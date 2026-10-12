Συγκλονιστικός ο Τσιτσιπάς, με ανατροπή στους «16» της Σανγκάης – «Οραματιζόμουν τον αγώνα…»

Έπειτα από έναν συναρπαστικό αγώνα και με εντυπωσιακή ανατροπή, ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στους «16» του διεθνούς τουρνουά, που διεξάγεται στην Σανγκάη. Ο κορυφαίος Ελληνας τενίστας όλων των εποχών, επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, καθώς επικράτησε του Αμερικανού, Τέϊλορ Φριτζ με 3-6, 7-5, 6-3 και συνεχίζει την πορεία του στο τουρνουά της κινεζικής μεγαλούπολης.

Στο πρώτο σετ, ο Τσιτσιπάς, ο οποίος βρίσκεται στο Νο 43 της παγκόσμιας κατάταξης, έπαιξε «στα ίσα» τον Φριτζ μέχρι το όγδοο game, οπότε ο Αμερικανός τενίστας έκανε break και προηγήθηκε με 5-3, για να κλείσει το σετ στο 6-3 και να προηγηθεί με 1-0, μετά από 43 λεπτά αγώνα.

Στο δεύτερο σετ, οι δύο τενίστες πήγαν «χέρι-χέρι» μέχρι και το δέκατο game (5-5), όταν ο Τσιτσιπάς κράτησε το σερβίς του και αφού προηγήθηκε με 6-5, έκανε break στον Φριτζ (Νο 11 στον κόσμο) και ισοφάρισε σε 1-1 (7-5), μετά από 46 λεπτά.

Στο τρίτο και καθοριστικό σετ, ο Ελληνας πρωταθλητής «έσπασε το σερβίς» του Φριτζ στο πιό κατάλληλο σημείο, καθώς έκανε break στο τέταρτο game και προηγήθηκε με 3-1 και 4-1. Στην συνέχεια και παρά την αντίδραση του Αμερικανού, ο Τσιτσιπάς διατήρησε το σερβίς του και μετά από 45 λεπτά, έφθασε στην σπουδαία νίκη, κλείνοντας το σετ με 6-3.

Remember who you are. https://t.co/vQ4PxiHoLk — Stefanos Tsitsipas (@stefanos) August 31, 2026

«Οραματιζόμουν τον αγώνα…»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έδωσε στους θαυμαστές του περιθώριο τεσσάρων ωρών για να λύσουν μια μαθηματική εξίσωση που έγραψε στον φακό της κάμερας, αφού πέτυχε τη νίκη επί του Τέιλορ Φριτζ στο Shanghai Masters.

Ο Έλληνας πρωταθλητής ανέτρεψε το εις βάρος του σκορ (αφού έχασε το πρώτο σετ) και κέρδισε με 3-6, 7-5, 6-3, φτάνοντας στη φάση των «16» ενός τουρνουά Masters 1000 μόλις για δεύτερη φορά φέτος.

Στη συνέχεια, έγραψε «x² + y √ z x 28 = ;» στον φακό της κάμερας για να πανηγυρίσει και αποκάλυψε ότι «προσέλκυσε» (μέσω της διαδικασίας του manifestation/σ.σ: ο όρος “ Manifestation” αναφέρεται στη μέθοδο όπου ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιήσει για να μετατρέψει μια ιδέα ή μια επιθυμία του σε πραγματικότητα.) το αποτέλεσμα απέναντι στον Φριτζ.

Ο Έλληνας πρωταθλητής, έθεσε μια πρόκληση στους υποστηρικτές του. Αφού αποχώρησε από το γήπεδο, μοιράστηκε την εξίσωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έγραψε: «Έχετε τέσσερις ώρες».

Ο 28χρονος ζήτησε επίσης απαντήσεις κατά τη διάρκεια της συνέντευξης μετά τον αγώνα, δηλώνοντας ότι ο μαθηματικός τύπος αντικατόπτριζε και την εξέλιξη της αναμέτρησης.

«Θα ήθελα να ακούσω τις απαντήσεις του κόσμου. Δεν είμαι και μεγάλος λάτρης των μαθηματικών, αλλά αυτό ήταν μια δοκιμασία στα μαθηματικά της σημερινής ημέρας», είπε. «Χρησιμοποιούνταν παντού τα X, Y, Z, υπήρχαν υπερβολικά περίπλοκα στοιχεία, αλλά τελικά αποδείχθηκε ότι το 1, 2, 3 ήταν πολύ πιο απλό από οποιαδήποτε θεωρία μπορεί να είχα στο μυαλό μου αρχικά. Βρήκα μια καλή λύση και είμαι εξαιρετικά ικανοποιημένος με τον εαυτό μου που κράτησα τα πράγματα καθαρά και απλά προς το τέλος», πρόσθεσε.

Και συνέχισε: «Οραματιζόμουν τον σημερινό αγώνα και προσπαθούσα να βάλω τον εαυτό μου σε θέση νικητή, προσπαθώντας να είμαι έτοιμος για μια μεγάλη μάχη απέναντι στον Τέιλορ. Πάντα έδινα μεγάλες μάχες εναντίον του και μερικοί από τους σημαντικότερους αγώνες μου έγιναν με εκείνον στην απέναντι πλευρά του φιλέ. Οπότε, νομίζω ότι έπρεπε να ανεβάσω το επίπεδό μου. Το σερβίς μου έπρεπε να παραμείνει πολύ σταθερό σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, ώστε να δημιουργήσω ευκαιρίες και να ασκήσω πραγματική πίεση στον αντίπαλο. Μόλις άρχισα να το πετυχαίνω αυτό, ένιωσα ότι άνοιξαν πολλές πόρτες και μπόρεσα να ξεδιπλώσω πλήρως τις δυνατότητές μου στο γήπεδο».

Όσο για την εξίσωση του Τσιτσιπά, αρκετοί φίλαθλοι επισήμαναν ότι δεν επιλύεται. «Είναι αυτά τα x, y και z; Δεν μπορείς να λύσεις εξίσωση με τρεις αγνώστους έχοντας μόνο μία εξίσωση, φίλε», έγραψε ένας χρήστης. Ένας άλλος σχολίασε: «Μια εξίσωση με δύο αγνώστους…»

Έπειτα από μια σεζόν το 2025 που σημαδεύτηκε από αστάθεια στην απόδοση και έναν επίμονο τραυματισμό στη μέση, ο Τσιτσιπάς φαίνεται να έχει βρει ξανά τον καλό του εαυτό στο τένις το 2026. Ο Έλληνας πρωταθλητής έβαλε τέλος στην 16μηνη αναμονή του για τίτλο με τη νίκη του στο Γκστάαντ τον Ιούλιο και πλέον φτάνει στον τέταρτο γύρο διοργάνωσης ATP Masters 1000 για δεύτερη φορά φέτος, έχοντας πετύχει το ίδιο και στη Μαδρίτη.

Ο Τσιτσιπάς, ο οποίος είχε φτάσει στα ημιτελικά της Σαγκάης το 2019, θα αντιμετωπίσει στη συνέχεια τον πρωταθλητή του 2019, Ντανιίλ Μεντβέντεφ, ο οποίος επικράτησε εύκολα του προερχόμενου από τα προκριματικά Ντάλιμπορ Σβρτσίνα με 6-2, 6-3 σε μόλις 74 λεπτά. Ο Μεντβέντεφ προηγείται του Τσιτσιπά με 10-5 στη μακρόχρονη μεταξύ τους αντιπαράθεση (Lexus ATP Head2Head) που ξεκίνησε το 2018, ωστόσο ο Έλληνας τενίστας κέρδισε τη μοναδική τους αναμέτρηση για τη φετινή σεζόν, στη Ντόχα.

Ο Μεντβέντεφ, ο οποίος διανύει επίσης μια εξαιρετική σεζόν το 2026, βρίσκεται στην όγδοη θέση της κατάταξης «PIF ATP Live Race To Turin» και στοχεύει στην επιστροφή του στα Nitto ATP Finals, μετά την απουσία του το 2025.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ