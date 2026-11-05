«Πρόβα επίθεσης» στο Διάστημα: Ο ρωσικός Cosmos 2612 ελίχθηκε επικίνδυνα κοντά σε δορυφόρο που στηρίζει την Ουκρανία – ΒΙΝΤΕΟ

Ο ρωσικός στρατιωτικός δορυφόρος Cosmos 2612 πραγματοποίησε επικίνδυνο ελιγμό σε απόσταση αναπνοής από τον εμπορικό δορυφόρο ICEYE-X36, ο οποίος παρέχει εικόνες ραντάρ στην Ουκρανία, εγείροντας εκτιμήσεις στρατιωτικών αναλυτών περί προσομοίωσης επίθεσης. Παράλληλα, δύο ακόμη ρωσικά σκάφη κινούνται προς την κατεύθυνση του δορυφόρου ICEYE-X37, εντείνοντας τις ανησυχίες για την ευπάθεια των δυτικών εμπορικών δικτύων σε χαμηλή γήινη τροχιά.

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Διεθνή Νέα

Ρωσία διάστημα Cosmos 2612
Καλλιτεχνική απεικόνιση ενός δορυφόρου παρακολούθησης / Πηγή: Ίδρυμα Bertelsmann και CSIS.
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ειδικοί εκτιμούν ότι ο επικίνδυνος ελιγμός του ρωσικού στρατιωτικού δορυφόρου Cosmos 2612 κοντά στον δορυφόρο X36 της ICEYE, ο οποίος στηρίζει την Ουκρανία, ενδέχεται να αποτελεί πρόβα επίθεσης.
  • Το περιστατικό χαρακτηρίζεται ως μία από τις στενότερες γνωστές προσεγγίσεις ρωσικού στρατιωτικού διαστημικού σκάφους σε εμπορικό δορυφόρο σε χαμηλή γήινη τροχιά.
  • Την ίδια ώρα, δύο συναφή ρωσικά σκάφη κινούνται προς την κατεύθυνση ενός άλλου δορυφόρου της ICEYE, εντείνοντας τις ανησυχίες για την ευπάθεια των εμπορικών δικτύων.

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Εν μέσω της συνεχιζόμενης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, νέες διαστάσεις προσλαμβάνει ο «πόλεμος στο Διάστημα», καθώς ειδικοί σε θέματα στρατιωτικής διαστημικής τεχνολογίας εκτιμούν ότι ο επικίνδυνος ελιγμός ρωσικού δορυφόρου κοντά σε εμπορικό σκάφος δυτικών συμφερόντων συνιστά προσομοίωση στρατιωτικής επίθεσης.

Το περιστατικό με τον ρωσικό δορυφόρο Cosmos 2612

Ένας ρωσικός στρατιωτικός δορυφόρος που πλησίασε δυτικό δορυφόρο τον περασμένο μήνα ενδέχεται να έκανε πρόβα επίθεσης, δήλωσε ειδικός σε θέματα στρατιωτικής διαστημικής τεχνολογίας, ενώ δύο συναφή ρωσικά σκάφη κινούνται τώρα προς την κατεύθυνση ενός άλλου δυτικού δορυφόρου.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Τόμας ΝτιΝάνο, δήλωσε στην πλατφόρμα X μετά το περιστατικό στα μέσα Οκτωβρίου ότι ο ρωσικός στρατιωτικός δορυφόρος Cosmos 2612 είχε «εισέλθει σκόπιμα και επικίνδυνα κοντά σε εμπορικό δορυφόρο» με συμπεριφορά «που συνάδει με επιχειρήσεις διαστημικών όπλων».


Ο δορυφόρος που πλησίασε, με την ονομασία X36, λειτουργεί από τη φινλανδική εταιρεία ICEYE και παρέχει εικόνες ραντάρ σε δυτικές κυβερνήσεις και στρατούς, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας.

Το γεγονός αυτό έρχεται μετά τη δήλωση της αμερικανικής εταιρείας διαστημικής τεχνολογίας LeoLabs τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με την οποία το Cosmos 2612 της Μόσχας είχε βρεθεί σε «εξαιρετικά κοντινή απόσταση» από το συνδεδεμένο με το Κίεβο σκάφος X36 της ICEYE πάνω από τη Νότια Αμερική.

Τρεις ειδικοί στο διάστημα χαρακτήρισαν το περιστατικό ως μία από τις στενότερες γνωστές προσεγγίσεις ρωσικού στρατιωτικού διαστημικού σκάφους σε εμπορικό δορυφόρο σε χαμηλή γήινη τροχιά.


Η συνάντηση «μοιάζει με πρόβα επίθεσης», δήλωσε ο Γκρεγκ Γκίλινγκερ, ανώτερος αναλυτής διαστημικών θεμάτων στην Integrity ISR, μια αμερικανική εταιρεία που παρέχει εκπαίδευση στις διαστημικές δυνάμεις των ΗΠΑ.

«Αυτή είναι η πιο επιθετική στάση που έχω δει τη Ρωσία να κρατά όσον αφορά την απειλή δορυφόρων άλλου έθνους», δήλωσε στο Reuters.


Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό. Η Μόσχα έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα ότι οι εμπορικοί δυτικοί δορυφόροι που βοηθούν την Ουκρανία θα μπορούσαν να αποτελέσουν νόμιμους στόχους για αντίποινα.

Η επικεφαλής των αμερικανικών επιχειρήσεων της ICEYE, Αν Στίβενς, δήλωσε ότι ο X36 «ήταν και θα συνεχίσει να είναι ένας παραγωγικός δορυφόρος» και ότι ο αστερισμός των δορυφόρων δορυφορικής απεικόνισης ραντάρ είναι ανθεκτικός σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας τους.

Η ευπάθεια των εμπορικών δικτύων και οι κινήσεις της Μόσχας

Το επεισόδιο έχει πυροδοτήσει ανησυχίες σχετικά με την ευπάθεια των εμπορικών δικτύων δορυφόρων που έχουν αποκτήσει ζωτική σημασία για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Το περιστατικό ήρθε έπειτα από μήνες ρωσικής δραστηριότητας γύρω από την ICEYE, την οποία δυτικοί αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει ότι αποδεικνύει δυνατότητες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την απειλή ή τη διακοπή εμπορικών αστερισμών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που λειτουργούν από τη SpaceX του Έλον Μασκ.

Ο Γκίλινγκερ, πρώην αξιωματικός πληροφοριών της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ που έχει παρακολουθήσει τους ρωσικούς δορυφόρους, δήλωσε ότι ο Cosmos 2612 φάνηκε να δοκιμάζει δυνατότητες που σχετίζονται με επιθέσεις, επειδή μια τόσο κοντινή προσέγγιση δεν θα ήταν απαραίτητη για τη συλλογή πληροφοριών ή ηλεκτρονικές παρεμβολές.

Ο Cosmos 2612 κατηγοριοποιείται δημόσια ως δορυφόρος επιθεώρησης συντήρησης, σύμφωνα με την αμερικανική εταιρεία διαστημικών πληροφοριών Slingshot Aerospace.


Είναι ένας από τους έξι στρατιωστικούς δορυφόρους που εκτόξευσε η Ρωσία τον Απρίλιο. Τον Μάιο, η Ρωσία τοποθέτησε τέσσερις από αυτούς κοντά στον X36, ανέφεραν διαστημικοί αναλυτές.


Η ICEYE μετακίνησε στη συνέχεια τον δορυφόρο της, προκαλώντας περαιτέρω ρωσικούς ελιγμούς, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Ραφάλ Μοντζέφσκι στο Reuters τον Σεπτέμβριο.

Στις αρχές Οκτωβρίου, ο Cosmos 2612 τοποθετήθηκε εκατοντάδες χιλιόμετρα πίσω από τον X36, σύμφωνα με διαστημικούς αναλυτές.

Στη συνέχεια, «ψαλίδισε» γρήγορα την απόσταση σε διάστημα αρκετών ημερών, φτάνοντας σε απόσταση ενός χιλιομέτρου από τον X36 γύρω στα μέσα Οκτωβρίου, με ορισμένους αναλυτές να λένε ότι βρισκόταν σε απόσταση λίγων εκατοντάδων μέτρων ή λιγότερο.


Ο Cosmos 2612 απομακρύνθηκε στη συνέχεια περίπου 400 χιλιόμετρα, δήλωσε ο Γκίλινγκερ. Δύο αδελφικά ρωσικά διαστημόπλοια κινούνται τώρα προς την τροχιά ενός άλλου διαστημικού σκάφους της ICEYE, του X37, είπε.

Η αμερικανική εταιρεία παρακολούθησης διαστήματος COMSPOC ανέφερε επίσης ότι τα δύο αδελφικά σκάφη βρίσκονται σε ολοένα και καλύτερη θέση για να πλησιάσουν τον X37.

Τόσο ο X36 όσο και ο X37 είναι εγγεγραμμένοι στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τους δημόσιους καταλόγους διαστημικών αντικειμένων.

Ευρύτερες γεωπολιτικές προεκτάσεις

Ο διοικητής διαστήματος της Γερμανίας, υποστράτηγος Μίχαελ Τράουτ, δήλωσε ότι στενές προσεγγίσεις όπως αυτή του Cosmos 2612 θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για επιθεώρηση, παρατήρηση ή παρεμβολή, ανάλογα με τις τεχνικές δυνατότητες ενός διαστημικού σκάφους.

«Ως εκ τούτου, πρέπει να εξετάσουμε ολόκληρο το φάσμα των πιθανών επιπτώσεων, που κυμαίνονται από την προσωρινή διακοπή της λειτουργίας ενός δορυφόρου έως την οριστική απενεργοποίησή του», είπε.

Προειδοποίησε ότι η ικανότητα εκτέλεσης τέτοιων ελιγμών δεν αποτελεί από μόνη της απόδειξη ότι η Ρωσία προετοιμάζει ή κάνει πρόβα επίθεσης, και δήλωσε ότι ο σκοπός της δεν μπορεί να προσδιοριστεί αποκλειστικά από δημόσια διαθέσιμα τροχιακά δεδομένα.

Οι μεγάλες δυνάμεις προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο επέκτασης της σύγκρουσης στο διάστημα.

Η Ουάσινγκτον αναγνώρισε πρόσφατα ότι έχει αναπτύξει όπλα σε τροχιά, ενώ ο επικεφαλής της Διαστημικής Διοίκησης των ΗΠΑ δήλωσε νωρίτερα φέτος ότι η Ρωσία είχε αναπτύξει ένα διαστημικό όπλο σε απόσταση βολής από κρίσιμους δορυφόρους εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ.

Η προσέγγιση της Ρωσίας στον X36 «αυξάνει πραγματικά την πιθανότητα μιας επίθεσης» είτε από σκόπιμη είτε από απρόσεκτη αλληλεπίδραση, δήλωσε ο Άντριου Τέρνερ, διαστημικός σύμβουλος και συνταξιούχος ανώτερος αξιωματικός της βρετανικής Πολεμικής Αεροπορίας.

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