Περιστέρι: 40χρονη συνελήφθη για απόπειρα δηλητηρίασης του εν διαστάσει συζύγου της με ατροπίνη – Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που αστυνομικοί της περνάνε χειροπέδες

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Η υπόθεση θα μπορούσε να είναι επεισόδιο από τη σειρά Deadly Women, καθώς περιλαμβάνει καταγγελίες για απόπειρα δηλητηρίασης, μια καταδίωξη στους δρόμους του Περιστερίου και τρεις συλλήψεις. Στο επίκεντρο βρίσκεται μια 40χρονη ιατρική επισκέπτρια, η οποία συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ, έπειτα από καταγγελία του 49χρονου εν διαστάσει συζύγου της, στρατιωτικού γιατρού, ότι επιχειρούσε να τον δηλητηριάσει με ατροπίνη.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων του 49χρονου, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχει εκτεθεί στη συγκεκριμένη ουσία και να αξιολογηθούν τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί στο πλαίσιο της έρευνας.

Η καταδίωξη και το βίντεο ντοκουμέντο από τη σύλληψη

Βίντεο από την καταδίωξη της 40χρονης και τη σύλληψή της από τους αστυνομικούς έδωσε στη δημοσιότητα η εκπομπή «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1, φέρνοντας στο φως νέες λεπτομέρειες για όσα εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Κυριακής (12/10) στο Περιστέρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε περίπου στις 19:00, όταν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ έφτασαν στο σημείο έπειτα από κλήση στην Άμεση Δράση.

Όπως φέρεται να κατήγγειλε ο στρατιωτικός γιατρός, η εν διαστάσει σύζυγός του είχε προμηθευτεί αντικλείδι της κατοικίας του και εισερχόταν σε αυτήν χωρίς την άδειά του. Ο ίδιος υποστήριξε ότι την εντόπισε μέσω των καμερών ασφαλείας να κινείται μέσα στο σπίτι και έσπευσε να την εμποδίσει.

Ακολούθησε καταδίωξη σε κοντινό δρόμο, με τη γυναίκα να φωνάζει και να ζητά βοήθεια, ενώ ο 49χρονος καλούσε τους περαστικούς να την ακινητοποιήσουν, υποστηρίζοντας ότι είχε εισέλθει παράνομα στην κατοικία του.

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση σε γειτονική καφετέρια, καθώς πελάτες και εργαζόμενοι βγήκαν στον δρόμο για να καταλάβουν τι συνέβαινε. Αρχικά, ορισμένοι θεώρησαν ότι η γυναίκα κινδύνευε και επιχείρησαν να τη βοηθήσουν.

Ο στρατιωτικός γιατρός, ο οποίος δεν είχε μαζί του κινητό τηλέφωνο, ζήτησε από τον ιδιοκτήτη του καταστήματος να χρησιμοποιήσει τη συσκευή του, προκειμένου να καλέσει την αστυνομία. Λίγα λεπτά αργότερα, οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ έφτασαν στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψη της 40χρονης.

Συνελήφθησαν και οι γονείς της 40χρονης

Στην υπόθεση εμπλέκονται και οι γονείς της γυναίκας, ένας 68χρονος άνδρας και μια 54χρονη γυναίκα, οι οποίοι συνελήφθησαν επίσης από τις Αρχές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, βρίσκονταν μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, σε κοντινή απόσταση από το σημείο του περιστατικού.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν εάν γνώριζαν τις καταγγελλόμενες ενέργειες της κόρης τους και ποιος φέρεται να ήταν ο ρόλος τους στην υπόθεση.

Παράλληλα, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο δημοσίευμα, σε βάρος της 40χρονης έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης, ενώ οι γονείς της αντιμετωπίζουν κατηγορία για συναυτουργία.

Τα προβλήματα υγείας του στρατιωτικού γιατρού και η ατροπίνη

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται και τα προβλήματα υγείας που φέρεται να αντιμετώπιζε ο 49χρονος τους τελευταίους μήνες.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2019, έχει αποκτήσει ένα παιδί και βρίσκεται σε διάσταση από τον Φεβρουάριο του 2025.

Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν στην εκπομπή «Αποκαλύψεις», μετά τη διάσταση ο στρατιωτικός γιατρός άρχισε να εμφανίζει συμπτώματα, μεταξύ των οποίων ταχυκαρδία και ξηροστομία. Εξετάζεται εάν τα συμπτώματα αυτά θα μπορούσαν να συνδέονται με πιθανή έκθεση στην ατροπίνη.

Ο ίδιος φέρεται, μάλιστα, να είχε αντιληφθεί ότι κάτι ασυνήθιστο συνέβαινε τον Αύγουστο, κατά τη διάρκεια συνάντησης με την εν διαστάσει σύζυγό του, όταν οι δυο τους είχαν συναντηθεί για να συζητήσουν.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί από τα διαθέσιμα στοιχεία ότι ο 49χρονος δηλητηριάστηκε ή ότι τα προβλήματα υγείας του συνδέονται με την ουσία που αναφέρει στην καταγγελία του.

Τι είναι η ατροπίνη και ποια συμπτώματα προκαλεί

Η ατροπίνη είναι φαρμακευτική ουσία που επηρεάζει το νευρικό σύστημα και χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, σε συγκεκριμένες ιατρικές εφαρμογές.

Ανάλογα με τη δόση και τον τρόπο έκθεσης, μπορεί να προκαλέσει αύξηση της καρδιακής συχνότητας, ξηροστομία, διαστολή της κόρης των ματιών, νευρικότητα και σύγχυση. Σε περιπτώσεις σοβαρής υπερδοσολογίας, ενδέχεται να προκαλέσει επικίνδυνη δηλητηρίαση.