Ηλεία: Στο νοσοκομείο 12χρονη που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Πύργο – ΦΩΤΟ

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Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε 12χρονο κορίτσι που φαίνεται να παρασύρθηκε από αυτοκίνητο το πρωί της Πέμπτης στον Πύργο.

Το ατύχημα σημειώθηκε στη διασταύρωση των οδών Πατρών και Δεληγιάννη, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των Αρχών. Πλήρωμα του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο, παρείχε τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια παρέλαβε το παιδί για τη διακομιδή του στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ilialive, όλα έγιναν κατά την προσπάθεια της 12χρονης να διασχίσει το δρόμο, με αποτέλεσμα να πέσει στο πλάι του διερχόμενου αυτοκινήτου.