Στον 3ο γύρο του τουρνουά της Σανγκάης ο Στέφανος Τσιτσιπάς – Νίκησε εύκολα τον Λουτσιάνο Νταρντέρι με 2-0 σετ – ΒΙΝΤΕΟ

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Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του τουρνουά, που διεξάγεται στην Σανγκάη (ATP 1000), καθώς επικράτησε με ευκολία του Ιταλού, Λουτσιάνο Νταρντέρι (Νο 18 στον κόσμο) με 2-0 σετ.

Ο κορυφαίος Ελληνας τενίστας πήρε το πρώτο σετ με 6-3, μετά από 39 λεπτά, καθώς στο δεύτερο game «έσπασε το σερβίς» του αντιπάλου του και στην συνέχεια διατήρησε το σερβίς του για να πάρει το προβάδισμα στον αγώνα.

Στο δεύτερο σετ, ο Τσιτσιπάς έκανε break στο έβδομο game και αφού προηγήθηκε με 4-2, έφθασε στην επικράτηση με 6-4, μετά από 38 λεπτά.

Happy to reunite with my Chinese fans after two years! 🇨🇳 Signed, 7784 ✍️ https://t.co/EsAb3grpOL — Stefanos Tsitsipas (@stefanos) October 8, 2026

Επόμενος αντίπαλος του Τσιτσιπά, ο οποίος βρίσκεται στο Νο 44 της παγκόσμιας κατάταξης, θα είναι ο Αμερικανός, Τέϊλορ Φριτζ, ο οποίος νίκησε με 2-0 (7-5, 6-4) τον Ιταλό, Ματέο Αρνάλντι.