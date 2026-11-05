Συναγερμός στο Μαρούσι: Εκενώθηκε εμπορικό κέντρο έπειτα από τηλεφώνημα για βόμβα σε γραφεία

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Συναγερμός έχει σημάνει εδώ και λίγη ώρα στο Μαρούσι έπειτα από τηλεφώνημα για βόμβα σε γραφεία που στεγάζονται σε εμπορικό κέντρο επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου.

Το εμπορικό κέντρο έχει εκκενωθεί προληπτικά και αρκετοί εργαζόμενοι στα γραφεία και τα καταστήματα. είναι συγκεντρωμένοι στον δρόμο.

Στο τηλεφώνημα δεν δόθηκε συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο για την υποτιθέμενη έκρηξη.

Οι αρμόδιες Αρχές πραγματοποιούν ελέγχους για να διαπιστωθεί εάν υπάρχει εκρηκτικός μηχανισμός.

Σημειώνεται ότι στο συγκεκριμένο κέντρο στεγάζονται και γραφεία εταιρείας διαχείρισης κόκκινων δανείων.