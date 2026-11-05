Θάνατος Μαζωνάκη: Ολοκληρώθηκαν οι τοξικολογικές εξετάσεις, τι έδειξαν – Ο ρόλος των ουσιών και η απουσία αναισθησιολόγου

Νέα δεδομένα στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη φέρνουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων σε δείγματα αίματος και ούρων του τραγουδιστή, οι οποίες ολοκληρώθηκαν και το πόρισμά τους αποστέλλεται στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, από τον τοξικολογικό και ποσοτικό έλεγχο δεν προκύπτει φαρμακευτική δηλητηρίαση. Ωστόσο, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στις ουσίες που φέρεται να χορηγήθηκαν στον τραγουδιστή, αλλά και στις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η ιατρική πράξη στο ιδιωτικό ιατρείο της οδού Καρνεάδου, στο Κολωνάκι.

Ως επιβαρυντικό στοιχείο αναφέρεται η απουσία αναισθησιολόγου από το ιατρείο, ενώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο συνδυασμός των ουσιών που χορηγήθηκαν και της κλινικής εικόνας του τραγουδιστή φέρεται να προκάλεσε καταστολή του κεντρικού νευρικού συστήματος και επιβράδυνση της λειτουργίας των ζωτικών οργάνων, με αποτέλεσμα τον θάνατό του.

Στην υπόθεση αναφέρθηκε, μιλώντας στο MEGA, ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων, ο οποίος εξήγησε τον κίνδυνο που μπορεί να προκύψει από τη χορήγηση συγκεκριμένων ουσιών από άτομα χωρίς εξειδίκευση στην αναισθησιολογία.

«Έχουμε ουσίες που στα χέρια άσχετων ανθρώπων με την αναισθησιολογία οδηγούν τον άνθρωπο στον θάνατο»

«Έχουμε ουσίες που στα χέρια άσχετων ανθρώπων με την αναισθησιολογία οδηγούν τον άνθρωπο στον θάνατο. Είναι βέβαιο ότι, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον με τα μέχρι στιγμής τοξικολογικά αποτελέσματα, αυτός ήταν και ο μηχανισμός θανάτου στον συγκεκριμένο άνθρωπο», αναφέρει ο Γρηγόρης Λέων.

Το χρονικό του θανάτου του τραγουδιστή στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έχασε τη ζωή του στις 9 Σεπτεμβρίου 2026, σε ηλικία 54 ετών, έπειτα από καρδιακή ανακοπή που υπέστη κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε ιδιωτικό ιατρείο στην οδό Καρνεάδου 11, στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί για προγραμματισμένη θεραπεία πλασμαφαίρεσης.

Η υπόθεση από την πρώτη στιγμή προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον, καθώς οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο τραγουδιστής κατέρρευσε, αλλά και ο χρόνος που μεσολάβησε μέχρι να ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ, βρέθηκαν στο επίκεντρο της έρευνας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί από την έρευνα:

13:55: Ο τραγουδιστής φέρεται να έφτασε στο ιατρείο με ταξί.

14:05: Σύμφωνα με κατάθεση εργαζόμενης, εισήλθε μαζί με τη γιατρό σε χώρο του ιατρείου.

14:14: Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης τέθηκε σε λειτουργία.

14:25: Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν από την ΕΡΤ, καταγράφηκε η πρώτη διπλή προειδοποίηση του μηχανήματος.

14:37: Ξεκίνησε η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.

15:22: Καταγράφηκε νέα ειδοποίηση από το μηχάνημα, ενώ η διαδικασία φέρεται να διακόπηκε.

15:45: Καταγράφηκαν επιπλέον προειδοποιήσεις, οι οποίες, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία της έρευνας, συνδέονταν με την απουσία καρδιακού παλμού.

16:11-16:21: Το χρονικό σημείο της κλήσης στο ΕΚΑΒ παρουσιάζει αποκλίσεις στα δημοσιεύματα που έχουν παρουσιάσει τα στοιχεία της έρευνας.

16:28: Σύμφωνα με δημοσιευμένες πληροφορίες, έφτασε στο ιατρείο διασώστης του ΕΚΑΒ με μοτοσικλέτα και ξεκίνησε προσπάθεια καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης.

16:45: Ο Γιώργος Μαζωνάκης μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Ελπίς», χωρίς αυτόματη αναπνοή και σφυγμό.

17:40: Σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου, διαπιστώθηκε επίσημα ο θάνατός του, παρά τις προσπάθειες ανάνηψης.

Κομβικό σημείο της έρευνας αποτελεί το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από τις πρώτες προειδοποιήσεις του μηχανήματος μέχρι την ειδοποίηση του ΕΚΑΒ. Τα δεδομένα που ανακτήθηκαν από τον εξοπλισμό, καθώς και οι καταθέσεις εργαζομένων, εξετάστηκαν προκειμένου να αποσαφηνιστεί τι συνέβη μέσα στο ιατρείο και ποιες ενέργειες έγιναν από τους γιατρούς.

Η έρευνα, οι απολογίες και η προφυλάκιση των δύο γιατρών

Στο πλαίσιο της ποινικής διερεύνησης της υπόθεσης, οι δύο γιατροί που βρίσκονταν στο επίκεντρο των ερευνών συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών.

Πρόκειται για τη γιατρό που φέρεται να πραγματοποίησε τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης και τον σύζυγό της, παθολόγο και ιδιοκτήτη του ιατρείου.

Οι δύο κατηγορούμενοι απολογήθηκαν στις 15 Σεπτεμβρίου, σε μια διαδικασία που διήρκεσε περίπου 17 ώρες. Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν από κοινού την προφυλάκισή τους.

Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διά παραλείψεως.

Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους

Η γιατρός αρνήθηκε την κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι ενήργησε σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης της. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, επέμεινε ότι η καρδιακή ανακοπή σημειώθηκε λίγο πριν από την άφιξη του ΕΚΑΒ, ενώ υποστήριξε ότι οι συναγερμοί του μηχανήματος αφορούσαν προβλήματα στη φλεβική πρόσβαση και όχι ανακοπή.

Από την πλευρά του, ο σύζυγός της υποστήριξε ότι δεν βρισκόταν στον χώρο όπου πραγματοποιούνταν η θεραπεία τη στιγμή της κατάρρευσης του τραγουδιστή, καθώς ασχολούνταν με προγραμματισμένο ραντεβού άλλου ασθενούς.

Και οι δύο υποστήριξαν επίσης ότι τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που είχαν κατασχεθεί από τις αρχές ήταν νόμιμα, διαθέτοντας τα απαραίτητα παραστατικά αγοράς και δηλώσεις στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.

Η υπεράσπιση των δύο γιατρών απέδωσε μέρος της ευθύνης για την εξέλιξη του περιστατικού και στη διαχείριση της διακομιδής από το ΕΚΑΒ, ισχυρισμό που επίσης εξετάστηκε στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης.