Η Ιωάννα Ασημακοπούλου ήταν καλεσμένη το πρωί της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου, στο «Happy Day» με την Σταματίνα Τσιμτσιλή. Η αγαπημένη ηθοποιός, την οποία το τηλεοπτικό κοινό απολαμβάνει στην επιτυχημένη σειρά του ALPHA το «Σόι Σου», μίλησε στη συνέντευξη και για το κομμάτι της ψυχοθεραπείας.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της με την Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Ιωάννα Ασημακοπούλου εξήγησε ότι: «Το χαμόγελο δεν το έχω δουλέψει, είναι το φυσικό μου. Δεν ξέρω αν δουλεύεις το χαμόγελο με τους ψυχολόγους, σίγουρα κάνω ψυχοθεραπεία πολλά χρόνια. Δουλεύεις τα δικά σου κομμάτια. Μακάρι να οδηγούν όλα σε ένα μεγάλο χαμόγελο. Αλλά σίγουρα η ψυχοθεραπεία είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μου».

«Το πιο σημαντικό νομίζω ότι είναι η αποδοχή»

«Κάνω επτά χρόνια ψυχοθεραπεία. Δεν πιστεύω ότι κλείνει ποτέ αυτός ο κύκλος στην πραγματικότητα. Δηλαδή, κάθε μέρα αλλάζεις και κάθε μέρα ανακαλύπτεις και ένα καινούργιο κομμάτι του εαυτού σου. Επομένως, ναι, μπορεί να σταματήσει η ψυχοθεραπεία, αλλά μπορεί να επιστρέψεις και στην ψυχοθεραπεία», συνέχισε η γνωστή ηθοποιός.

Ακόμα, η Ιωάννα Ασημακοπούλου ανέφερε ότι: «Σίγουρα για εμένα, η ψυχοθεραπεία λειτουργεί και μετά την ψυχοθεραπεία. Το πιο σημαντικό νομίζω ότι είναι η αποδοχή. Ότι αποδέχεσαι και επιτρέπεις στον εαυτό σου τα λάθη και ότι είναι μέρος της διαδικασίας μας. Φυσικά και ήμουν πολύ αυστηρή με εμένα και έχω μαλακώσει πάρα πολλές πλευρές μου».