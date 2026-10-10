Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι για κλοπή και ληστεία

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Τρεις ανήλικοι, δύο 16χρονοι και ένας 13χρονος, συνελήφθησαν το απόγευμα της Παρασκευής (09/10) στη Θεσσαλονίκη, καθώς κατηγορούνται για κλοπή και ληστεία σε βάρος δύο ανηλίκων στην Καλαμαριά.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι τρεις ανήλικοι συνάντησαν αρχικά έναν 12χρονο και, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της απασχόλησης, κατάφεραν να του αποσπάσουν 20 ευρώ. Παράλληλα, φέρονται να τον απείλησαν προκειμένου να μην ενημερώσει τους γονείς του για όσα είχαν προηγηθεί.

Λίγα μέτρα μακριά, οι κατηγορούμενοι συνάντησαν έναν 15χρονο, τον οποίο φέρονται να χτύπησαν και να του αφαίρεσαν χρήματα.

Οι δύο ανήλικοι ενημέρωσαν τους γονείς τους, οι οποίοι κατήγγειλαν τα περιστατικά στις Αρχές. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη συνέχεια στη σύλληψη των δύο 16χρονων και του 13χρονου.

Οι τρεις συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα, Σάββατο (10/10), ενώπιον του εισαγγελέα.