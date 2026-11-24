Η λάμψη της ηθοποιού Έρρικας Μπίγιου οφείλεται και στον έρωτα, αφού τον τελευταίο χρόνο, σύμφωνα με πληροφορίες της «R», βρίσκεται σε μια υπέροχη σχέση με τον επιχειρηματία Στέλιο Καρδαμίτση, ο οποίος έχει επιλέξει μια ξεχωριστή διαδρομή στον χώρο της γαστρονομίας.

Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Η εικόνα του απόλυτου θηλυκού, της Έρρικας Μπίγιου από τον πρώτο κιόλας χρόνο της μεγάλης θεατρικής επιτυχίας «Άνθρωποι και ποντίκια» του Τζον Στάινμπεκ συνεπήρε δεκάδες αρσενικά, τα οποία σίγουρα στάθηκαν και στο ταλέντο της ηθοποιού. Ωστόσο, η ίδια αποφεύγει πάντα να εκθέτει την προσωπική ζωή της και τα όσα κάνει εκτός σκηνής. Αυτήν την περίοδο, η Ερ. Μπίγιου έχει κάθε λόγο να βρίσκεται στο προσκήνιο, καθώς επέστρεψε στον τόπο του… εγκλήματος, στη θεατρική σκηνή, όπου είχε διαπρέψει με την παράσταση «Άνθρωποι και ποντίκια» του Στάινμπεκ, σε σκηνοθεσία Βασίλη Μπισμπίκη, στο Cartel Τεχνοχώρος.

Η προσωπική της ζωή είναι πολύ μακριά από την εικόνα που φανταζόμαστε, καθώς ως άνθρωπος είναι πολύ πιο απλή και γήινη. Σε σχέση με το απόλυτο θηλυκό της σκηνής, η ίδια επιλέγει μια άλλη εικόνα – αυτή της καθημερινής γυναίκας, που αγαπά βεβαίως την περιπέτεια και πάντα την… ψάχνει πολύ για να κατασταλάξει κάπου, από τη δουλειά μέχρι τον σωστό σύντροφο.

Η Ερ. Μπίγιου δεν είναι ένα κορίτσι σαν όλα τα άλλα, ωστόσο την καρδιά της κέρδισε ο επιχειρηματίας Στέλιος Καρδαμίτσης, τον οποίο επίσης οι φίλοι του χαρακτηρίζουν πρωτίστως αυθεντικό. Αυτό το χαρακτηριστικό δεν πέρασε απαρατήρητο από την ηθοποιό. Είναι μαζί περίπου έναν χρόνο και παρόλο που είναι διακριτικοί και δεν επιδιώκουν τη δημοσιότητα, μια κοινή φωτογραφία τους αφήνει να φανεί κάτι από την προσωπική τους ευτυχία. Οι δυο τους εμφανίζονται να κάνουν κανό, μια εικόνα που δίνει μια πινελιά στις ανέμελες στιγμές τους, στον τρόπο που οι ίδιοι χαλαρώνουν, αλλά μας κάνει γνωστές και τις δραστηριότητες που επιθυμούν στον ελεύθερο χρόνο τους.

Ο Στ. Καρδαμίτσης δραστηριοποιείται στον χώρο της εστίασης και είναι ο άνθρωπος πίσω από το ιδιαίτερο γα – στρονομικό στέκι «Ευλόγησον», στο Ίλιον. Ο επιχειρηματίας έχει τη δική του ξεχωριστή διαδρομή στον χώρο της γαστρονομίας. Το όνομά του έχει συνδεθεί με το «El Patron», τη μεξικανική καντίνα που δημιούργησε στο Ίλιον μαζί με τον Λεωνίδα Παρτασίδη και η οποία απέκτησε το δικό της κοινό. Στη συνέχεια, το ενδιαφέρον του στράφηκε στο σουβλάκι και στη δημιουργία του «Ευλόγησον», ενός καταστήματος που διαφοροποιείται από την κλασική εικόνα του ψητοπωλείου. Η ιδιαίτερη αισθητική του χώρου, με την αυλή, τα εξωτικά φυτά, τα πολύχρωμα έπιπλα και τα θρησκευτικά στοιχεία στη διακόσμηση, αποτελεί μέρος της ταυτότητάς του.

Ο ίδιος έχει αναπτύξει μια προσωπική φιλοσοφία γύρω από την παρασκευή του φαγητού, δίνοντας έμφαση στις χειροποίητες πίτες, στις πρώτες ύλες και στις παραδοσιακές τεχνικές.

Από την άλλη πλευρά, η Ερ. Μπίγιου έχει μια αξιόλογη καλλιτεχνική πορεία, με παρουσία στο θέατρο, στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο. Απόφοιτη της Δραματικής Σχολής του Θεάτρου Τέχνης «Κάρολος Κουν», έχει παρακολουθήσει μαθήματα υποκριτικής στο Λονδίνο, ενώ έχει ασχοληθεί με το κλασικό μπαλέτο.

Στο ευρύ τηλεοπτικό κοινό έγινε περισσότερο γνωστή μέσα από τη σειρά του Star «Ερωτας με διαφορά», ενώ είχε προηγηθεί η συμμετοχή της στη βρετανική παραγωγή «The Durrells». Ακολούθησαν τηλεοπτικές εμφανίσεις, μεταξύ των οποίων στον «Τιμωρό» του Alpha και στο «Απαραίτητο φως» της ΕΡΤ, ενώ στον κινηματογράφο συμμετείχε στην ταινία «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή.