Πετρέλαιο: Στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων σχεδόν 2 μηνών έπεσε η τιμή του brent – Ανατροπή στις προβλέψεις της Goldman Sachs

Στο χαμηλότερο επίπεδο σχεδόν των τελευταίων 2 μηνών υποχώρησε σήμερα η διεθνής τιμή του αργού πετρελαίου (brent) στον απόηχο των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ καθώς το κόμμα του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχασε τον απόλυτο έλεγχο στην Ουάσιγκτον, σύμφωνα με το https://finance.yahoo.com/

Ειδικότερα, σήμερα στις 8.47 π.μ ώρα Ελλάδας η τιμή του αργού κινήθηκε κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και συγκεκριμένα ανήλθε στα 93,97 δολάρια το βαρέλι από 94,6 δολάρια το βαρέλι που ήταν στο άνοιγμα της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, όπως μετέδωσε το investing.com. Δηλαδή καταγράφηκε μια πτώση της τάξεως του 0,69%. Σημειώνεται δε, πως χθες στο κλείσιμο ήταν στα 94,62 δολάρια το βαρέλι. Αξίζει να σημειωθεί πως, για σήμερα η τιμή του αργού προβλέπεται να κινηθεί μεταξύ 93,50 δολάρια το βαρέλι και 94,77 δολάρια το βαρέλι.

Νωρίτερα το https://mettisglobal.news/ ανέφερε πως, οι τιμές στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) για το αργό πετρέλαιο τύπου Brent κατέγραψαν πτώση 0,73% και ανήλθαν στα 93,93 δολάρια ανά βαρέλι και στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αργό πετρέλαιο τύπου West Texas Intermediate (WTI) έπεσαν κατά 1,27% και ανήλθαν στα 87,40 δολάρια ανά βαρέλι.

Οι νέες προβλέψεις της Goldman Sachs

Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με το https://economictimes.indiatimes.com/, η Goldman Sachs αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις της για τη διεθνή τιμή του πετρελαίου, επικαλούμενη τους αυξανόμενους κινδύνους για τον εφοδιασμό σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η επενδυτική τράπεζα προειδοποίησε πως, η τιμή του αργού τύπου Brent θα μπορούσε να εκτιναχθεί στα 140 δολάρια το βαρέλι το 2027, εάν η παραγωγή του πετρελαίου στην περιοχή του Κόλπου παραμείνει σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα από τον μέσο όρο του 2025.

Η τράπεζα ανέβασε την πρόβλεψή της για το αργό Brent τον Δεκέμβριο στα 105 δολάρια το βαρέλι, από 90 δολάρια το βαρέλι που ήταν αρχική της εκτίμηση. Αλλά και η πρόβλεψη για την τιμή του αμερικανικού αργού (WTI) αναθεωρήθηκε στα 94 δολάρια το βαρέλι από τα 81 δολάρια.

Σύμφωνα με το χειρότερο σενάριο, η τιμή του αργού πετρελαίου Brent θα μπορούσε να φτάσει στα 140 δολάρια το βαρέλι και να διαμορφωθεί κατά μέσο όρο γύρω στα 130 δολάρια το 2027, εάν η παραγωγή πετρελαίου του Κόλπου παραμείνει στα 3,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, δηλαδή κάτω από τον μέσο όρο του 2025, όπως ανέφερε το Reuters, επικαλούμενο τις προβλέψεις της Goldman Sachs.

Η Goldman Sachs αναμένει ότι, η αγορά θα “μετρήσει” το υψηλότερο ασφάλιστρο γεωπολιτικού κινδύνου και αυτό δείχνει πως μπορεί να υπάρξουν διαταραχές μεταξύ άλλων στην προμήθεια πετρελαίου στη Μέση Ανατολή αλλά και στη μεγαλύτερη διάρκεια ιστορικά όσον αφορά στις σημαντικές κρίσεις περί προσφοράς . Στο μεταξύ, η αβεβαιότητα σχετικά με την πορεία του πολέμου στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να περιπλέκει τις προοπτικές για τις τιμές του πετρελαίου.