Παρά τις πληροφορίες για άγριο καβγά στα παρασκήνια της εκπομπής, ο Νίκος Στραβελάκης και η Κατερίνα Παπακωστοπούλου συνεχίζουν κανονικά την παρουσίαση του «10 Παντού» στο Open. Μάλιστα, η σημερινή εκπομπή ξεκίνησε σε χαλαρό κλίμα, υπό τους ήχους του Φρανκ Σινάτρα, με τους δύο παρουσιαστές να ανταλλάσσουν αγκαλιές, στέλνοντας το μήνυμα ότι θέλουν να κλείσουν το «κεφάλαιο» της έντασης.

«Είπα να ξεκινήσουμε με τραγούδι της εποχής», ανέφερε ο Νίκος Στραβελάκης, με την Κατερίνα Παπακωστοπούλου να απαντά: «Θα χορέψουμε και λίγο». «Δεν είναι υπέροχος ο Φρανκ Σινάτρα;» είπε ο δημοσιογράφος, με τη συμπαρουσιάστριά του να τον χαρακτηρίζει διαχρονικό.

Στη συνέχεια, η Κατερίνα Παπακωστοπούλου τον ρώτησε: «Τι κάνεις, Νίκο μου;», για να πάρει την απάντηση: «Πάρα πολύ καλά».

«Θέλω να τους τρολάρουμε»

Η συζήτηση στράφηκε στη συνέχεια στο χριστουγεννιάτικο σκηνικό του πλατό και στην υπερπανσέληνο του Κάστορα, ενώ στο στούντιο βρισκόταν και ο διευθυντής ειδήσεων του Open, Χρήστος Παναγιωτόπουλος.

«Εγώ είμαι πάντα ανοιχτή να ακούω», είπε κάποια στιγμή η Κατερίνα Παπακωστοπούλου, με τον Νίκο Στραβελάκη να αρχίζει να της εξηγεί το φαινόμενο της υπερπανσελήνου.

Τη στιγμή, μάλιστα, που ο Νίκος Στραβελάκης εξηγούσε πως «λέγεται υπερπανσέληνος διότι είναι η μέρα που πλησιάζει πιο κοντά η σελήνη στη γη», η Κατερίνα Παπακωστοπούλου είπε πως «θέλω να τους τρολάρουμε». «Άρα, θέλεις να έρθει πιο κοντά η σελήνη στη γη», είπε η Κατερίνα Παπακωστοπούλου και αγκάλιασε τον Νίκο Στραβελάκη.

Το επεισόδιο της Παρασκευής

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, την περασμένη Παρασκευή φέρεται να εκτυλίχθηκε έντονος καβγάς ανάμεσα στους δύο παρουσιαστές σε διαφημιστικό διάλειμμα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Νίκος Στραβελάκης έκανε κάποια σχόλια για την προετοιμασία της εκπομπής, προκαλώντας την αντίδραση της Κατερίνας Παπακωστοπούλου, η οποία φέρεται να ένιωσε πως υποτιμάται τόσο η δική της προσπάθεια. Το επεισόδιο φέρεται να πήρε τη μορφή έντονης λεκτικής αντιπαράθεσης, ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, μετά το τέλος της εκπομπής η δημοσιογράφος φέρεται να προσέφυγε στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού του σταθμού.

«Δεν είναι ωραίο γιατί είναι απέναντί μας. Αυτά που ακούστηκαν στο διάλειμμα ήταν πολύ πολύ ακραία. Ένας από τους ανθρώπους που ήταν παρών εκεί μίλησα μαζί του. Είναι πολύ δυσάρεστο αυτό που έγινε. Η κυρία Παπακωστοπούλου μετά το τέλος της εκπομπής επισκέφτηκε το HR και έκανε καταγγελία κατά του κυρίου Στραβελάκη. Εδώ έγινε το εξής, στο διάλειμμα ο Νίκος Στραβελάκης μιλούσε σε έναν καλεσμένο μπροστά στην κυρία Παπακωστοπούλου ότι “η εκπομπή είναι όλη πάνω σε εμένα, ξενυχτάω εδώ γι’ αυτό έχουμε θέματα, ευτυχώς ασχολούμαι εγώ προσωπικά”. Αυτό ακούστηκε στα αυτιά της κυρίας Παπακωστοπούλου εγωπαθές» είπε ο Γιώργος Λιάγκας.

«Αν είναι αλήθεια, το είπε “εγώ είμαι η εκπομπή”. Αντιδρά και λέει “τι είναι αυτά που λες”. Της λέει ο Νίκος Στραβελάκης “να σου πω αυτή είναι η συνθήκες αν δεν σου αρέσει φύγε”. Εκείνη είπε κάτι ακραίο, είπε “να πας να…”. Εκείνος της είπε “είσαι σκουπίδι”», συμπλήρωσε ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1.

«Ακολούθησε μία ακραία συζήτηση και τελικά πήγε η κυρία Παπακωστοπούλου και τον κατήγγειλε στο HR. Αυτοί οι δύο άνθρωποι κάνουν σήμερα εκπομπή μαζί. Δεν θα πάρω θέση ποιος έχει δίκιο και ποιος όχι. Δεν είναι άδικο να κάνουν σήμερα εκπομπή μαζί; Μισιούνται αυτοί οι άνθρωποι μεταξύ τους. Στην αρχή της σεζόν ο κύριος Στραβελάκης είχε φύγει από την εκπομπή. Ακούστηκαν χυδαία πράγματα. Θα χαλάσουν την υγεία τους έτσι όπως πάει. Επειδή είναι μία εκπομπή απέναντι δεν θέλω να μπω στην ουσία, ποιος έχει δίκιο και ποιος όχι» ανέφερε ο Γιώργος Λιάγκας.

Το θέμα σχολίασαν σχεδόν όλες οι ψυχαγωγικές εκπομπές