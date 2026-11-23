Η Lila, η οποία μέσα σε λίγα χρόνια έχει καταφέρει να ξεχωρίσει και να έχει τους δικούς της θαυμαστές, οι οποίοι μέρα με τη μέρα αυξάνονται, το βράδυ της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου συμμετέχει στο Madwalk 2026, το ετήσιο σόου της χώρας μας που παντρεύει τη μουσική με τη μόδα, προσφέροντας ένα θέαμα που το κοινό λατρεύει κάθε φορά.

Η γνωστή καλλιτέχνις εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί φορώντας μία τρομερή δημιουργία της Σίλιας Κριθαριώτη, με την οποία άφησε άφωνους τόσο εκείνους που την είδαν από κοντά, όσο και αυτούς που έχουν μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς φωτογραφίες και βίντεό της «ταξίδεψαν» με ταχύτητα φωτός στο διαδίκτυο.

Η Lila, η οποία συνεργάζεται φέτος με την παγκοσμίου φήμης σχεδιάστρια μόδας για το Madwalk, ξεχώρισε με ένα εντυπωσιακό μαύρο στράπλες φόρεμα με κορσέ.

Η συγκλονιστική αυτή δημιουργία, την οποία ολοκλήρωσαν με ένα μαύρο πέπλο και μαύρα γάντια, την έκανε να μοιάζει με μια εναλλακτική πριγκίπισσα ή ίσως και με μια πιο μοντέρνα εκδοχή μιας σκοτεινής φιγούρας ενός παραμυθιού.