Ηράκλειο: Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στην πλατεία Ελευθερίας – Σχολεία υπό κατάληψη και τρίωρη στάση των εκπαιδευτικών

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Σε εξέλιξη βρίσκεται το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στο Ηράκλειο, στην πλατεία Ελευθερίας.

Συμμετέχουν τόσο μαθητές, όσο φοιτητές και εκπαιδευτικοί και ανάμεσα στα ζητήματα που θέτουν είναι η αναγκαιότητα για δωρεάν δημόσια παιδεία, που όπως τόνισαν βάλλεται συστηματικά από την κυβέρνηση.

Επίσης έθεσαν ζητήματα συνολικά για τη φτωχοποίηση των πολιτών, απαιτώντας στήριξη των πιο αδύναμων.

Αμέσως μετά τη συγκέντρωση, πραγματοποιήθηκε πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Στο Ηράκλειο, υπό κατάληψη τελούν σχολικές μονάδες, μεταξύ των οποίων τα 2ο, 5ο και 8ο Γυμνάσια, το Γυμνάσιο Μελεσών, καθώς και τα 2ο, 7ο και 11ο Λύκεια.

Για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις κινητοποιήσεις έχει προκηρυχθεί τρίωρη στάση εργασίας από τις 09:00 έως τις 12:00.