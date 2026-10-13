Θεσσαλονίκη: Σφραγίζεται αύριο η κλινική με τις παράνομες χημειοθεραπείες – Αγωνία για 27 ασθενείς που εξακολουθούν να νοσηλεύονται

Σε κρίσιμο σημείο βρίσκεται η υπόθεση της κλινικής στην οδό Παπαναστασίου, στη Θεσσαλονίκη, όπου, σύμφωνα με το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια.

Με την προγραμματισμένη σφράγιση της κλινικής να πλησιάζει και 27 ασθενείς με σοβαρά προβλήματα υγείας να εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε αυτήν, οι συγγενείς τους απευθύνουν έκκληση στο Υπουργείο Υγείας για την άμεση εξεύρεση κατάλληλων δομών φιλοξενίας και περίθαλψης, τονίζοντας ότι προτεραιότητα πρέπει να αποτελέσει η ασφαλής μεταφορά και η απρόσκοπτη συνέχιση της φροντίδας τους.

Ωστόσο, όπως καταγγέλλουν, μέχρι στιγμής δεν έχουν λάβει απάντηση στο σχετικό υπόμνημα που απέστειλαν, ενώ η αντίστροφη μέτρηση για τη σφράγιση της μονάδας εντείνει την αγωνία τους.

«Άγνωστη η τύχη των 27 ασθενών που νοσηλεύονται»

Οι συγγενείς στο υπόμνημα τους στο αρμόδιο υπουργείο ζητούν να ληφθεί μέριμνα για την ασφαλή μεταφορά των ασθενών καθώς εντός της κλινικής εξακολουθούν να νοσηλεύονται 27 άτομα που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας.

Αύριο, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου αναμένεται να σφραγιστεί η κλινική όπως προβλέπεται από την σχετική απόφαση που υπέγραψε προ 15 ημερών ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κώστας Γιουτίκας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την περασμένη εβδομάδα μεταφέρθηκαν σε σπίτια οικείων τους ή σε άλλες δομές συνολικά 18 ασθενείς, ενώ 27 ασθενείς, παραμένουν νοσηλευόμενοι στην εν λόγω κλινική.

Οι συγγενείς αυτών των ασθενών επισημαίνουν ότι οι άνθρωποι τους χρειάζονται αυξημένη ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα που δεν μπορεί να δοθεί κατ΄ οίκον και πρέπει να βρεθούν οι κατάλληλες δομές και για το λόγο αυτό έστειλαν υπόμνημα στο υπουργείο Υγείας προκειμένου να βοηθήσει στην εύρεση κατάλληλων δομών και κλινικών.

«Κάποιοι νοσηλευόμενοι μεταφέρθηκαν σε σπίτια συγγενών τους»

«Όσοι έχουν βγάλει τους συγγενείς τους, τους έχουν πάρει στα σπίτια τους, με σκοπό δυο φορές και τρεις την εβδομάδα να πηγαίνουν στα νοσοκομεία για να κάνουν τις θεραπείες που πρέπει. Δηλαδή τώρα έχουν μπει αυτοί σε μια άλλη ταλαιπωρία» είπε συγγενής ασθενή.

Σύμφωνα με το Thestival, στο υπόμνημά τους, που έχουν στείλει και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, επισημαίνουν ότι δεν ζητούν από καμία αρμόδια Αρχή, να παρακάμψει τον νόμο ή να μην ασκήσει τον προβλεπόμενο έλεγχο, καθώς αναγνωρίζουν πλήρως ότι η τήρηση της νομιμότητας και η προστασία της δημόσιας υγείας αποτελούν αυτονόητες υποχρεώσεις της Πολιτείας.

«Ζητάμε λύση για τους ασθενείς»

«Αυτό που ζητούμε είναι να προστατευθούν οι άνθρωποι που βρίσκονται σήμερα μέσα στην κλινική. Οι ασθενείς δεν είναι αριθμοί κλινών. Είναι άνθρωποι που, σε πολλές περιπτώσεις, νοσηλεύονται επί μακρό χρονικό διάστημα.

Είναι κατακεκλιμένοι με χρόνια και σοβαρά προβλήματα υγείας, άνθρωποι που χρειάζονται συνεχή νοσηλευτική και ιατρική παρακολούθηση, φαρμακευτική αγωγή και σε ορισμένες περιπτώσεις ενδοφλέβιες θεραπείες. Μεταξύ αυτών υπάρχουν και ασθενείς με ψυχικά νοσήματα, για τους οποίους μια απότομη αλλαγή περιβάλλοντος και φροντίδας μπορεί να αποτελέσει ιδιαίτερα δύσκολη και επιβαρυντική διαδικασία.

Οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια των οικογενειών τους, γιατί δεν υπάρχουν οι υποδομές για κατ’ οίκον νοσηλευτική και ιατρική φροντίδα που απαιτεί η κατάστασή τους», αναφέρουν.

Να σημειωθεί ότι χθες (12/10/2026) σφραγίστηκε οριστικά η δεύτερη κλινική του ίδιου ομίλου στη Θέρμη, επίσης με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, Κώστα Γιουτίκα καθώς είχε διαπιστωθεί έλλειψη του απαιτούμενου προσωπικού και έτσι ανακλήθηκε η βεβαίωση καλής λειτουργίας.

Τέλος να σημειωθεί ότι ο ιδιοκτήτης των δυο κλινικών έχει προσφύγει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας- Θράκης κατά των δυο αποφάσεων σφράγισης των κλινικών.