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Ο υπουργός Πολέμου (Άμυνας) των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δεν έχει δώσει ακόμη το πράσινο φως για την παράδοση 60 πυραύλων Patriot στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων μερικών από οπλοστάσια ευρωπαϊκών κρατών, όπως μεταδίδουν οι Financial Times επικαλούμενοι τρεις πηγές.

Η Ουκρανία έχει τονίσει επανειλημμένα το τελευταίο διάστημα πως χρειάζεται επειγόντως περισσότερα πυρομαχικά για τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας στο οπλοστάσιό της, ώστε να αντιμετωπίσει την κλιμάκωση των επιδρομών της Ρωσίας με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα.

Στους πυραύλους αναχαίτισης συμπεριλαμβάνονται PAC-2 και PAC-3, πύραυλοι σε ευρωπαϊκά οπλοστάσια, κάποιοι από τους οποίους επρόκειτο να δοθούν στο Κίεβο με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, κατά τις πληροφορίες των FT.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει άμεσα με ανεξάρτητο τρόπο τις πληροφορίες της εφημερίδας. Το αμερικανικό Πεντάγωνο δεν απάντησε αμέσως όταν το πρακτορείο του ζήτησε σχόλιο για το δημοσίευμα.

Καθυστερήσεις και συμπαραγωγή

Η παράδοση των PAC-3 ήταν προγραμματισμένο να γίνει μεταξύ του Σεπτεμβρίου και του Δεκεμβρίου.

Ωστόσο, δεν έχει εγκριθεί η μεταφορά τους.

Η παράδοση περίπου 20 PAC-2, πυραύλων παλιότερης τεχνολογίας, επίσης χρειάζεται ακόμη υπουργική έγκριση για να προχωρήσει η μεταφορά.

Πάντα κατά το δημοσίευμα των Financial Times, η χωριστή προσπάθεια να εξασφαλιστεί αμερικανική έγκριση προκειμένου η Ουκρανία να παράγει πυραύλους αναχαίτισης για τα συστήματα Patriot επίσης καθυστερεί στο Πεντάγωνο.

Η θέση του Πενταγώνου

Εκπρόσωπος του Πενταγώνου είπε στην εφημερίδα πως δεν έχει υπάρξει καμιά αλλαγή στην πολιτική των ΗΠΑ ως προς την υποστήριξη της Ουκρανίας, αλλά απέφυγε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο για τους πυραύλους που προορίζονται για τα συστήματα Patriot.

Το υπουργείο Πολέμου καταβάλλει διάφορες «παράλληλες» προσπάθειες για να «επιταχυνθεί η συμπαραγωγή» τέτοιων πυραύλων με «ευρωπαίους εταίρους και με την Ουκρανία και το έργο για αυτό συνεχίζεται ως και σήμερα», είπε αξιωματούχος του Πενταγώνου στην εφημερίδα.

Τον περασμένο μήνα, η Ουάσιγκτον ενέκρινε την πώληση 500 πυραύλων PAC-3 για τα συστήματα Patriot της Ουκρανίας, αξίας 2,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ωστόσο οι παραδόσεις τους δεν αναμένεται να αρχίσουν παρά στις αρχές του 2030.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ