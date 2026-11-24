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Το 2027 αναμένεται να τεθεί σε καθολική εφαρμογή το Εθνικό Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων (ΕΜΠΕ) για όλα τα επιδόματα και τις παροχές που δίνει το κράτος στους πολίτες.

Της Κατερίνας Φεσσά

Όπως αναφέρει ο Εκπρόσωπος του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος μιλώντας στο enikonomia.gr, το Mητρώο είναι τώρα σε φάση δοκιμών και διορθώσεων αλλά προβλέπεται να λειτουργήσει καθολικά το 2027, καθώς είναι προαπαιτούμενο και του Ταμείου Ανάκαμψης.

Τι ισχύει σήμερα

Υπενθυμίζεται πως, το Μητρώο ήταν μια ενιαία ψηφιακή βάση δεδομένων του ελληνικού Δημοσίου, όπου συγκεντρώνονταν και καταγράφονταν οι παροχές (σε χρήμα και σε είδος) ανά δικαιούχο αλλά και οι ενισχύσεις που δίνονταν σε φυσικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονταν και επιχειρηματίες.

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