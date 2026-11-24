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Τέλος στον συναγερμό που σήμανε το βράδυ της Κυριακής στην περιοχή Σάριγερ, στα βόρεια της Κωνσταντινούπολης, έδωσε το Γραφείο του Κυβερνήτη της πόλης, διευκρινίζοντας έπειτα από εκτεταμένη επιχείρηση αναζήτησης ότι το ζώο που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας δεν ήταν λέαινα ούτε κάποιο άλλο μεγάλο αιλουροειδές.

Βίντεο από τη θερμική κάμερα

Το βράδυ της Κυριακής κάμερα ασφαλείας εντόπισε, σύμφωνα με το προσωπικό αστυνομικού τμήματος στην περιοχή Ζεκεριγιακέι, στην ευρωπαϊκή πλευρά της πόλης στην βορειοδυτική ακτή του Βοσπόρου, «ένα ζώο που έμοιαζε με λιοντάρι».

Η τουρκική τηλεόραση μετέδωσε οπτικό υλικό από θερμική κάμερα παρακολούθησης που έδειχνε ένα ζώο που έμοιαζε με αιλουροειδές να περπατά σε δασώδη έκταση της περιοχής του Σάριγερ.

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Η είδηση κινητοποίησε τις αρχές ασφαλείας και τις αρμόδιες για την άγρια πανίδα αρχές.

Ευρεία επιχείρηση εντοπισμού

Το γραφείο του κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε χθες το βράδυ ότι η περιοχή σαρώθηκε από αέρος από drones εξοπλισμένα με θερμικές κάμερες και από επίγειες ομάδες έρευνας.



Τοποθετήθηκαν δολώματα και παγίδες με κάμερες ανιχνευτών κίνησης.

«Δεν υπήρξαν συγκεκριμένες ενδείξεις για την παρουσία λιονταριού κατά τη διάρκεια της επιχείρησης», ανακοίνωσε το γραφείο του κυβερνήτη.

Επιπλέον, βάσει νέου οπτικού υλικού το οποίο ελήφθη από διάφορες γωνίες, διαπιστώθηκε ότι το ζώο δεν είναι ούτε λιοντάρι ούτε άλλο είδος μεγάλου αιλουροειδούς, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ