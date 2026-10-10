Δράμα: Άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε διαμέρισμα που έπιασε φωτιά στο Δοξάτο

Ένας άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο μπάνιο διαμερίσματος στο Δοξάτο Δράμας, όπου είχε εκδηλωθεί φωτιά. Παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, ενώ τα αίτια της φωτιάς διερευνώνται από το Ανακριτικό Γραφείο Δράμας.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

ΕΚΑΒ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Άνδρας αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης φωτιάς που εκδηλώθηκε το πρωί του Σαββάτου (10/10) σε διαμέρισμα στο Δοξάτο Δράμας.
  • Στην επιχείρηση κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, οι οποίοι εντόπισαν τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του στον χώρο του μπάνιου.
  • Ο άνδρας διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας από το ΕΚΑΒ, ενώ το Ανακριτικό Γραφείο Δράμας διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Άνδρας αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης φωτιάς που εκδηλώθηκε το πρωί του Σαββάτου (10/10) σε διαμέρισμα στο Δοξάτο Δράμας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τη φωτιά στις 11:15, ενώ στο σημείο κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.

Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, οι πυροσβέστες εντόπισαν έναν άνδρα αγνώστων στοιχείων χωρίς τις αισθήσεις του στον χώρο του μπάνιου.

Οι πυροσβέστες μετέφεραν τον άνδρα έξω από το διαμέρισμα και τον παρέδωσαν σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ, προκειμένου να διακομιστεί στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας.

Για τη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν τη φωτιά κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Γραφείο Δράμας.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ