Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής του «Happy Day» παραχώρησε η Αναστασία. Η ταλαντούχα καλλιτέχνις, η οποία μέσα σε λίγα χρόνια έχει αγαπηθεί από μεγάλη μερίδα του κοινού, ανάμεσα σε άλλα μίλησε για τη δύναμη που παίρνει από την πίστη, τονίζοντας ότι «είναι αυτό που σε κάνει να σηκωθείς και από το κρεβάτι».

Παράλληλα ρωτήθηκε για τα hate comments, με την ίδια να εξηγεί πως δέχεται, ωστόσο πλέον χαίρεται με αυτά, καθώς «όταν έχεις σημαίνει ότι κάτι κάνεις πολύ καλά».

Σε ερώτηση για το πόσο σημαντική είναι η θρησκεία για εκείνη, η Αναστασία απάντησε στις δηλώσεις της: «Είναι η αρχή της ημέρας και το τέλος μιας ημέρας. Η πίστη είναι αυτό που σε κάνει να σηκωθείς και από το κρεβάτι.

Εμένα προσωπικά με βοηθάει και το μόνο που μου κάνει είναι να με γεμίζει, να θέλω να δώσω όση περισσότερη αγάπη μπορώ σε όλον τον κόσμο και μόνο θετικά συναισθήματα. Οπότε εμένα με βοηθάει».

Σε άλλο σημείο, η τραγουδίστρια ανέφερε ότι: «Εννοείται πως δέχομαι hate comments στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πλέον χαίρομαι, γιατί όταν έχεις hate comments σημαίνει ότι κάτι κάνεις πολύ καλά. Σε κάποια απαντάω γιατί γελάω πολύ».