Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, που επανειλημμένα ζητούσε την επιστροφή του Χουάνγκ στην ηγεσία της Nvidia, χαιρέτισε την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου δηλώνοντας παράλληλα ότι η επαναφορά του στο τιμόνι του τεχνολογικού κολοσσού δεν ενέχει κανέναν κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

«Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia έλαβε τη σωστή και ενδεδειγμένη απόφαση να επαναφέρει τον Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου», δήλωσε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση της εταιρείας.

«Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχει κανέναν λόγο να πιστεύει ότι η επιστροφή του Τζένσεν στη Nvidia ενέχει οποιονδήποτε κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια» πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Μεγάλος πατριώτης και εθνικός θησαυρός ο Τζένσεν»

«Γνωρίζω τον Τζένσεν και μπορώ να πω ότι είναι ένας μεγάλος πατριώτης και εθνικός θησαυρός. Παράλληλα, η NVIDIA θα πρέπει να συνεχίσει τη διεξοδική εσωτερική έρευνα σχετικά με τη συμμόρφωση της εταιρείας με τους αμερικανικούς ελέγχους εξαγωγών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι εκπληρώνει τις νομικές της υποχρεώσεις και το πατριωτικό της καθήκον για την προστασία της εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ. Συγχαρητήρια στον Τζένσεν, στο Διοικητικό Συμβούλιο της NVIDIA, στον λαό των Ηνωμένων Πολιτειών — και, φυσικά, σε ολόκληρο τον κόσμο» καταλήγει ο Τραμπ.