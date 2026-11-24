«Δεν είναι τυχαίο το ορόσημο του 2030 γιατί συμπληρώνονται 200 χρόνια από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους και πρέπει να θέσουμε πολύ συγκεκριμένους στόχους, να μιλήσουμε και να περιγράψουμε πώς αντιλαμβανόμαστε εμείς τουλάχιστον ως παράταξη και ως κυβέρνηση την πορεία της χώρας από τώρα και μέχρι το έτος αυτό», ανέφερε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Με το βλέμμα στην Ελλάδα του 2030», που διοργανώνει ο «Ελεύθερος Τύπος», στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία.

«Τι μας λένε οι πολίτες; Ότι απόλυτη προτεραιότητα δίνεται στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία», τόνισε με αναφορά στα αποτελέσματα έρευνας που παρουσιάστηκε στην αρχή του συνεδρίου.

Επεσήμανε πως είναι δικαιολογημένο αυτό λόγω της μεγάλης πίεσης που δέχεται το διαθέσιμο εισόδημα από την παγκόσμια ακρίβεια που είναι αποτέλεσμα της έκρηξης των τιμών της ενέργειας.

«Η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος και τα οικονομικά του νοικοκυριού προφανώς έρχονται σε πρώτη προτεραιότητα» είπε και μίλησε για πρόκληση όσον αφορά στο πώς θα εξασφαλίσουμε ότι οι μακροοικονομικές επιδόσεις θα μεταφραστούν τελικά και σε μια καλύτερη οικονομική καθημερινότητα για το κάθε ελληνικό νοικοκυριό.

«Αυτή η πολιτική έρχεται και συνδέεται με πολλές επιμέρους κυβερνητικές προτεραιότητες, πώς δημιουργούμε θέσεις εργασίας, πώς μειώνουμε την ανεργία, πώς αυξάνουμε τους μισθούς, πώς μειώνουμε τους φόρους, πώς αντιμετωπίζουμε την ίδια τη λειτουργία της αγοράς», τόνισε.

«Δεν είναι συνηθισμένο μια κυβέρνηση να μπορεί να λέει ότι πέτυχε τους στόχους που έθεσε», είπε ο Πρωθυπουργός με αναφορά στην επίτευξη των στόχων που είχαν τεθεί το 2023 για τον μέσο και κατώτατο μισθό.

«Αναγνωρίζω όμως ότι ένα μεγάλο κομμάτι των αυξήσεων στους ονομαστικούς μισθούς απορροφήθηκε από το κύμα ακρίβειας των τελευταίων πέντε ετών», τόνισε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Πώς θέλουμε να κινηθούμε από δω και στο εξής; Καταρχάς πρέπει να υπάρχει ένας φιλόδοξος μακροοικονομικός στόχος. Ανάπτυξη διπλάσια, κατ’ ελάχιστον του ευρωπαϊκού μέσου όρου, άνω του 2%. Αυτή η ανάπτυξη πρέπει να τροφοδοτείται πρωτίστως από επενδύσεις, πρέπει να συνδέεται με τη συνέχιση της αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου της χώρας προς μια οικονομία πολύ πιο εξωστρεφή. Αυτή η ανάπτυξη θα μας επιτρέψει να κάνουμε δύο πράγματα: να πούμε ναι, ότι μπορούμε να έχουμε μέσο μισθό το 2030, στα 1800 ευρώ, κατώτατο μισθό σίγουρα πάνω από τα 1000 ευρώ το 2028 και συντάξεις οι οποίες θα αυξάνονται πάλι λαμβάνοντας υπόψη και τον πληθωρισμό και την παραγωγικότητα της οικονομίας. Άρα όσο η οικονομία αναπτύσσεται πιο γρήγορα τόσο θα αυξάνεται το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών αλλά τόσο θα μπορούμε και να στηρίζουμε το κοινωνικό κράτος», τόνισε ο Πρωθυπουργός.