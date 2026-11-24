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Τροποποιήσεις και αναστολές δρομολογίων στον Προαστιακό ανακοίνωσε η Hellenic Train, λόγω της συμμετοχής των εργαζομένων -με στάσεις εργασίας- στην πανεργατική 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026.

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων που έχει εξαγγείλει το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης (Π.Ε.Π.Ε) συμμετέχει με τετράωρες στάσεις εργασίας την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, από τις 04:00 έως τις 08:00 και από τις 20:00 έως τις 00:00. Ως εκ τούτου, θα υπάρξουν αναστολές και τροποποιήσεις σε ορισμένα δρομολόγια του Προαστιακού Αθηνών.

Για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, η Hellenic Train, με τη συνδρομή των σωματείων εργαζομένων, θα πραγματοποιήσει δρομολόγια με προσωπικό ασφαλείας κατά τη διάρκεια των στάσεων εργασίας.

Συγκεκριμένα, τα δρομολόγια του Προαστιακού Αθηνών που θα πραγματοποιηθούν είναι τα ακόλουθα:

Λόγω των ευρύτερων απεργιακών κινητοποιήσεων, ενδέχεται να υπάρξουν πρόσθετες τροποποιήσεις δρομολογίων κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Ως εκ τούτου, η Hellenic Train συνιστά στους επιβάτες να ενημερώνονται πριν από την πραγματοποίηση του ταξιδιού τους μέσω της ιστοσελίδας www.hellenictrain.gr, του τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης επιβατών 14511 ή των κατά τόπους εκδοτηρίων εισιτηρίων.