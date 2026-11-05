Ηράκλειο: Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στην πλατεία Ελευθερίας – Σχολεία υπό κατάληψη και τρίωρη στάση των εκπαιδευτικών

Σε εξέλιξη βρίσκεται πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στην πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο, με τη συμμετοχή μαθητών, φοιτητών και εκπαιδευτικών, το οποίο ακολούθησε πορεία στους κεντρικούς δρόμους. Στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων βρίσκονται η υπεράσπιση της δωρεάν δημόσιας παιδείας και η στήριξη απέναντι στη φτωχοποίηση των πολιτών. Παράλληλα, σειρά σχολικών μονάδων τελεί υπό κατάληψη, ενώ για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών έχει προκηρυχθεί τρίωρη στάση εργασίας

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ΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε εξέλιξη βρίσκεται το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στο Ηράκλειο, στην πλατεία Ελευθερίας, με τη συμμετοχή μαθητών, φοιτητών και εκπαιδευτικών.
  • Μετά τη συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε πορεία στους κεντρικούς δρόμους, με αιτήματα για δωρεάν δημόσια παιδεία και στήριξη των πιο αδύναμων πολιτών.
  • Υπό κατάληψη τελούν αρκετά Γυμνάσια και Λύκεια της περιοχής, ενώ για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών έχει προκηρυχθεί τρίωρη στάση εργασίας από τις 09:00 έως τις 12:00.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε εξέλιξη βρίσκεται το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στο Ηράκλειο, στην πλατεία Ελευθερίας.

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Συμμετέχουν τόσο μαθητές, όσο φοιτητές και εκπαιδευτικοί και ανάμεσα στα ζητήματα που θέτουν είναι η αναγκαιότητα για δωρεάν δημόσια παιδεία, που όπως τόνισαν βάλλεται συστηματικά από την κυβέρνηση.

Επίσης έθεσαν ζητήματα συνολικά για τη φτωχοποίηση των πολιτών, απαιτώντας στήριξη των πιο αδύναμων.

Αμέσως μετά τη συγκέντρωση, πραγματοποιήθηκε πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης.

ΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Φωτό από creta24
ΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Φωτό από creta24
ΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Φωτό από creta24

Στο Ηράκλειο, υπό κατάληψη τελούν σχολικές μονάδες, μεταξύ των οποίων τα 2ο, 5ο και 8ο Γυμνάσια, το Γυμνάσιο Μελεσών, καθώς και τα 2ο, 7ο και 11ο Λύκεια.

Για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις κινητοποιήσεις έχει προκηρυχθεί τρίωρη στάση εργασίας από τις 09:00 έως τις 12:00.

ΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Φωτό από creta24

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