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Από το Παρίσι στο Μιλάνο ταξίδεψαν ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη, συνεχίζοντας τις οικογενειακές τους αποδράσεις στην Ευρώπη μαζί με τον γιο τους. Το ζευγάρι μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους στιγμιότυπα τόσο από την προετοιμασία όσο και από την άφιξή του στην Ιταλία.

Ο Σάκης Κατσούλης κράτησε αρχικά μυστικό τον προορισμό τους, δημοσιεύοντας ένα Instagram story μέσα από το αυτοκίνητο, στο οποίο ποζάρει με τον γιο του.

«We are flying to…???? Καλή εβδομάδα να έχουμε, φιλαράκια μου… My partner is still sleeping…», έγραψε χαρακτηριστικά.

Την αποκάλυψη έκανε λίγο αργότερα η Μαριαλένα Ρουμελιώτη, η οποία, μέσα από ένα βίντεο στο Instagram, κοινοποίησε την τοποθεσία τους στην ιταλική πόλη. Παράλληλα, δημοσίευσε ένα τρυφερό στιγμιότυπο με τον μικρό στην αγκαλιά της.

Η προετοιμασία του ταξιδιού είχε και τη χιουμοριστική της πλευρά, καθώς ο Σάκης Κατσούλης επιστράτευσε μια αντλία κενού αέρος, προκειμένου να συμπιέσει τα ρούχα και να καταφέρει να κλείσει τη βαλίτσα.

Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη κατέγραψε τη διαδικασία σε βίντεο, το οποίο δημοσίευσε στα social media, σχολιάζοντας με χιούμορ: «Χωρίς αυτό θα θέλαμε 8 βαλίτσες».