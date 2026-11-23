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Οι ιρανικές αρχές εκτέλεσαν τη Δευτέρα (23/11) την ποινή των 74 μαστιγώσεων που είχε επιβληθεί στην 29χρονη τραγουδίστρια Παραστού Αχμαντί, επειδή εμφανίστηκε χωρίς χιτζάμπ σε συναυλία που μεταδόθηκε μέσω του YouTube. Την εκτέλεση της ποινής γνωστοποίησε ο δικηγόρος της, Μουσταφά Νιλί, μέσω του πρακτορείου ειδήσεων Isna, ενώ την πληροφορία επιβεβαίωσε και η εφημερίδα Shargh.

Η Αχμαντί είχε καταδικαστεί τον Ιούνιο, μαζί με τέσσερα μέλη του συγκροτήματός της, για τη συναυλία που πραγματοποιήθηκε χωρίς την παρουσία κοινού και μεταδόθηκε διαδικτυακά τον Δεκέμβριο του 2024.

Στο βίντεο, η τραγουδίστρια εμφανιζόταν χωρίς μαντίλα, φορώντας ένα μακρύ φόρεμα με τιράντες και κόκκινο κραγιόν. Τη συνόδευαν ένας πιανίστας, ένας ντράμερ, ένας κιθαρίστας και ένας μπασίστας, όλοι ντυμένοι στα μαύρα. Η εμφάνιση συγκέντρωσε περισσότερες από 3 εκατομμύρια προβολές στο κανάλι της στο YouTube.

«Η ποινή των 74 μαστιγώσεων που επιβλήθηκε στην Παραστού Αχμαντί και σε τέσσερα μέλη της ομάδας της (…) εκτελέστηκε σήμερα», δήλωσε ο δικηγόρος της, Μουσταφά Νιλί, στο πρακτορείο Isna.

Η τραγουδίστρια είχε παραμείνει υπό κράτηση για δύο εβδομάδες, προτού αφεθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Η Αχμαντί και οι τέσσερις μουσικοί είχαν παραπεμφθεί σε δίκη με τις κατηγορίες της «προσβολής της δημόσιας αιδούς» και της «συνέργειας στην παραγωγή, μετάδοση, διάδοση και δημοσίευση άσεμνου και χυδαίου περιεχομένου».

Στο Ιράν, οι γυναίκες δεν επιτρέπεται να τραγουδούν δημόσια, ενώ είναι υποχρεωμένες να φορούν χιτζάμπ και ενδύματα που καλύπτουν το σώμα τους.

Στις αρχές Οκτωβρίου, η Διεθνής Αμνηστία είχε καταδικάσει την επικύρωση της ποινής σε δεύτερο βαθμό και είχε καλέσει τις ιρανικές αρχές να «εγκαταλείψουν κάθε σχέδιο εφαρμογής των ποινών μαστίγωσης». Η οργάνωση είχε χαρακτηρίσει τη συγκεκριμένη πρακτική «σκληρή, απάνθρωπη και εξευτελιστική τιμωρία».