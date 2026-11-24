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Έντονη ανησυχία και νέα σενάρια για το μέλλον του βρετανικού θρόνου πυροδοτούν δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών, τα οποία υποστηρίζουν ότι ο βασιλιάς Κάρολος ενδέχεται να παραιτηθεί μέσα στους επόμενους μήνες, παραδίδοντας τα σκήπτρα στον πρίγκιπα Ουίλιαμ, καθώς η κατάσταση της υγείας του φέρεται να είναι πολύ πιο επιβαρυμένη απ’ ό,τι αφήνει να εννοηθεί το Μπάκιγχαμ.

Αναφορές για παραίτηση

Αρκετά βρετανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν τις τελευταίες ημέρες ότι ο Κάρολος πρόκειται να «αποχωρήσει» και ότι είναι «πολύ πιο άρρωστος απ’ ό,τι αφήνει να φανεί το παλάτι», καθώς συνεχίζει τη μάχη του με τον καρκίνο.

Ο Βρετανός μονάρχης διαγνώστηκε με μια αδιευκρίνιστη μορφή καρκίνου τον Φεβρουάριο του 2024, αλλά σε αντίθεση με τη νύφη του, Κέιτ Μίντλετον, η οποία ανακοίνωσε τη δική της διάγνωση έναν μήνα αργότερα, ο ίδιος δεν έχει σταματήσει ποτέ τις θεραπείες ούτε έχει μπει σε ύφεση.

Το Radar Online αποκάλυψε αυτή την εβδομάδα ότι η πρόσφατη 9ήμερη περιοδεία του βασιλιά Καρόλου στην Καραϊβική επιβάρυνε σημαντικά τον οργανισμό του και η υγεία του «επιδεινώθηκε» μετά την επιστροφή του στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ένας υψηλόβαθμος σύμβουλος του Παλατιού του Μπάκιγχαμ φέρεται να άφησε να εννοηθεί ότι δεν ήταν όλα καλά με τον Βασιλιά, σχολιάζοντας την περιοδεία που πραγματοποιήθηκε από τις 27 Οκτωβρίου έως τις 4 Νοεμβρίου και περιλάμβανε την εμφάνισή του στην 28η Σύνοδο Αρχηγών Κυβερνήσεων της Κοινοπολιτείας (CHOGM).

«Αυτή ήταν μια περίπλοκη επίσκεψη», δήλωσε ο ανώτερος αξιωματούχος του παλατιού σύμφωνα με το Radar Online. «Ήταν απαιτητική. Ήταν εξαντλητική… Αλλά το συμπέρασμα είναι ότι ήταν πολύ επιτυχημένη και πιστεύω ότι ο βασιλιάς απέδειξε τις ηγετικές του ικανότητες τόσο με λόγια όσο και με έργα».

Το Radar Online επικαλέστηκε μια σειρά από πηγές που ισχυρίζονται ότι γνωρίζουν τι συμβαίνει πίσω από τις κλειστές πόρτες.

«Παρόλο που ο Κάρολος προσπαθεί να δείξει ότι όλα κυλούν κανονικά, τα πράγματα δεν λειτουργούν έτσι. Οποιοσδήποτε μπορεί να δει ότι δεν είναι καλά», ανέφερε μια πηγή εκ των έσω.

«Ο βασιλιάς Κάρολος πρόκειται να αποχωρήσει. Θα παραιτηθεί», δήλωσε μια δεύτερη πηγή.

«Είναι πολύ πιο άρρωστος απ’ ό,τι αφήνει να εννοηθεί το παλάτι και απλώς δεν είναι σε θέση να διαχειριστεί τη διχασμένη οικογένεια, τα επιχειρηματικά συμφέροντα του στέμματος και να εκπληρώνει τα καθημερινά καθήκοντα της μοναρχίας», τόνισε μια τρίτη πηγή.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, μία από τις πηγές υποστήριξε ότι η παραίτηση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ακόμη και μέσα στο επόμενο έτος.

Η συνταγματική διαδικασία

Δεν είναι η πρώτη φορά που έρχονται στην επιφάνεια φήμες ότι ο βασιλιάς Κάρολος σχεδιάζει να παραιτηθεί.

Πριν από λίγους μήνες, το περιοδικό New Idea επικαλέστηκε πηγή του παλατιού που υποστήριζε ότι βρίσκονταν ήδη σε εξέλιξη πρόβες για την προετοιμασία της παραίτησης του Καρόλου, η οποία απαιτεί μια σειρά από τυπικά βήματα σύμφωνα με τη συνταγματική διαδικασία του Ηνωμένου Βασιλείου.

Αρχικά, ο Κάρολος θα πρέπει να υπογράψει ένα επίσημο έγγραφο παραίτησης ενώπιον μαρτύρων και να δηλώσει την αμετάκλητη απόφασή του να αποποιηθεί τον θρόνο. Στη συνέχεια, το Βρετανικό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ψηφίσει τον σχετικό Νόμο Παραίτησης, αφού προηγουμένως λάβει τη συγκατάθεση των 14 κρατών-μελών της Κοινοπολιτείας, συμπεριλαμβανομένης της Αυστραλίας. Κατόπιν, ο Κάρολος θα κληθεί να δώσει τη Βασιλική Συγκατάθεση, επιτρέποντας στο Συμβούλιο Διαδοχής να συνεδριάσει στο Παλάτι του Αγίου Ιακώβου για να ανακηρύξει επισήμως τον Ουίλιαμ νέο βασιλιά, διαδικασία που θα ακολουθηθεί από δημόσια ανακήρυξη.

Ενώ η μητέρα του Καρόλου, βασίλισσα Ελισάβετ, φέρεται να ήταν προσωπικά αντίθετη στην παραίτηση, ο πρωτότοκος γιος της δεν την απέκλεισε ποτέ.

Άλλωστε, μια παραίτηση δεν θα ήταν χωρίς προηγούμενο, καθώς ο θείος του Καρόλου, βασιλιάς Εδουάρδος Η’, επέλεξε να παραιτηθεί μόλις 326 ημέρες μετά την άνοδό του στον θρόνο, επειδή ήθελε να παντρευτεί την Αμερικανίδα κοσμική Ουόλις Σίμπσον, η οποία εκείνη την εποχή ετοιμαζόταν να πάρει το δεύτερο διαζύγιό της.

Η κίνηση εκείνη πυροδότησε συνταγματική κρίση και άλλαξε τη σειρά διαδοχής, οδηγώντας τον πατέρα της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ στον θρόνο ως βασιλιά Γεώργιο ΣΤ’ το 1936, και την ίδια την Ελισάβετ να αναλάβει τον θρόνο το 1952, ξεκινώντας την ιστορική 70ετή βασιλεία της.

Μετά τον θάνατό της, τον Σεπτέμβριο του 2022, αποκαλύφθηκε ότι έπασχε από καρκίνο των οστών στο τέλος της βασιλείας της.

Οι θεραπείες του Καρόλου

Ο Κάρολος βρισκόταν στον θρόνο μόλις 17 μήνες όταν το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε, στις 5 Φεβρουαρίου 2024, ότι ο βασιλιάς είχε διαγνωστεί με καρκίνο, έπειτα από επέμβαση για καλοήθη υπερπλασία του προστάτη που είχε γνωστοποιηθεί νωρίτερα.

Αν και ο ακριβής τύπος του καρκίνου δεν αποκαλύφθηκε ποτέ, το παλάτι διευκρίνισε ότι δεν επρόκειτο για καρκίνο του προστάτη.

Ξεκίνησε αμέσως εβδομαδιαίες θεραπείες, οι οποίες συνεχίστηκαν μέχρι τον Δεκέμβριο του 2025, όταν έγινε γνωστό ότι η συχνότητά τους είχε μειωθεί.

Εκείνη την περίοδο, το παλάτι ανέφερε ότι ο βασιλιάς είχε ανταποκριθεί «εξαιρετικά καλά».

Νωρίτερα φέτος, ο βασιλικός ανταποκριτής Τομ Σάικς επικαλέστηκε πηγές του παλατιού που ανέφεραν ότι ο Κάρολος υποβαλλόταν σε συνδυαστική θεραπεία με ανοσοθεραπεία, εμβόλιο κατά του καρκίνου βασισμένο σε τεχνολογία RNA και ακτινοθεραπεία.

Ωστόσο, ο γνωστός βασιλικός συντάκτης και συγγραφέας Ρόμπερτ Τζόμπσον υποστήριξε φέτος ότι ο βασιλιάς Κάρολος δεν θα απαλλαγεί ποτέ από τον καρκίνο.