στρατηγικό κέντρο της “Γαλάζιας Πατρίδας” στο δόγμα ασφαλείας της Τουρκίας», ανέφερε ο Μπαχτσελί.

Συμπλήρωσε δε με κατηγορηματικό τρόπο: «Η Κύπρος είναι τουρκική εδώ και αιώνες και θα παραμείνει τουρκική για πάντα».

Μπαχτσελί: Νέο παραλήρημα – «Οι ημέρες που κακομαθημένα παιδιά προκαλούσαν την Τουρκία έχουν περάσει»

«Μια Ενωμένη Κυπριακή Ομοσπονδία είναι μια ωμή αυταπάτη και η καταστροφή της τουρκικής κυριαρχίας», τόνισε.

Βολές κατά Λευκωσίας για το Ισραήλ

Ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί εξαπέλυσε πυρά και κατά της στρατηγικής σχέσης της Κυπριακής Δημοκρατίας με το Ισραήλ, καλώντας τους Τουρκοκύπριους σε επιφυλακή.

«Σε αυτή την περίοδο όπου η ελληνοκυπριακή διοίκηση αναλαμβάνει την αποστολή να γίνει το φυλάκιο του Ισραήλ στην Κύπρο, καλώ τους αδελφούς μας που ζουν στην “Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου” να είναι σε εγρήγορση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ