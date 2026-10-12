Τροχαίο στην Καλλιθέα: Όχημα προσέκρουσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και κατάληξε ανάποδα στο οδόστρωμα – ΦΩΤΟ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα στη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου στην Καλλιθέα, στο ύψος της Χαροκόπου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα λευκό όχημα, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, στη συνέχεια ανετράπη και κατέληξε ανάποδα στο οδόστρωμα.

Η ανατροπή του οχήματος προκάλεσε αναστάτωση, ενώ παράλληλα δημιουργήθηκε αυξημένη κίνηση στη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου, στο ρεύμα προς τη λεωφόρο Ποσειδώνος.

Μία λωρίδα κυκλοφορίας στη Θησέως παραμένει κλειστή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο οδηγός είναι καλά στην υγεία του και μάλιστα βγήκε μόνος του από το όχημά του.