Το Κρεμλίνο απέρριψε σήμερα ως μη σοβαρές τις πληροφορίες του γερμανικού Τύπου περί ρωσικού σχεδίου για εκτόξευση φέτος στο διάστημα δορυφόρου με πυρηνική κεφαλή.

«Όχι, δεν έχουμε δει το δημοσίευμα. Όμως υπάρχουν τόσο πολλοί ‘φερόμενοι’ και ‘πιθανοί’ ισχυρισμοί σ’ αυτό, οι οποίοι αποδίδονται ποιος ξέρει σε ποιόν, που είναι σίγουρα δύσκολο να τους πάρουμε στα σοβαρά», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτι Πεσκόφ, όταν ερωτηθηκε σχετικά με τις πληροφορίες των γερμανικών μέσων ενημέρωσης.

Τα δημοσιεύματα του γερμανικού Τύπου

Σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης, η Ρωσία προετοιμάζει πυρηνικά όπλα για ανάπτυξη στο διάστημα.

Συγκεκριμένα, σχεδιάζει να εκτοξεύσει στο διάστημα έναν δορυφόρο εξοπλισμένο με πυρηνική κεφαλή έως το τέλος του 2026, σύμφωνα με τα δημόσια ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα WDR και NDR, καθώς και την εφημερίδα Süddeutsche Zeitung, τα οποία επικαλούνται εκτιμήσεις δυτικών μυστικών υπηρεσιών.

Όπως αναφέρουν, ο δορυφόρος θα μπορούσε να τεθεί σε τροχιά ανά πάσα στιγμή τις επόμενες εβδομάδες.

Ο δορυφόρος, ο οποίος στο δημοσίευμα αναφέρεται ως «Sputnik-S», έχει ήδη συναρμολογηθεί πλήρως και φυλάσσεται στην περιοχή της Μόσχας για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών και στρατιωτικά επιτελεία, συμπεριλαμβανομένων της Μπούντεσβερ (Ομοσπονδιακή Άμυνα) και της γερμανικής Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών (BND), εκτιμούν ότι, μόλις εισέλθει σε τροχιά, ο δορυφόρος θα είναι έτοιμος προς χρήση το συντομότερο δυνατό.

Οι αρχές αρκετών χωρών του ΝΑΤΟ έλαβαν πρόσφατα σχετική προειδοποίηση, ενώ η Μπούντεσβερ ενημέρωσε για το ζήτημα τον Γερμανό υπουργό Άμυνας Μπόρις Πιστόριους και άλλα μέλη της γερμανικής κυβέρνησης, προστίθεται στα δημοσιεύματα.

Οι κίνδυνοι

Όπως επισημαίνεται στα δημοσιεύματα, η ανάπτυξη πυρηνικών όπλων στο διάστημα συνιστά κολοσσιαία απειλή για τη Δύση, πρωτίστως σε στρατιωτικό επίπεδο.

Εάν ένας τέτοιος οπλισμένος δορυφόρος κατέληγε σε χαμηλή γήινη τροχιά, τα αποτελεσματικά αντίμετρα θα ήταν πρακτικά ανύπαρκτα και η αποτροπή της χρήσης των όπλων θα ήταν αδύνατη, σύμφωνα με δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Μια πυρηνική έκρηξη στο διάστημα θα έθετε εκτός λειτουργίας άλλους δορυφόρους, καθώς και άλλα κρίσιμα συστήματα στη Γη.

Σε απάντηση ερωτημάτων από τα δίκτυα WDR, NDR και την εφημερίδα Süddeutsche Zeitung, η ρωσική πρεσβεία ανέφερε ότι δεν διαθέτει πληροφορίες για τις ενέργειες που περιγράφονται.

Η διπλωματική αποστολή «απέρριψε κατηγορηματικά όλες τις αβάσιμες εικασίες σχετικά με τις διαστημικές δραστηριότητες της Ρωσίας» και κατηγόρησε τους δημοσιογράφους για «εκστρατεία προπαγάνδας».

Ανησυχίες για διαστημικό πόλεμο

Οι ΗΠΑ προειδοποίησαν για πρώτη φορά τον Φεβρουάριο του 2023 ότι η Ρωσία εργάζεται για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων στο διάστημα.

Ωστόσο, οι υπηρεσίες πληροφοριών αγνόησαν τις προειδοποιήσεις αναφέρει η Deutsche Welle.

Τον Οκτώβριο, η αμερικανική υπηρεσία στρατιωτικών πληροφοριών έδωσε στη δημοσιότητα μια αξιολόγηση για το διάστημα, σημειώνοντας ότι η Ρωσία ανέπτυσσε έναν δορυφόρο σχεδιασμένο να μεταφέρει πυρηνικά όπλα, κατά παράβαση της Συνθήκης για το Εξώτερο Διάστημα του 1967, η οποία απαγορεύει «την τοποθέτηση σε περιγήινη τροχιά αντικειμένων που φέρουν πυρηνικά όπλα ή οποιαδήποτε άλλα όπλα μαζικής καταστροφής».

Από την πλευρά του, το ΝΑΤΟ έχει εκφράσει επανειλημμένα ανησυχίες για τη ρωσική στρατιωτική απειλή στο διάστημα.

Τον Απρίλιο του 2025, ο γενικός γραμματέας Μαρκ Ρούτε, εξέφρασε την ανησυχία ότι η Ρωσία θα μπορούσε στο μέλλον να διεξάγει πολέμους στο διάστημα, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης πυρηνικών όπλων κατά δορυφόρων.

«Γνωρίζουμε αναφορές ότι η Ρωσία εξετάζει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων στο διάστημα», δήλωσε σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Welt am Sonntag.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δυνατότητες της Μόσχας στο διάστημα ήταν επί του παρόντος ξεπερασμένες και δεν βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με εκείνες της Δύσης.

«Γι’ αυτό η ανάπτυξη πυρηνικών όπλων στο διάστημα αποτελεί έναν τρόπο για τη Ρωσία να ενισχύσει τις δυνατότητές της. Πρόκειται για μια σοβαρή ανησυχία και θα συνιστούσε παραβίαση της Συνθήκης για το Εξώτερο Διάστημα του 1967», σημείωσε ο Ρούτε.

Τον Σεπτέμβριο του 2025, ο Γερμανός υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι η Ρωσία και η Κίνα διευρύνουν τις δυνατότητές τους για διαστημικό πόλεμο, συνιστώντας θεμελιώδη απειλή για τη Γερμανία και την Ευρώπη συνολικά.

Μιλώντας στο Διαστημικό Συνέδριο στο Βερολίνο, ο Πιστόριους προειδοποίησε ότι η Μόσχα και το Πεκίνο θα μπορούσαν να «διαταράξουν δορυφόρους, να μπλοκάρουν τις επικοινωνίες τους, να τους χειραγωγήσουν ή να τους καταστρέψουν κινητικά».

Πρόσθεσε ότι ρωσικοί κατασκοπευτικοί δορυφόροι παρακολουθούσαν ήδη τους δορυφόρους IntelSat που χρησιμοποιεί η Μπούντεσβερ.