Συναγερμός στο Μαρούσι: Εκενώθηκε εμπορικό κέντρο έπειτα από τηλεφώνημα για βόμβα σε γραφεία

Συναγερμός σήμανε στο Μαρούσι έπειτα από τηλεφώνημα για βόμβα σε γραφεία εμπορικού κέντρου επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου. Ο χώρος εκκενώθηκε προληπτικά με εργαζομένους να συγκεντρώνονται στον δρόμο, ενώ οι αρμόδιες Αρχές πραγματοποιούν ελέγχους για τον εντοπισμό τυχόν εκρηκτικού μηχανισμού. Στο κτίριο στεγάζονται και γραφεία εταιρείας διαχείρισης κόκκινων δανείων, ενώ στην προειδοποίηση δεν είχε δοθεί συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

αστυνομικοί
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός έχει σημάνει στο Μαρούσι έπειτα από τηλεφώνημα για βόμβα σε γραφεία που στεγάζονται σε εμπορικό κέντρο επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου.
  • Το εμπορικό κέντρο έχει εκκενωθεί προληπτικά με εργαζομένους να έχουν βγει στον δρόμο, ενώ δεν δόθηκε συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο για την υποτιθέμενη έκρηξη.
  • Οι αρμόδιες Αρχές πραγματοποιούν ελέγχους για να διαπιστωθεί εάν υπάρχει εκρηκτικός μηχανισμός.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Συναγερμός έχει σημάνει εδώ και λίγη ώρα στο Μαρούσι έπειτα από τηλεφώνημα για βόμβα σε γραφεία που στεγάζονται σε εμπορικό κέντρο επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου.

Το εμπορικό κέντρο έχει εκκενωθεί προληπτικά και αρκετοί εργαζόμενοι στα γραφεία και τα καταστήματα. είναι συγκεντρωμένοι στον δρόμο.

Στο τηλεφώνημα δεν δόθηκε συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο για την υποτιθέμενη έκρηξη.

Οι αρμόδιες Αρχές πραγματοποιούν ελέγχους για να διαπιστωθεί εάν υπάρχει εκρηκτικός μηχανισμός.

Σημειώνεται ότι στο συγκεκριμένο κέντρο στεγάζονται και γραφεία εταιρείας διαχείρισης κόκκινων δανείων.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ