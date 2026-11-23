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Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους απάντησε η Ρωσία στην απόφαση της Εσθονίας να κλείσει τα οδικά συνοριακά περάσματα μεταξύ των δύο χωρών από την 1η Δεκεμβρίου, προειδοποιώντας ότι οι ενέργειες του Ταλίν βρίσκονται «στα πρόθυρα πρόκλησης ανοιχτού πολέμου» με τη Μόσχα.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε τη χώρα της Βαλτικής, η οποία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, ότι επιτρέπει μυστικά τη διέλευση ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών από τον εναέριο χώρο της, προκειμένου να πραγματοποιούν επιθέσεις εναντίον ρωσικών στόχων.

Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν συνοδεύονται από ανεξάρτητα επαληθευμένα αποδεικτικά στοιχεία και έχουν επανειλημμένα απορριφθεί από τις εσθονικές αρχές, όπως επισημαίνει ο Guardian.

Η νέα διπλωματική αντιπαράθεση ξέσπασε τη Δευτέρα (23/11), όταν η Μόσχα κάλεσε στο ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών τον επιτετραμμένο της Εσθονίας, Μάρεκ Ύχτεγκι, προκειμένου να του επιδώσει επίσημη διαμαρτυρία για τις πρόσφατες αποφάσεις του Ταλίν.

Η προειδοποίηση της Μόσχας για ανοιχτό πόλεμο

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, η απόφαση της Εσθονίας να κλείσει τα συνοριακά περάσματα αποτελεί μία ακόμη εχθρική ενέργεια απέναντι στη Ρωσία.

Η Μόσχα χαρακτήρισε τις κατηγορίες για ρωσική εμπλοκή σε απόπειρα εμπρησμού αμυντικής εγκατάστασης κοντά στο Ταλίν αβάσιμες, υποστηρίζοντας ότι χρησιμοποιούνται ως πρόσχημα για την επιβολή πρόσθετων περιορισμών.

Όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο Interfax, το υπουργείο Εξωτερικών προειδοποίησε τον Εσθονό διπλωμάτη ότι τέτοιες προκλητικές και εξαιρετικά επικίνδυνες ενέργειες βρίσκονται στα πρόθυρα πρόκλησης ανοιχτού πολέμου με τη Ρωσία.

Παράλληλα, κατηγόρησε την εσθονική κυβέρνηση ότι υποτιμά τις συνέπειες των αποφάσεών της, υποστηρίζοντας ότι το κλείσιμο των συνόρων θα πλήξει πρωτίστως την οικονομία της Εσθονίας, αλλά θα έχει αρνητικές επιπτώσεις και στους συμμάχους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε επίσης το μέτρο νέα αντιρωσική ενέργεια, εντάσσοντάς το σε μια σειρά αποφάσεων που, σύμφωνα με τη Μόσχα, έχουν επιδεινώσει τις διμερείς σχέσεις τα τελευταία χρόνια.

Οι ρωσικές κατηγορίες για ουκρανικά drones

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η κατηγορία της Μόσχας ότι η Εσθονία παρέχει σιωπηρά τον εναέριο χώρο της για τη διέλευση ουκρανικών drones, τα οποία χρησιμοποιούνται σε επιθέσεις εναντίον στόχων στη βορειοδυτική Ρωσία.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ισχυρίστηκε ότι η συγκεκριμένη πρακτική έχει καταγραφεί επανειλημμένα, χωρίς ωστόσο να παρουσιάσει δημόσια στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τις καταγγελίες.

Η εσθονική κυβέρνηση έχει αρνηθεί κατηγορηματικά ότι επιτρέπει τη χρήση του εδάφους ή του εναέριου χώρου της για ουκρανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Εσθονίας, Μάργκους Τσάχκνα, είχε ξεκαθαρίσει στις 12 Νοεμβρίου ότι η χώρα του δεν θα επιτρέψει ποτέ σε τρίτα κράτη να χρησιμοποιήσουν την επικράτειά της για στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Παράλληλα, η Ρωσία κατηγόρησε την Εσθονία ότι επιχειρεί να παρεμποδίσει την κίνηση ρωσικών εμπορικών πλοίων στη Βαλτική Θάλασσα, πραγματοποιώντας ελέγχους που, κατά τη Μόσχα, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε θαλάσσιο αποκλεισμό.

Η απόπειρα εμπρησμού που προκάλεσε την κρίση

Η ένταση κλιμακώθηκε μετά την απόπειρα εμπρησμού στις εγκαταστάσεις της εσθονικής αμυντικής εταιρείας Threod Systems, η οποία κατασκευάζει μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναγνώρισης και επίθεσης.

Σύμφωνα με τις εσθονικές αρχές, οκτώ άνθρωποι συνελήφθησαν το πρωί της 14ης Νοεμβρίου, καθώς φέρονται να σχεδίαζαν επίθεση με στόχο την πρόκληση έκρηξης και πυρκαγιάς στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.

Η Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας της Εσθονίας (Kapo) απέδωσε την απόπειρα στις ρωσικές στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών (GRU).

Η επέμβαση των αρχών απέτρεψε την επίθεση, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές.

Η Μόσχα αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή, κατηγορώντας το Ταλίν ότι διατυπώνει ανυπόστατους ισχυρισμούς.

Κλείνουν τα συνοριακά περάσματα από την 1η Δεκεμβρίου

Στις 20 Νοεμβρίου, η κυβέρνηση της Εσθονίας αποφάσισε να αναστείλει τη διέλευση προσώπων και οχημάτων από τα οδικά συνοριακά περάσματα με τη Ρωσία, αρχής γενομένης από την 1η Δεκεμβρίου.

Το μέτρο θα επανεξεταστεί έπειτα από έξι μήνες, με βάση την κατάσταση ασφαλείας και τις επιπτώσεις του.

Σύμφωνα με το εσθονικό υπουργείο Εξωτερικών, οι περιορισμοί δεν επηρεάζουν τις σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές, οι οποίες θα συνεχιστούν υπό αυστηρούς τελωνειακούς ελέγχους.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάργκους Τσάχκνα υποστήριξε ότι η απόφαση δεν αποτελεί αντίδραση αποκλειστικά σε ένα περιστατικό, αλλά εντάσσεται στη συνολικότερη προσπάθεια προστασίας της χώρας από πράξεις δολιοφθοράς και επιχειρήσεις των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Όπως εξήγησε, το κλείσιμο των συνόρων αποσκοπεί στον περιορισμό των δυνατοτήτων στρατολόγησης συνεργατών, οργάνωσης δολιοφθορών και παράκαμψης των ευρωπαϊκών κυρώσεων.

Η Μόσχα απειλεί με περαιτέρω διπλωματικά μέτρα

Στην ίδια ανακοίνωση, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε τις εσθονικές αρχές για διακρίσεις σε βάρος των ρωσόφωνων κατοίκων της χώρας, κάνοντας λόγο για περιορισμούς στη χρήση της ρωσικής γλώσσας και για διώξεις προσώπων που διατηρούν δεσμούς με τη Ρωσία.

Οι εσθονικές αρχές απορρίπτουν τις ρωσικές κατηγορίες περί συστηματικής καταπίεσης των ρωσόφωνων πολιτών.

Η Μόσχα προειδοποίησε ότι η πολιτική του Ταλίν θα συνεχίσει να αποσταθεροποιεί την κατάσταση στην περιοχή, επιβαρύνοντας τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Καταλήγοντας, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι διατηρεί το δικαίωμα να λάβει πολιτικά και διπλωματικά μέτρα για την προστασία των εθνικών συμφερόντων της Ρωσίας και των δικαιωμάτων των πολιτών της.

Η νέα αντιπαράθεση αναδεικνύει την αυξανόμενη ένταση στην περιοχή της Βαλτικής, καθώς οι χώρες που συνορεύουν με τη Ρωσία ενισχύουν τα μέτρα ασφαλείας τους, εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία.