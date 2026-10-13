Νέα πρόκληση Μπαχτσελί: «Η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι ασφαλής όποια συμμαχία και να κάνει»

Ο πρόεδρος του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης (MHP), Ντεβλέτ Μπαχτσελί, προέβη σε νέα προκλητική ρητορική κατά της Ελλάδας, δηλώνοντας ότι «δεν μπορεί να είναι ασφαλής όποια συμμαχία και να κάνει» εάν δεν αναγνωρίσει τα δικαιώματα της Τουρκίας και την κυριαρχία του «Τουρκοκυπριακού Κράτους». Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο ενίσχυσης των σχέσεων Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ και της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης–Κύπρου. 

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Πολιτική

Μπαχτσελί
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέα προκλητική ρητορική κατά της Ελλάδας από τον Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ο οποίος δήλωσε ότι η Ελλάδα «δεν μπορεί να είναι ασφαλής όποια συμμαχία και να κάνει».
  • Ο πρόεδρος του MHP αναφέρθηκε ειδικότερα στην αμυντική πολιτική της Ελλάδας, τονίζοντας ότι «καμία δύναμη δεν μπορεί να μας τρομοκρατήσει» και πως η Ελλάδα πρέπει να επιδιώκει την ειρήνη μέσω φιλικών σχέσεων.
  • Οι δηλώσεις του Τούρκου πολιτικού έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία βρίσκονται στο προσκήνιο η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου και η ενίσχυση των σχέσεων Αθήνας–Τελ Αβίβ.

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Νέα προκλητική ρητορική κατά της Ελλάδας από τον πρόεδρο του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης (MHP) και κυβερνητικό εταίρο του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί,κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η Ελλάδα «δεν μπορεί να είναι ασφαλής όποια συμμαχία και να κάνει».

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«Η Ελλάδα οφείλει επιτέλους να συνειδητοποιήσει ότι, εάν δεν αναγνωρίσει τα δικαιώματα της Τουρκίας και την κυριαρχία του Τουρκοκυπριακού Κράτους, δεν μπορεί να αισθάνεται ασφαλής — ανεξάρτητα από το με ποιον συνάπτει συμμαχίες, ποιες συμφωνίες υπογράφει ή τι είδους οπλισμό αποκτά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μπαχτσελί.

Το μήνυμα για τους ελληνικούς εξοπλισμούς

Ο πρόεδρος του MHP αναφέρθηκε ειδικότερα στην αμυντική πολιτική της Ελλάδας, θέτοντας ζήτημα σχετικά με τους στόχους των εξοπλιστικών προγραμμάτων της Αθήνας.

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«Αν εξοπλίζεται για να μας τρομοκρατήσει, ας μην το βγάλει από το μυαλό της: καμία δύναμη δεν μπορεί να μας τρομοκρατήσει», τόνισε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Ελλάδα θα πρέπει να επιδιώκει την ειρήνη μέσω της ανάπτυξης φιλικών σχέσεων με τις γειτονικές χώρες.

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«Αν η Ελλάδα επιθυμεί διαρκή ειρήνη και ηρεμία στην περιοχή μας, δεν πρέπει να λησμονεί ότι ο δρόμος προς αυτόν τον στόχο περνά μέσα από την οικοδόμηση φιλικών σχέσεων με τους γείτονές της», ανέφερε.

Ο Μπαχτσελί δεν παρέλειψε να κάνει αναφορά και στην Ιστορία, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «η Ελλάδα πρέπει να αντλήσει μαθήματα από την ιστορία».

Η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης–Κύπρου και οι σχέσεις με το Ισραήλ

Οι δηλώσεις του Τούρκου πολιτικού έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία βρίσκονται στο προσκήνιο η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου και η ενίσχυση των σχέσεων Αθήνας–Τελ Αβίβ.

Η έναρξη των εργασιών για την πόντιση του καλωδίου που θα συνδέσει την Κρήτη με την Κύπρο, σε συνδυασμό με την εμβάθυνση της ελληνοϊσραηλινής συνεργασίας, αποτελεί μέρος του ευρύτερου γεωπολιτικού πλαισίου μέσα στο οποίο διατυπώνονται οι τουρκικές αντιδράσεις.

 

Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι η πόντιση του καλωδίου ήταν ο λόγος που οι Τούρκοι έβγαλαν το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Oruç Reis, ανοιχτά των Κατεχομένων προκειμένου να παραγματοποιήσει έρευνες για τη δημιουργία υποθαλάσσιου αγωγού που θα μεταφέρει φυσικό αέριο από την Τουρκία στο ψευδοκράτος.

Σύμφωνα με τη Navtex, με αριθμό 0953/26 που εκδόθηκε από τον υδρογραφικό σταθμό της Αττάλειας και έχει ισχύ έως τις 26 Οκτωβρίου, η θαλάσσια περιοχή που δεσμεύεται εκτείνεται από τα ανοιχτά της νότιας τουρκικής ακτογραμμής, στην περιοχή μεταξύ Αττάλειας και Μερσίνης, έως τη θαλάσσια περιοχή νοτίως των Κατεχόμενων της Κύπρου.

 

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