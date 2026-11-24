Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Η μόδα συνάντησε τη μουσική στο MadWalk 2026 by Three Cents, με τη Βίκυ Καγιά να ανοίγει την πασαρέλα, την Κατερίνα Λιόλιου να συμμετέχει σε ένα θεατρικό act με τους Deux Hommes και τον Σάκη Ρουβά να πλαισιώνει μουσικά τις δημιουργίες του Βασίλη Ζούλια και του Περικλή Κονδυλάτου.

Η 16η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου (Tae Kwon Do), συγκεντρώνοντας καλλιτέχνες, σχεδιαστές και εκπροσώπους της εγχώριας showbiz. Με κεντρικό μήνυμα «We Are All Made of Stars», η φετινή βραδιά συνδύασε συλλογές μόδας, ζωντανές μουσικές εμφανίσεις, χορογραφίες και σκηνικές παραγωγές με έμφαση στη δημιουργικότητα και την προσωπική έκφραση.

Η Βίκυ Καγιά άνοιξε την πασαρέλα με ασημί δημιουργία

Την παρουσίαση ανέλαβε η Βίκυ Καγιά, η οποία πραγματοποίησε και το εναρκτήριο catwalk. Το μοντέλο και παρουσιάστρια εμφανίστηκε με ένα μακρύ, ασημί φόρεμα, διακοσμημένο με λαμπερές λεπτομέρειες, το οποίο άφηνε ακάλυπτη την πλάτη της.

Η Καγιά περπάτησε στην πασαρέλα, δίνοντας το σύνθημα για την έναρξη του show, ενώ στη συνέχεια ανέλαβε τον συντονισμό των μουσικών και σχεδιαστικών παρουσιάσεων.

Πριν από την εμφάνισή της, δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο από την προετοιμασία της, συνοδεύοντάς το με το μήνυμα: «Όλοι μας αποτελούμαστε από αστέρια… ακριβώς όπως τα μαλλιά μου. Σας ευχαριστώ για άλλη μια μεταμόρφωση».

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Στο μουσικό πρόγραμμα συμμετείχε και η Πέγκυ Ζήνα, η οποία ανέβηκε στη σκηνή φορώντας αρχικά μια γούνα. Η τραγουδίστρια την αφαίρεσε λίγο πριν ερμηνεύσει το «Πουθενά», μία από τις γνωστές επιτυχίες της, που κυκλοφόρησε το 2004.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Κατερίνα Λιόλιου και Deux Hommes: Ένα σκηνικό ναυάγιο για τα 30 χρόνια δημιουργίας

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα είχε η συνεργασία της Κατερίνας Λιόλιου με το σχεδιαστικό δίδυμο Deux Hommes, στο πλαίσιο της επετειακής παρουσίασης για τη συμπλήρωση 30 χρόνων δημιουργικής πορείας στον χώρο της ελληνικής μόδας.

Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε στη σκηνή ως «καπετάνισσα» ενός συμβολικού ναυαγίου, φορώντας ένα μαύρο σύνολο, με βέλη στην πλάτη και τεχνητές ουλές στο πρόσωπό της.

Στο κέντρο της πασαρέλας είχε τοποθετηθεί μια κατασκευή που παρέπεμπε στα συντρίμμια πλοίου. Ξύλινες καρέκλες, παγκάκια, τροχοί και απομεινάρια παλιών αντικειμένων συνέθεταν το σκηνικό, στην κορυφή του οποίου στεκόταν η ερμηνεύτρια.

Η Λιόλιου παρουσίασε το νέο τραγούδι της «2100», από το άλμπουμ «2100 – Gen Eta (Μέρος Α’)», ενώ γύρω της αναπτύχθηκε μια χορογραφία με κινήσεις που παρέπεμπαν σε ναυαγούς αντιμέτωπους με τα στοιχεία της φύσης.

Παράλληλα, τα μοντέλα διέσχιζαν την πασαρέλα, παρουσιάζοντας τις δημιουργίες των Deux Hommes. Κατά τη διάρκεια του performance, η τραγουδίστρια άλλαξε τον τρόπο ερμηνείας της, αποδίδοντας ορισμένους στίχους με σχεδόν ραπ ύφος.

Η σκηνική αφήγηση συνδέθηκε με την κεντρική ιδέα της επετειακής συλλογής, η οποία άντλησε έμπνευση από τη Γαλλική Επανάσταση, τις ιστορικές κοινωνικές αλλαγές και τις σύγχρονες διεκδικήσεις των νεότερων γενεών.

Οι δύο σχεδιαστές χρησιμοποίησαν την ιστορική περίοδο ως αναφορά στην κοινωνική αμφισβήτηση και την ελευθερία, συνδέοντάς τη με τις κινητοποιήσεις νέων σε ευρωπαϊκές χώρες.

Στο σχεδιαστικό μέρος, η συλλογή συνδύασε στοιχεία της καθημερινής, casual ένδυσης με αποδομημένες βραδινές δημιουργίες. Οι διαφορετικές υφές, οι αντιθέσεις και οι αναφορές στην ιστορική ενδυματολογία διαμόρφωσαν μια σύγχρονη προσέγγιση στη θηλυκότητα, με βασικούς άξονες την ατομική έκφραση, την αλλαγή και την ελευθερία.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Ο Σάκης Ρουβάς με vinyl σακάκι στο catwalk του Βασίλη Ζούλια και του Περικλή Κονδυλάτου

Μια διαφορετική σύμπραξη παρουσίασε ο Σάκης Ρουβάς, ο οποίος συνεργάστηκε με τον σχεδιαστή Βασίλη Ζούλια και τον δημιουργό κοσμημάτων Περικλή Κονδυλάτο.

Ο τραγουδιστής εμφανίστηκε με vinyl σακάκι, λευκό πουκάμισο και μαύρο παντελόνι, παρουσιάζοντας ένα μουσικό act που περιλάμβανε την ερμηνεία του «Κάρμα».

Η μουσική εμφάνιση εξελίχθηκε παράλληλα με την παρουσίαση των δημιουργιών του Βασίλη Ζούλια και των αξεσουάρ του Περικλή Κονδυλάτου, συνδέοντας τη σκηνική παρουσία του καλλιτέχνη με τη σχεδιαστική ταυτότητα των δύο δημιουργών.

Η πασαρέλα συνδύασε στοιχεία retro αισθητικής με πιο σύγχρονες και φουτουριστικές αναφορές, μέσα από τις ενδυματολογικές επιλογές και τα κοσμήματα που παρουσιάστηκαν.

Από την Klavdia και τη Ρένα Μόρφη μέχρι τον Θοδωρή Φέρρη και τη Λένα Ζευγαρά

Το μουσικό πρόγραμμα περιλάμβανε συνεργασίες από διαφορετικά είδη της ελληνικής και διεθνούς μουσικής σκηνής.

Η Klavdia συμμετείχε με το «THINK x RESPECT FOR», ενώ ο FY, πλαισιωμένος από τους «Μολυβένιους Στρατιώτες», παρουσίασε ένα act με χριστουγεννιάτικες αναφορές.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Ο Biased Beast ανέλαβε ένα μουσικό mashup, ενώ η Danae ερμήνευσε το «Ki Allo».

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Η Λένα Ζευγαρά εμφανίστηκε με κοντό αγορέ χτένισμα και παρουσίασε το «Εξαρτάται», επιλέγοντας ένα look διαφορετικό από τις συνηθισμένες εμφανίσεις της.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Στη συνέχεια, ο Kidd και η Evangelia έφεραν στην πασαρέλα στοιχεία urban αισθητικής και trap μουσικής, ενώ ο Πέτρος Ιακωβίδης ερμήνευσε το «Ίσως».

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Η Ρένα Μόρφη παρουσίασε το «Δική μου», με την Ήβη Αδάμου και τη Βίκυ Καγιά να συμμετέχουν σε έναν ακόμη συνδυασμό μόδας και μουσικής.

Από το πρόγραμμα δεν έλειψαν οι ερμηνείες με διαφορετικές μουσικές αναφορές. Η Τάνια Μπρεάζου τραγούδησε το «You Can Leave Your Hat On», ενώ ο Θοδωρής Φέρρης παρουσίασε το «Χίλια Κομμάτια».

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Το αφιέρωμα στον Κωνσταντίνο Ρήγο

Στο πλαίσιο του MadWalk of Fame, η φετινή διοργάνωση τίμησε τον Κωνσταντίνο Ρήγο για την καλλιτεχνική του πορεία και τη συμβολή του στη σύνδεση διαφορετικών μορφών τέχνης.

Το αφιέρωμα περιλάμβανε μια σκηνική παρουσίαση με τη συμμετοχή της Μαρίας Ναυπλιώτου και του Κωνσταντίνου Μπιμπή, οι οποίοι ερμήνευσαν το «Κάνε λιγάκι υπομονή», σε μια εμφάνιση που συνδύασε μουσική και θεατρικά στοιχεία.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Οι παρουσίες στο κόκκινο χαλί

Πριν από την έναρξη του show, εκπρόσωποι της μουσικής, της τηλεόρασης, της μόδας και του καλλιτεχνικού χώρου φωτογραφήθηκαν στο κόκκινο χαλί του Tae Kwon Do.

Μεταξύ των προσώπων που έδωσαν το «παρών» ήταν η Φαίη Σκορδά, η Ρένα Μόρφη, η Δωροθέα Μερκούρη, η Τάνια Μπρεάζου, η Lila, η Βάλια Χατζηθεοδώρου, η Σόφη Πασχάλη, η Βασιλική Μιλλούση, η Μαίρη Βιτινάρος και η Έλενα Ασημακοπούλου.

Στη διοργάνωση βρέθηκαν επίσης ο Νίκος Κοκλώνης, ο Χάρης Σιανίδης, ο Βασίλης Ζούλιας και ο Περικλής Κονδυλάτος.

Στα επιμέρους projects του MadWalk 2026 συμμετείχαν και οι Fashion Heroes: Dr. Chris, Μάνος Καμακάρης, Αθηνά Κλήμη, Mariagapi, Aria Skokos και Super Foteini.