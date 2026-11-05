«Πρόβα επίθεσης» στο Διάστημα: Ο ρωσικός Cosmos 2612 ελίχθηκε επικίνδυνα κοντά σε δορυφόρο που στηρίζει την Ουκρανία – ΒΙΝΤΕΟ

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Εν μέσω της συνεχιζόμενης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, νέες διαστάσεις προσλαμβάνει ο «πόλεμος στο Διάστημα», καθώς ειδικοί σε θέματα στρατιωτικής διαστημικής τεχνολογίας εκτιμούν ότι ο επικίνδυνος ελιγμός ρωσικού δορυφόρου κοντά σε εμπορικό σκάφος δυτικών συμφερόντων συνιστά προσομοίωση στρατιωτικής επίθεσης.

Το περιστατικό με τον ρωσικό δορυφόρο Cosmos 2612

Ένας ρωσικός στρατιωτικός δορυφόρος που πλησίασε δυτικό δορυφόρο τον περασμένο μήνα ενδέχεται να έκανε πρόβα επίθεσης, δήλωσε ειδικός σε θέματα στρατιωτικής διαστημικής τεχνολογίας, ενώ δύο συναφή ρωσικά σκάφη κινούνται τώρα προς την κατεύθυνση ενός άλλου δυτικού δορυφόρου.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Τόμας ΝτιΝάνο, δήλωσε στην πλατφόρμα X μετά το περιστατικό στα μέσα Οκτωβρίου ότι ο ρωσικός στρατιωτικός δορυφόρος Cosmos 2612 είχε «εισέλθει σκόπιμα και επικίνδυνα κοντά σε εμπορικό δορυφόρο» με συμπεριφορά «που συνάδει με επιχειρήσεις διαστημικών όπλων».

As just announced in the @UN First Committee, Russia’s COSMOS 2612 military satellite has been exhibiting threatening behavior by intentionally maneuvering dangerously close to a commercial satellite, behaviors consistent with on-orbit weapons operations. This violates long-established safety thresholds in low Earth orbit. The United States will continue to secure and defend American vital national security interests in, from, and to space. — Under Secretary of State Thomas G. DiNanno (@UnderSecT) October 21, 2026



Ο δορυφόρος που πλησίασε, με την ονομασία X36, λειτουργεί από τη φινλανδική εταιρεία ICEYE και παρέχει εικόνες ραντάρ σε δυτικές κυβερνήσεις και στρατούς, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας.

Το γεγονός αυτό έρχεται μετά τη δήλωση της αμερικανικής εταιρείας διαστημικής τεχνολογίας LeoLabs τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με την οποία το Cosmos 2612 της Μόσχας είχε βρεθεί σε «εξαιρετικά κοντινή απόσταση» από το συνδεδεμένο με το Κίεβο σκάφος X36 της ICEYE πάνω από τη Νότια Αμερική.

Τρεις ειδικοί στο διάστημα χαρακτήρισαν το περιστατικό ως μία από τις στενότερες γνωστές προσεγγίσεις ρωσικού στρατιωτικού διαστημικού σκάφους σε εμπορικό δορυφόρο σε χαμηλή γήινη τροχιά.

Russia’s military satellite Kosmos-2612 has maneuvered to within 26 meters of ICEYE-X36, a Finnish-American radar satellite whose imagery is supplied to Ukraine. Space analyst Georgy Trishkin said the near-zero relative speed could indicate an attempt to force ICEYE-X36 to make orbital corrections, potentially disrupting operations and using up its fuel. RAND researcher Michael Bohnert called the approach a show of force. — Aleksandar Djokic (Александар Джокич) (@polidemitolog) October 20, 2026



Η συνάντηση «μοιάζει με πρόβα επίθεσης», δήλωσε ο Γκρεγκ Γκίλινγκερ, ανώτερος αναλυτής διαστημικών θεμάτων στην Integrity ISR, μια αμερικανική εταιρεία που παρέχει εκπαίδευση στις διαστημικές δυνάμεις των ΗΠΑ.

«Αυτή είναι η πιο επιθετική στάση που έχω δει τη Ρωσία να κρατά όσον αφορά την απειλή δορυφόρων άλλου έθνους», δήλωσε στο Reuters.

Short time-lapse of part of this morning’s first pass of ICEYE-X36 (59103) and COSMOS 2612 (68762) over South America under partly cloudy skies. https://t.co/t8RhwmKcV4 — s2a systems (@s2a_systems) October 18, 2026



Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό. Η Μόσχα έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα ότι οι εμπορικοί δυτικοί δορυφόροι που βοηθούν την Ουκρανία θα μπορούσαν να αποτελέσουν νόμιμους στόχους για αντίποινα.

Η επικεφαλής των αμερικανικών επιχειρήσεων της ICEYE, Αν Στίβενς, δήλωσε ότι ο X36 «ήταν και θα συνεχίσει να είναι ένας παραγωγικός δορυφόρος» και ότι ο αστερισμός των δορυφόρων δορυφορικής απεικόνισης ραντάρ είναι ανθεκτικός σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας τους.

Η ευπάθεια των εμπορικών δικτύων και οι κινήσεις της Μόσχας

Το επεισόδιο έχει πυροδοτήσει ανησυχίες σχετικά με την ευπάθεια των εμπορικών δικτύων δορυφόρων που έχουν αποκτήσει ζωτική σημασία για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Το περιστατικό ήρθε έπειτα από μήνες ρωσικής δραστηριότητας γύρω από την ICEYE, την οποία δυτικοί αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει ότι αποδεικνύει δυνατότητες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την απειλή ή τη διακοπή εμπορικών αστερισμών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που λειτουργούν από τη SpaceX του Έλον Μασκ.

Ο Γκίλινγκερ, πρώην αξιωματικός πληροφοριών της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ που έχει παρακολουθήσει τους ρωσικούς δορυφόρους, δήλωσε ότι ο Cosmos 2612 φάνηκε να δοκιμάζει δυνατότητες που σχετίζονται με επιθέσεις, επειδή μια τόσο κοντινή προσέγγιση δεν θα ήταν απαραίτητη για τη συλλογή πληροφοριών ή ηλεκτρονικές παρεμβολές.

Ο Cosmos 2612 κατηγοριοποιείται δημόσια ως δορυφόρος επιθεώρησης συντήρησης, σύμφωνα με την αμερικανική εταιρεία διαστημικών πληροφοριών Slingshot Aerospace.

Could there be another ICEYE RPO? On 17 Oct COSMOS 2612 passed 59 m from ICEYE-X36. Two of its launch mates, COSMOS 2611 and COSMOS 2613, now sit in a similar setup with ICEYE-X37, which launched with X36 on 4 Mar 2024. On distance alone there is little to see. COSMOS 2611 is about 11,800 km from ICEYE-X37 and COSMOS 2613 about 13,500 km, both well around the orbit from it. The orbits are where it gets interesting. Our predictive rendezvous job has tracked 2611 against X37. Their planes are now 0.035° apart and still closing, reaching 0.021° on 10 Nov. Matching orbits takes 0.5 m/s to adjust altitude and 2.6 m/s to tilt the plane. The same job flagged COSMOS 2613 against X37 on 2 Nov. Their planes come closest early on 5 Nov UTC, 0.051° apart. Matching orbits takes 1.7 m/s to adjust altitude and 6.7 m/s to tilt the plane. Those costs assume the planes are lined up, so they apply around 5 Nov for 2613 and from 10 Nov on for 2611. In perspective, COSMOS 2612 spent a little over 30 m/s on its recent approach to X36, between 12 and 20 Oct. #Space — COMSPOC_OPS (@COMSPOC_OPS) November 3, 2026



Είναι ένας από τους έξι στρατιωστικούς δορυφόρους που εκτόξευσε η Ρωσία τον Απρίλιο. Τον Μάιο, η Ρωσία τοποθέτησε τέσσερις από αυτούς κοντά στον X36, ανέφεραν διαστημικοί αναλυτές.

🛰️ Russian satellites approaching ICEYE: a closer look at the timeline. Tracking data via @LeoLabs_Space . Analysis via COMSPOC SSA. On April 16, Russia launched six maneuverable satellites (Cosmos 2609-2614) from Plesetsk. Five of them — Cosmos 2610, 2611, 2612, 2613, and 2614 — now share the same orbital plane as ICEYE-X36, X37, and X38, all phased out along the orbit. Since then, three Cosmos satellites have made close approaches to ICEYE-X36: May 15: Cosmos-2613 raises inclination

May 17 (~48 hrs later): Cosmos-2613 passes ICEYE-X36 at 3.86 km, then 4.73 km May 21+: Cosmos-2614 raises inclination by ~0.82°

May 26: Cosmos-2609 passes ICEYE-X36 at 2.54 km

May 29: Cosmos-2614 passes ICEYE-X36 at 16 km, then 46.8 km The pattern is notable — inclination changes followed by close passes within days. COMSPOC’s MAS (Mission Awareness Services) toolkit indicates that COSMOS 2612 could intercept ICEYE-X36 with a delta V of 4.4 m/s and COSMOS 2614 could perform proximity operations with ICEYE-X37 with a 48.0 m/s delta V, assuming a timespan of one day if the maneuver occurs on July 16. (See chart below) Context: ICEYE is a Finnish company operating a SAR constellation that provides all-weather, day/night imagery. Since August 2022, one ICEYE satellite has been supplying Earth observation data to Ukraine — which specific satellite is not publicly known. Ukraine also has access to the wider ICEYE constellation. At ranges under 5 km, possible missions could include close inspection, electronic warfare (support/attack), or intelligence gathering. The intent remains unclear, but the pattern of deliberate maneuvers followed by close approaches is worth watching. @SpaceNews_Inc @SpaceflightNow @BreakingDefense #Russia #Ukraine #ICEYE #Counterspace #SSA — COMSPOC_OPS (@COMSPOC_OPS) July 15, 2026



Η ICEYE μετακίνησε στη συνέχεια τον δορυφόρο της, προκαλώντας περαιτέρω ρωσικούς ελιγμούς, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Ραφάλ Μοντζέφσκι στο Reuters τον Σεπτέμβριο.

Στις αρχές Οκτωβρίου, ο Cosmos 2612 τοποθετήθηκε εκατοντάδες χιλιόμετρα πίσω από τον X36, σύμφωνα με διαστημικούς αναλυτές.

Στη συνέχεια, «ψαλίδισε» γρήγορα την απόσταση σε διάστημα αρκετών ημερών, φτάνοντας σε απόσταση ενός χιλιομέτρου από τον X36 γύρω στα μέσα Οκτωβρίου, με ορισμένους αναλυτές να λένε ότι βρισκόταν σε απόσταση λίγων εκατοντάδων μέτρων ή λιγότερο.

Russia’s Cosmos 2612 closed to a few hundred meters of ICEYE X36 in mid-October. LeoLabs called it the first known unsanctioned rendezvous in low Earth orbit. Vantor’s Oct 17 photo shows them about 1 km apart. Two sibling Russian craft are now lining up on ICEYE X37. https://t.co/5r7ve9v9df — Simone Cortesi (@simonecortesi) November 5, 2026



Ο Cosmos 2612 απομακρύνθηκε στη συνέχεια περίπου 400 χιλιόμετρα, δήλωσε ο Γκίλινγκερ. Δύο αδελφικά ρωσικά διαστημόπλοια κινούνται τώρα προς την τροχιά ενός άλλου διαστημικού σκάφους της ICEYE, του X37, είπε.

Η αμερικανική εταιρεία παρακολούθησης διαστήματος COMSPOC ανέφερε επίσης ότι τα δύο αδελφικά σκάφη βρίσκονται σε ολοένα και καλύτερη θέση για να πλησιάσουν τον X37.

Τόσο ο X36 όσο και ο X37 είναι εγγεγραμμένοι στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τους δημόσιους καταλόγους διαστημικών αντικειμένων.

Ευρύτερες γεωπολιτικές προεκτάσεις

Ο διοικητής διαστήματος της Γερμανίας, υποστράτηγος Μίχαελ Τράουτ, δήλωσε ότι στενές προσεγγίσεις όπως αυτή του Cosmos 2612 θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για επιθεώρηση, παρατήρηση ή παρεμβολή, ανάλογα με τις τεχνικές δυνατότητες ενός διαστημικού σκάφους.

«Ως εκ τούτου, πρέπει να εξετάσουμε ολόκληρο το φάσμα των πιθανών επιπτώσεων, που κυμαίνονται από την προσωρινή διακοπή της λειτουργίας ενός δορυφόρου έως την οριστική απενεργοποίησή του», είπε.

Προειδοποίησε ότι η ικανότητα εκτέλεσης τέτοιων ελιγμών δεν αποτελεί από μόνη της απόδειξη ότι η Ρωσία προετοιμάζει ή κάνει πρόβα επίθεσης, και δήλωσε ότι ο σκοπός της δεν μπορεί να προσδιοριστεί αποκλειστικά από δημόσια διαθέσιμα τροχιακά δεδομένα.

Οι μεγάλες δυνάμεις προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο επέκτασης της σύγκρουσης στο διάστημα.

Η Ουάσινγκτον αναγνώρισε πρόσφατα ότι έχει αναπτύξει όπλα σε τροχιά, ενώ ο επικεφαλής της Διαστημικής Διοίκησης των ΗΠΑ δήλωσε νωρίτερα φέτος ότι η Ρωσία είχε αναπτύξει ένα διαστημικό όπλο σε απόσταση βολής από κρίσιμους δορυφόρους εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ.

Η προσέγγιση της Ρωσίας στον X36 «αυξάνει πραγματικά την πιθανότητα μιας επίθεσης» είτε από σκόπιμη είτε από απρόσεκτη αλληλεπίδραση, δήλωσε ο Άντριου Τέρνερ, διαστημικός σύμβουλος και συνταξιούχος ανώτερος αξιωματικός της βρετανικής Πολεμικής Αεροπορίας.