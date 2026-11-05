Θεσσαλονίκη: Διάρρηξη σε κατασκευαστική εταιρεία με λεία 1 εκατ. ευρώ – Οι δράστες μπήκαν με κλειδί και αφαίρεσαν το χρηματοκιβώτιο

Με πλούσια λεία εξαφανίστηκαν οι δράστες της διάρρηξης σε κατασκευαστική εταιρεία στην περιοχή Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη. Οι δράστες μπήκαν με κλειδί, καθώς δεν υπάρχουν σημάδια διάρρηξης.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η διάρρηξη έγινε νυχτερινές ώρες της Πέμπτης σε μία τεχνική – κατασκευαστική εταιρεία, η οποία ασχολείται με ασφαλτοστρώσεις δρόμων στους δήμους της περιοχής.
Οι δράστες μπήκαν στον χώρο της εταιρείας και πήραν το χρηματοκιβώτιο, το οποίο δεν ήταν βιδωμένο στο πάτωμα και περιείχε 1 εκατομμύριο ευρώ, μπλοκ επιταγών, δύο λάπτοπ και άλλα έγγραφα της εταιρείας.
Το Αστυνομικό Τμήμα Χαριλάου διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.