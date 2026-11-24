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Σήμερα θα πιστωθούν τα χρήματα της πρώτης φάσης καταβολής συντάξεων για τον μήνα Δεκέμβριο 2026.

Ειδικότερα, το απόγευμα μετά τις 17:00 θα γίνει η πίστωση:

των ποσών των κύριων συντάξεων από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ,

των ποσών των κύριων συντάξεων που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα)

και όλων των επικουρικών συντάξεων του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).

Η καταβολή θα γίνει αύριο, Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2026.

Πότε θα πιστωθούν τα χρήματα της δεύτερης φάσης των συντάξεων

Σημειώνεται δε πως την Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου θα πιστωθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Η πληρωμή θα γίνει κανονικά την Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2026.