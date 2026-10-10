Παρίσταναν τους γιατρούς και τους αστυνομικούς για να εξαπατούν ηλικιωμένους σε Κρήτη και Βοιωτία – Πάνω από 140.000 ευρώ η λεία σε χρήματα και κοσμήματα

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Στην εξιχνίαση έξι υποθέσεων απάτης, πέντε στο Λασίθι και μίας στη Βοιωτία, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, οι οποίες συνέλαβαν έναν 60χρονο που φέρεται να είχε τον ρόλο του «εισπράκτορα» σε εγκληματική ομάδα. Τα μέλη της κατηγορούνται ότι απέσπασαν συνολικά 69.850 ευρώ και κοσμήματα αξίας 70.550 ευρώ από τα θύματά τους.

Σύμφωνα με την αστυνομία, από την 1η Μαΐου έως τις 8 Οκτωβρίου 2026, άγνωστοι τηλεφωνούσαν κυρίως σε ηλικιωμένους, χρησιμοποιώντας διαφορετικά προσχήματα προκειμένου να τους αποσπάσουν χρήματα και τιμαλφή.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι δράστες παρουσιάζονταν ως γιατροί και ισχυρίζονταν ότι συγγενικό πρόσωπο του υποψήφιου θύματος είχε εμπλακεί σε σοβαρό τροχαίο. Στη συνέχεια ζητούσαν χρήματα, υποστηρίζοντας ότι η καταβολή τους ήταν απαραίτητη για την παροχή βοήθειας.

Σε άλλες περιπτώσεις, μέλη της ομάδας φέρονται να απειλούσαν αρχικά τους ηλικιωμένους για τη ζωή τους ή για τη ζωή συγγενικών τους προσώπων. Ακολούθως, άλλο μέλος παρουσιαζόταν ως αστυνομικός και τους πρότεινε δήθεν προστασία και φύλαξη.

Πώς αποσπούσαν χρήματα και κοσμήματα

Με τις συγκεκριμένες μεθόδους, οι δράστες έπειθαν τα θύματα να συγκεντρώνουν χρήματα και τιμαλφή και στη συνέχεια να τα αφήνουν σε σημείο που τους υποδείκνυαν ή να τα παραδίδουν σε συγκεκριμένο πρόσωπο.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι σε έξι περιπτώσεις –πέντε στο Λασίθι και μία στη Βοιωτία– είχαν αποσπαστεί συνολικά 69.850 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα συνολικής αξίας 70.550 ευρώ.

Ο ρόλος του 60χρονου

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τον 60χρονο ως εμπλεκόμενο στην υπόθεση, αποδίδοντάς του τον ρόλο του «εισπράκτορα». Οι αρχές τον εντόπισαν στις 9 Οκτωβρίου 2026 σε περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας και προχώρησαν στη σύλληψή του.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε στην κατοικία του, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν 1.675 ευρώ, κοσμήματα και μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

Η προανάκριση για την υπόθεση συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας.