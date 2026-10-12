Περιστέρι: 40χρονη φέρεται να δηλητηρίαζε με ατροπίνη το φαγητό του εν διαστάσει συζύγου της – Συνελήφθησαν η ίδια και οι γονείς της

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Στη σύλληψη μίας 40χρονης ιατρικής επισκέπτριας και των δύο γονέων της προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ στο Περιστέρι, έπειτα από καταγγελία του 49χρονου εν διαστάσει συζύγου της 40χρονη, ο οποίος είναι στρατιωτικός γιατρός. Ο άνδρας κατήγγειλε ότι η γυναίκα εισερχόταν στην κατοικία του χρησιμοποιώντας αντικλείδι και επιχειρούσε να τον δηλητηριάσει, τοποθετώντας ατροπίνη στα τρόφιμά του.

Οι Αρχές διερευνούν τις καταγγελίες και αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων του 49χρονου, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είχε εκτεθεί στη συγκεκριμένη ουσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr η σύλληψη της γυναίκας πραγματοποιήθηκε περίπου στις 19:00 της Κυριακής (12/10), ενώ οι αστυνομικοί συνέλαβαν και τους γονείς της, τον 68χρονο πατέρα της και τη 54χρονη μητέρα της.

Πώς εντοπίστηκε η γυναίκα μέσα στην κατοικία

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει ο στρατιωτικός γιατρός, η εν διαστάσει σύζυγός του είχε προμηθευτεί αντικλείδι του σπιτιού του, το οποίο χρησιμοποιούσε για να εισέρχεται στην κατοικία χωρίς την άδειά του.

Ο 49χρονος αντιλήφθηκε από τις κάμερες ασφαλείας ότι μία γυναίκα κινούνταν μέσα στο σπίτι του. Όταν διαπίστωσε ότι επρόκειτο για την εν διαστάσει σύζυγό του, έσπευσε στην κατοικία για να την εμποδίσει.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1, ακολούθησε καταδίωξη σε κοντινό δρόμο, με τη γυναίκα να φωνάζει και να ζητεί βοήθεια. Ο 49χρονος, από την πλευρά του, καλούσε τους περαστικούς να την ακινητοποιήσουν, υποστηρίζοντας ότι είχε εισέλθει παράνομα στο σπίτι του.

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση σε γειτονική καφετέρια, καθώς πελάτες και εργαζόμενοι βγήκαν στον δρόμο για να διαπιστώσουν τι συνέβαινε. Αρχικά, ορισμένοι θεώρησαν ότι η γυναίκα βρισκόταν σε κίνδυνο και προσπάθησαν να τη βοηθήσουν.

Ο στρατιωτικός γιατρός, ο οποίος δεν είχε μαζί του κινητό τηλέφωνο, απευθύνθηκε στον ιδιοκτήτη του καταστήματος και του ζήτησε να χρησιμοποιήσει τη συσκευή του για να καλέσει την Άμεση Δράση.

Λίγα λεπτά μετά την κλήση στο 100, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ έφτασαν στο σημείο και συνέλαβαν τη γυναίκα.

Σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, σε κοντινή απόσταση, βρίσκονταν οι γονείς της 40χρονης, οι οποίοι επίσης συνελήφθησαν. Οι Αρχές εξετάζουν εάν γνώριζαν τις φερόμενες ενέργειες της κόρης τους, καθώς και τον ενδεχόμενο ρόλο τους στην υπόθεση.

Τα προβλήματα υγείας του 49χρονου και η διάσταση του ζευγαριού

Η υπόθεση ενδέχεται να συνδέεται με περιστατικά που είχαν προηγηθεί τους τελευταίους μήνες, καθώς ο στρατιωτικός γιατρός φέρεται να αντιμετώπιζε επανειλημμένα προβλήματα υγείας.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2019, έχει αποκτήσει ένα παιδί και βρίσκεται σε διάσταση από τον Φεβρουάριο του 2025.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Αποκαλύψεις», μετά τον χωρισμό τους, ο 49χρονος άρχισε να εμφανίζει συμπτώματα, όπως ταχυκαρδία και ξηροστομία. Εξετάζεται εάν τα συγκεκριμένα συμπτώματα συνδέονται με πιθανή έκθεσή του στην ατροπίνη.

Τον Αύγουστο, κατά τη διάρκεια συνάντησης με την εν διαστάσει σύζυγό του, προκειμένου να συζητήσουν, ο γιατρός φέρεται να αντιλήφθηκε ότι συνέβαινε κάτι ασυνήθιστο.

Η διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται, με τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων να αναμένονται, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο 49χρονος είχε εκτεθεί στην ουσία που αναφέρει στην καταγγελία του.

Το βίντεο από την καταδίωξη και τη σύλληψη

Η εκπομπή «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1 έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από την καταδίωξη της γυναίκας και τη σύλληψή της από τους αστυνομικούς.

Παράλληλα, η εκπομπή έφερε στο φως και μία μαρτυρία ενός εργαζόμενου από το γειτονικό καφέ. «Δούλευα εδώ και άκουσα φωνές. Είχε έρθει ένα αυτοκίνητο νωρίτερα και είχε παρκάρει εδώ. Είχε γίνει ένας καβγάς πιο πέρα Φώναζαν βοήθεια και η γυναίκα και ο άνδρας. Άκουσα που έλεγε ο άνδρας ότι η γυναίκα είχε μπει στο σπίτι και έψαχνε τα συρτάρια.».

Τι είναι η ατροπίνη και ποιες επιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει

Η ατροπίνη είναι φαρμακευτική ουσία που επηρεάζει τη λειτουργία του νευρικού συστήματος και μπορεί να προκαλέσει αύξηση της καρδιακής συχνότητας, **μυδρίαση** (διαστολή της κόρης των ματιών), σύγχυση και νευρικότητα.

Σε περίπτωση υπερδοσολογίας, η ουσία μπορεί να προκαλέσει σοβαρή δηλητηρίαση, η οποία ενδέχεται να αποβεί ακόμη και θανατηφόρα.

Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων

Σε βάρος της 40χρονης έχει σχηματιστεί, προς το παρόν, δικογραφία για απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης, ενώ οι δύο γονείς της κατηγορούνται για συναυτουργία

Οι τοξικολογικές εξετάσεις του πρώην συζύγου της αναμένεται να συμβάλουν στη διερεύνηση της καταγγελίας και στη διαπίστωση ενδεχόμενης έκθεσής του στην ατροπίνη.