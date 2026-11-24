Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Σταθερό προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου καταγράφει η Νέα Δημοκρατία έναντι της ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα και του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Interview για την POLITIC, που διενεργήθηκε το διάστημα από 18 έως 22 Νοεμβρίου 2026. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το 85% των πολιτών δηλώνει ότι τα βγάζει πέρα οριακά ή δεν καταφέρνει να ανταποκριθεί στις μηνιαίες ανάγκες του, το 52% θεωρεί ότι δεν υπάρχει αξιόπιστη αντιπολίτευση, ενώ το 43% ζητεί αλλαγή κυβέρνησης.

Η πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί προβάδισμα με 26,6%, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται η ΕΛ.Α.Σ. με 14,2% και στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ με 13%.

Η διαφορά μεταξύ ΝΔ και ΕΛ.Α.Σ. διαμορφώνεται στις 12,4 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ η απόσταση μεταξύ ΕΛ.Α.Σ. και ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στις 1,2 μονάδες.

Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Ελληνική Λύση με 6% και ακολουθούν το ΚΚΕ με 5,7%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 4,1%, η Φωνή Λογικής με 3,5%, η Συμμαχία Ελλήνων με 3,4%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3,1% και το ΜέΡΑ25 με 3%.

Οι Δημοκράτες και ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνουν από 1,8%, η Νίκη 1% και η Νέα Αριστερά 0,5%. Το ποσοστό των αναποφάσιστων ανέρχεται στο 9,3%.

Βουλή 10 κομμάτων χωρίς αυτοδυναμία

Η εκτίμηση εδρών δίνει στη Νέα Δημοκρατία 115 έδρες, 36 λιγότερες από τις 151 που απαιτούνται για την αυτοδυναμία. Η ΕΛ.Α.Σ. συγκεντρώνει 47 έδρες και το ΠΑΣΟΚ 43, ενώ ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 20 και το ΚΚΕ με 19.

Η ΕΛΠΙΔΑ εκτιμάται ότι εξασφαλίζει 13 έδρες, η Φωνή Λογικής 12, η Συμμαχία Ελλήνων 11 και από 10 η Πλεύση Ελευθερίας και το ΜέΡΑ25.

Καθοριστικό ρόλο στην τελική κατανομή των εδρών θα διαδραματίσει το ποσοστό των ψήφων που θα μείνει εκτός Βουλής, καθώς αρκετά κόμματα κινούνται κοντά στο όριο εισόδου του 3%.

Το 43% ζητεί αλλαγή κυβέρνησης

Αλλαγή κυβέρνησης επιθυμεί το 43% των ερωτηθέντων, ενώ το 32% προτιμά τη συνέχιση της σημερινής πορείας με διορθώσεις και το 25% θεωρεί ότι η χώρα χρειάζεται αλλαγή πολιτικής.

Ωστόσο, περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες (52%) εκτιμούν ότι δεν υπάρχει αξιόπιστη αντιπολίτευση, αποτυπώνοντας το χάσμα ανάμεσα στην επιθυμία για κυβερνητική αλλαγή και στην αξιοπιστία των εναλλακτικών πολιτικών επιλογών.

Μόλις το 21% θεωρεί ότι η αντιπολίτευση ελέγχει την κυβέρνηση και προτείνει λύσεις, ενώ το 16% εκτιμά ότι περιορίζεται σε καταγγελίες και το 11% ότι ασκεί κριτική χωρίς να καταθέτει προτάσεις.

«Αγκάθια» η ακρίβεια και η διαφθορά

Η ακρίβεια και η διαφθορά αναδεικνύονται ως τα δύο μεγαλύτερα προβλήματα της χώρας, συγκεντρώνοντας συνολικά το 84% των απαντήσεων. Η ακρίβεια βρίσκεται στην πρώτη θέση με 48%, ενώ ακολουθεί η διαφθορά με 36%, αφήνοντας σε μεγάλη απόσταση όλα τα υπόλοιπα ζητήματα.

Μόλις 4% συγκεντρώνουν η εγκληματικότητα, το στεγαστικό και τα εθνικά θέματα, ενώ το 3% επιλέγει κάποιο άλλο πρόβλημα και το 1% την υγεία.

Το 85% τα βγάζει πέρα οριακά ή καθόλου

Έξι στους δέκα ερωτηθέντες (61%) δηλώνουν ότι τα βγάζουν πέρα οικονομικά οριακά κάθε μήνα, ενώ το 24% απαντά ότι δεν τα βγάζει πέρα.

Συνολικά, το 85% των πολιτών περιγράφει μια δύσκολη οικονομική καθημερινότητα, καθώς είτε δυσκολεύεται να καλύψει τις μηνιαίες υποχρεώσεις του είτε αδυνατεί να ανταποκριθεί σε αυτές.

Μόλις το 15% δηλώνει ότι τα βγάζει πέρα άνετα.

Αυξήσεις μισθών και μείωση φόρων ζητούν οι πολίτες

Μόνιμες αυξήσεις μισθών και συντάξεων προτιμά το 50% των ερωτηθέντων, ενώ σχεδόν ίδιο ποσοστό, 48%, επιλέγει τη μείωση των φόρων ως μέτρο οικονομικής ενίσχυσης.

Αντίθετα, μόλις το 2% επιλέγει τα στοχευμένα επιδόματα.

Ελληνοτουρκικά: Το 41% θέλει σκληρότερη στάση απέναντι στην Τουρκία

Σκληρότερη στάση της Ελλάδας απέναντι στην Τουρκία επιθυμεί το 41% των ερωτηθέντων, ενώ το 34% προκρίνει τον διάλογο και τη συνεννόηση.

Το 21% επιλέγει την ενίσχυση της άμυνας και το 4% δεν απαντά.