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Σε ρυθμούς Black Friday θα κινηθεί την Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου η αγορά. Ένας θεσμός που έχει καθιερωθεί και στην Ελλάδα από το σύνολο του λιανικού εμπορίου.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Συνήγορος του Καταναλωτή, o εποπτευόμενος φορέας του, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδος αλλά και η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή δίνουν χρήσιμες συμβουλές σε όσους θα κάνουν τα ψώνια κατά την μεγάλη ημέρα προσφορών τόσο στα φυσικά όσο και στα ηλεκτρονικά καταστήματα της Ελλάδας όσο και σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή αγορά, προκειμένου να είναι ασφαλείς και συμφέρουσες οι αγορές τους.

Αναλυτικά οι συστάσεις από τον Συνήγορο του Καταναλωτή και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδος:

Πριν προχωρήσουν οι πολίτες σε οποιαδήποτε αγορά, θα πρέπει να ακολουθήσουν 4 βασικά βήματα:

1.Θα πρέπει να ελέγξουν το προϊόν και το κατάστημα:

Θα πρέπει να βεβαιωθούν για τα χαρακτηριστικά και την τελική τιμή (μαζί με τα έξοδα αποστολής). Στις ηλεκτρονικές αγορές, θα πρέπει να ελέγξουν αν το e-shop αναγράφει επωνυμία, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας και όρους συναλλαγής.

Θα πρέπει να αποφύγουν ιστοσελίδες που αποκρύπτουν την ταυτότητά τους (π.χ. επαγγελματικά προφίλ σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης) και δείχνουν αναξιόπιστες.

2.Θα πρέπει να εντοπίσουν την πραγματική έκπτωση:

Οι καταναλωτές δεν θα πρέπει να παρασύρονται από τα μεγάλα ποσοστά. Βάσει νόμου, σε κάθε προσφορά θαπρέπει να αναγράφεται η χαμηλότερη τιμή που είχε το προϊόν τις τελευταίες 30 ημέρες.

Οι πολίτες θα πρέπει να συγκρίνουν τις τιμές για να δουν το πραγματικό όφελος.

3.Θα πρέπει να προσέξουν την πληρωμή και την παράδοση:

Οι πολίτες θα πρέπει να ενημερωθούν για τον χρόνο παράδοσης και θα πρέπει να προτιμήσουν ασφαλείς τρόπους πληρωμής, χωρίς να δίνουν τραπεζικά στοιχεία σε ύποπτες σελίδες ή σε emails που λαμβάνουναπό αγνώστους αποστολείς.

Οι καταναλωτές θα πρέπει να κρατήσουν όλα τα αποδεικτικά (παραγγελίας, πληρωμής και επικοινωνίας) για να είναι καλυμμένοι σε περίπτωση προβλήματος.

4.Θα πρέπει να ενημερωθούν για το δικαίωμα επιστροφής:

Στις αγορές από απόσταση (μέσω e-shop, τηλεφώνου κ.λπ.) οι καταναλωτές έχουν δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή (εκτός συγκεκριμένων εξαιρέσεων). Το κόστος επιστροφής επιβαρύνει τον καταναλωτή, για το οποίο ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει σχετική ενημέρωση στους όρους του. Προσοχή!! Στα φυσικά καταστήματα, η επιστροφή εξαρτάται αποκλειστικά από την πολιτική της κάθε επιχείρησης.

Εάν οι πολίτες αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα, τότε μπορούννα υποβάλουν ηλεκτρονικά την αναφορά τους για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς τους:

Για αγορές στην Ελλάδα: Στον Συνήγορο του Καταναλωτή μέσω της ιστοσελίδας www.synigoroskatanaloti.gr.

Για αγορές εντός Ε.Ε. (συμπ. Ισλανδίας, Νορβηγίας και Η.Β.): Στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας μέσω της ιστοσελίδας www.eccgreece.gr.

Τι λέει η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή

Σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, οι πολίτες θα πρέπει να ελέγχουν την προηγούμενη τιμή ενός προϊόντος, καθώς η έκπτωση υπολογίζεται με βάση τη χαμηλότερη τιμή που είχε καταγραφεί τις τελευταίες 30 ημέρες. Παράλληλα, συνιστάται η προσοχή σε ηλεκτρονικές απάτες, όπως παραπλανητικά e-mail που οδηγούν σε ψεύτικες ιστοσελίδες.

Οι αρμόδιες αρχές επίσης συνιστούν στους καταναλωτές να συγκρίνουν τιμές μεταξύ διαφορετικών καταστημάτων, ώστε να μην παρασύρονται από υψηλά ποσοστά έκπτωσης χωρίς να εξετάζουν την πραγματική τελική τιμή.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στον υπολογισμό του συνολικού κόστους της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορικών, των πρόσθετων υπηρεσιών και τυχόν τόκων σε αγορές με δόσεις.

Η Ανεξάρτητη Αρχή υπενθυμίζει ακόμη ότι οι καταναλωτές διατηρούν το δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών στις εξ αποστάσεως αγορές και συστήνει να φυλάσσονται τόσο η απόδειξη αγοράς όσο και η επιβεβαίωση παραγγελίας.

Για πληροφορίες ή υποβολή καταγγελιών, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμμή καταναλωτή στο 1520.

Οι καταγγελίες

Σύμφωνα με το MEGA, ήδη οι καταναλωτικές οργανώσεις καταγγέλλουν ότι εντοπίζουν… περίεργα, όπως τα χαρακτηρίζουν δείγματα, στην αγορά.

Η έρευνα της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών αναφέρει τιμή αφυγραντήρα που αυξήθηκε μέσα στον Νοέμβριο, ενώ δεν επιτρέπεται το προϊόν να μπει σε προσφορά αν έχει ανατιμηθεί τις προηγούμενες 30 ημέρες, αποστειρωτή ατμού με έκπτωση τιμής μόλις 2 ευρώ και τηλεοράσεις με έκπτωση που δεν ξεπερνά τα 20 ευρώ.