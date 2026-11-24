Το πρωί της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου, ο Θοδωρής Κατσαφάδος ήταν καλεσμένος στο «Νωρίς-Νωρίς» με την Μαρία Ηλιάκη και τον Κρατερό Κατσούλη. Ο καταξιωμένος καλλιτέχνης, στη διάρκεια της συνέντευξής του μίλησε για τον εγγονό του, γιο της κόρης του και επίσης ηθοποιού, Μαριλούς Κατσαφάδου.

Όταν ρωτήθηκε για το τι είναι πιο ωραίο, να είναι μπαμπάς ή παππούς, ο Θοδωρής Κατσαφάδος απάντησε: «Εμένα μου κάνει εντύπωση, το παιδί τώρα είναι εννέα ετών, και ζω κάποιες καταστάσεις μαζί του, αγαπησιάρικες, και βόλτες, και μπορούμε να μείνουμε μήνες μαζί, κάνουμε διακοπές, κάνουμε πολύ ωραία πράγματα και βλέπω και πολύ ωραία πράγματα στο μεγάλωμά του. Και λέω στην κόρη μου: “Μα συγγνώμη, με εσένα αυτά δεν τα ζήσαμε ή δεν τα θυμάμαι ή ήταν κάτι άλλο;”. Άλλο να είσαι 30 και άλλο να είσαι 70».

Αμέσως μετά, ο επιτυχημένος ηθοποιός εξήγησε πως: «Εγώ δούλευα πάρα πολύ, ήμουν στο Εθνικό. Είχα το πρωί πρόβες για το καλοκαίρι, το βράδυ παραστάσεις, την άλλη μέρα γύρισμα. Το παιδί ή κοιμόταν ή πήγαινε στο σχολείο.

Δηλαδή δεν είχα την επαφή που τώρα έχω σαν παππούς. Είναι αλλιώς. Έχω τώρα μαζί του κάποιες καταστάσεις που ζω και χαίρομαι, που δεν τις θυμάμαι με την κόρη μου. Διαβάζουμε και μαζί, εκεί είναι το χειρότερό μου».