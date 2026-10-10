Δράμα: Άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε διαμέρισμα που έπιασε φωτιά στο Δοξάτο

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Άνδρας αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης φωτιάς που εκδηλώθηκε το πρωί του Σαββάτου (10/10) σε διαμέρισμα στο Δοξάτο Δράμας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τη φωτιά στις 11:15, ενώ στο σημείο κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.

Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, οι πυροσβέστες εντόπισαν έναν άνδρα αγνώστων στοιχείων χωρίς τις αισθήσεις του στον χώρο του μπάνιου.

Οι πυροσβέστες μετέφεραν τον άνδρα έξω από το διαμέρισμα και τον παρέδωσαν σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ, προκειμένου να διακομιστεί στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας.

Για τη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν τη φωτιά κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Γραφείο Δράμας.