Ψάρια: Σε ποια θα πέσουν οι τιμές, πόσο και πότε

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Φθηνότερα αναμένεται να πωλούνται από τον τρέχοντα μήνα και έπειτα ορισμένα είδη φρέσκων ψαριών στη Βαρβάκειο Αγορά, μετά την αναστολή απεργίας των αλιέων στις 9 Οκτωβρίου 2026, λόγω του ότι εκτιμάται πως θα υπάρξει περισσότερη επάρκεια και ποικιλία.

Της Κατερίνας Φεσσά

Όπως δείχνουν τα τελευταία στοιχεία που έχει στη διάθεση του το enikonomia.gr από τη Βαρβάκειο Αγορά, εάν λήξει οριστικά η απεργία των αλιέων, τότε οι μέσες τιμές πώλησης προβλέπεται να μειωθούν στα παρακάτω είδη ψαριών. Ειδικότερα:

Σε ποια ψάρια θα πέσουν οι τιμές

Γαύρος (φρέσκος) και σαρδέλα (φρέσκια): Αναμένεται να επανέλθουν στα επίπεδα των 3 ευρώ με 5 ευρώ το κιλό. Δηλαδή εκτιμάται πως θα υπάρξει σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα μια μείωση της τάξεως του 1 ευρώ με 2 ευρώ από 5 ευρώ έως και 8 ευρώ που πωλείται σήμερα.

Αναμένεται να επανέλθουν στα επίπεδα των 3 ευρώ με 5 ευρώ το κιλό. Δηλαδή εκτιμάται πως θα υπάρξει σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα μια μείωση της τάξεως του 1 ευρώ με 2 ευρώ από 5 ευρώ έως και 8 ευρώ που πωλείται σήμερα. Γαριδάκι (φρέσκο): Εκτιμάται πως θα πωλείται κατά μέσο όρο στα 2 ευρώ το κιλό από 3 ευρώ με 4 ευρώ που κοστίζει σήμερα.

Εκτιμάται πως θα πωλείται κατά μέσο όρο στα 2 ευρώ το κιλό από 3 ευρώ με 4 ευρώ που κοστίζει σήμερα. Κεφαλόπουλα (φρέσκια): Φαίνεται πως το επόμενο διάστημα θα πωλούνται κατά μέσο όρο στα 2 ευρώ το κιλό από 4 ευρώ με 5 ευρώ που είναι σήμερα η μέση τιμή πώλησης για το κιλό.

Φαίνεται πως το επόμενο διάστημα θα πωλούνται κατά μέσο όρο στα 2 ευρώ το κιλό από 4 ευρώ με 5 ευρώ που είναι σήμερα η μέση τιμή πώλησης για το κιλό. Γόπες (φρέσκες): Η μέση τιμή πώλησής τους αναμένεται να πέσει περίπου στα 2 ευρώ το κιλό από 3 ευρώ με 4 ευρώ που πωλούνται σήμερα.

Η μέση τιμή πώλησής τους αναμένεται να πέσει περίπου στα 2 ευρώ το κιλό από 3 ευρώ με 4 ευρώ που πωλούνται σήμερα. Προσφυγάκια (φρέσκα) : Αυτά προβλέπεται να πωλούνται στα 5 ευρώ με 6 ευρώ το κιλό από περίπου 8 ευρώ με 9 ευρώ που κοστίζουν σήμερα.

: Αυτά προβλέπεται να πωλούνται στα 5 ευρώ με 6 ευρώ το κιλό από περίπου 8 ευρώ με 9 ευρώ που κοστίζουν σήμερα. Μαρίδα (φρέσκια): Η μέση τιμή της εκτιμάται πως θα κυμανθεί από 3 ευρώ μέχρι 8 ευρώ έναντι 4 ευρώ με 5 ευρώ που πωλείται σήμερα. Πριν την απεργία των αλιέων ήταν σε έλλειψη αλλά τώρα υπάρχει επάρκεια.

Παράγοντας της αγοράς διευκρινίζει στο enikonomia.gr πως οι τιμές στα ψάρια θα διαμορφωθούν με βάση την επάρκεια που θα έχει το καθένα ξεχωριστά αλλά και μόλις ομαλοποιηθεί πλήρως η αγορά.

Σε κάθε περίπτωση, οι τιμές αναμένεται να είναι σε χαμηλότερα επίπεδα από τα τωρινά και πιο ανταγωνιστικές, συμπληρώνει ο ίδιος παράγοντας.

Ψάρια: Σε ποια αυξήθηκαν οι τιμές και σε ποια μειώθηκαν

Οι μέσες τιμές πώλησης στον γαύρο (φρέσκο) και στη σαρδέλα (φρέσκια) αυξήθηκαν κατά 2 ευρώ το κιλό στην Βαρβάκειο Αγορά, μετά την αναστολή απεργίας των αλιέων, όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της Ιχθυαγοράς της Βαρβακείου, Γεράσιμος Μανταλβάνος μιλώντας στο enikonomia.gr.

Ο γαύρος φρέσκος και η φρέσκια σαρδέλα πωλούνται σήμερα κατά μέσο όρο από 5 ευρώ έως και 8 ευρώ το κιλό έναντι 3 ευρώ με 5 ευρώ το κιλό που κόστιζε το προηγούμενο διάστημα, συμπληρώνει.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον πρόεδρο, έχουν μειωθεί οι μέσες τιμές πώλησης στην κουτσομούρα και το μπαρμπούνι. Ειδικότερα, σήμερα πωλούνται κατά μέσο όρο από 14 ευρώ έως και 15 ευρώ το κιλό από 20 ευρώ με 25 ευρώ .

Αυτό έγινε λόγω του ότι δεν υπήρχε επάρκεια σε αυτά τα είδη ψαριών εξηγεί ο κ. Μανταλβάνος και επισημαίνει πως σήμερα υπάρχει.

Ο ίδιος συνεχίζει λέγοντας, πως μέχρι στιγμής δεν υπάρχει έλλειψη σε κάποιο είδος ψαριού στη Βαρβάκειο Αγορά. καθώς υπάρχουν μεταξύ άλλων γόπα, μαρίδα, γαύρος, σαρδέλα, κουτσομούρα ,μπαρμπούνι κλπ.

Οι ελλείψεις

Ακόμη ο κ. Μανταλβάνος επισημαίνει πως, τα παλαμιδάκια (μικρά) φρέσκα, το γαριδάκι (το ψιλό φρέσκο) και τα καλαμαράκια (φρέσκα) βρίσκονταν σε έλλειψη κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων των αλιέων, αλλά σήμερα δεν υπάρχει πρόβλημα. Και αναφέρει τις τωρινές τιμές τους. Αναλυτικά: