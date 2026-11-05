Θεσσαλονίκη: Διάρρηξη σε κατασκευαστική εταιρεία με λεία 1 εκατ. ευρώ – Οι δράστες μπήκαν με κλειδί και αφαίρεσαν το χρηματοκιβώτιο

Διάρρηξη με λεία ένα εκατομμύριο ευρώ σημειώθηκε νυχτερινές ώρες της Πέμπτης σε τεχνική - κατασκευαστική εταιρεία στην περιοχή Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη. Οι δράστες φέρεται να εισήλθαν στον χώρο με κλειδί, καθώς δεν εντοπίστηκαν ίχνη παραβίασης, και αφαίρεσαν χρηματοκιβώτιο που περιείχε μετρητά, μπλοκ επιταγών, λάπτοπ και εταιρικά έγγραφα. Την υπόθεση για τον εντοπισμό των δραστών έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Χαριλάου

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Με πλούσια λεία εξαφανίστηκαν οι δράστες της διάρρηξης σε κατασκευαστική εταιρεία στην περιοχή Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη, στην οποία μπήκαν με κλειδί καθώς δεν υπάρχουν σημάδια διάρρηξης.
  • Οι δράστες πήραν το χρηματοκιβώτιο, το οποίο δεν ήταν βιδωμένο στο πάτωμα και περιείχε 1 εκατομμύριο ευρώ, μπλοκ επιταγών, δύο λάπτοπ και άλλα έγγραφα.
  • Το περιστατικό σημειώθηκε νυχτερινές ώρες της Πέμπτης και το Αστυνομικό Τμήμα Χαριλάου διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό τους.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με πλούσια λεία εξαφανίστηκαν οι δράστες της διάρρηξης σε κατασκευαστική εταιρεία στην περιοχή Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη. Οι δράστες μπήκαν με κλειδί, καθώς δεν υπάρχουν σημάδια διάρρηξης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η διάρρηξη έγινε νυχτερινές ώρες της Πέμπτης σε μία τεχνική – κατασκευαστική εταιρεία, η οποία ασχολείται με ασφαλτοστρώσεις δρόμων στους δήμους της περιοχής.

Οι δράστες μπήκαν στον χώρο της εταιρείας και πήραν το χρηματοκιβώτιο, το οποίο δεν ήταν βιδωμένο στο πάτωμα και περιείχε 1 εκατομμύριο ευρώ, μπλοκ επιταγών, δύο λάπτοπ και άλλα έγγραφα της εταιρείας.

Το Αστυνομικό Τμήμα Χαριλάου διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.

 

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