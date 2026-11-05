Μελάνια Τραμπ: Υποδέχεται σήμερα στον Λευκό Οίκο Ρώσους και Ουκρανούς αξιωματούχους – Ανθρωπιστική διπλωματία ενόψει Άμπου Ντάμπι

Στον Λευκό Οίκο υποδέχεται σήμερα η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, Ρώσους και Ουκρανούς αξιωματούχους, λίγες μόλις ημέρες πριν από την κρίσιμη τριμερή συνάντηση υπό αμερικανική μεσολάβηση στο Άμπου Ντάμπι, η οποία αποσκοπεί στην εξεύρεση διόδου για τον τερματισμό του πολέμου.

Δύο ημέρες μετά την ηχηρή εκλογική ήττα που υπέστη ο Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στους Δημοκρατικούς, οι οποίοι είναι πολύ επικριτικοί για την πρόσφατη προσέγγισή του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ πρόκειται να μιλήσει στα μέσα ενημέρωσης για τις ανθρωπιστικές συνέπειες της ρωσικής εισβολής.

Πρόκειται να αναφερθεί στην πρόσφατη εκεχειρία που επέτρεψε την εκκένωση της κατεχόμενης ουκρανικής πόλης Ολέσκι, για την πραγματοποιήση της οποίας εργάστηκε καθώς οι κάτοικοί της αντιμετώπιζαν μεγάλες ελλείψεις.

Με την ευκαιρία αυτή θα δεχθεί Ουκρανούς και Ρώσους αντιπροσώπους, κυρίως τους αντίστοιχους μεσολαβητές του Κιέβου και της Μόσχας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τους Ντμίτρο Λούμπινετς και Γιάνα Λαντρατόβα, οι οποίοι είχαν συμμετάσχει στην επίτευξη αυτής της κατάπαυσης του πυρός.

Πράγμα σπάνιο, αυτή η τελευταία έγινε σεβαστή από τους δύο εμπολέμους, επιτρέποντας την αποναρκοθέτηση δρόμων και την αναχώρηση των κατοίκων που το επιθυμούσαν προς την Ουκρανία ή τη Ρωσία και τα εδάφη που βρίσκονται υπό τον έλεγχό της.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, τον οποίο επικαλούνται τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, ο Ρώσος διαπραγματευτής Κίριλ Ντμίτριεφ θα είναι επίσης παρών στην Ουάσινκτον, «αν το επιτρέψουν πρακτικά ζητήματα».

Η επίσκεψη αυτού του συμβούλου που είναι αρμόδιος για τη διεθνη οικονομική συνεργασία, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα συμβεί την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προσεγγίσει τη Μόσχα συνάπτοντας μια συμφωνία για παραδόσεις ρωσικού ντίζελ και εξαιρώντας τη Ρωσία από νέες κυρώσεις στον ενεργειακό τομέα της.

Προετοιμασία για τις τριμερείς συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι

Πριν από τη συνάντηση αυτή, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρασημοφόρησε χθες, Τετάρτη, την Μελάνια Τραμπ για την «προσωπική συμβολή της στην ανθρωπιστική αρωγή».

On Wednesday, Ukraine’s President Volodymyr Zelenskyy awarded the first lady a national honour for her role in brokering a partial ceasefire that allowed the evacuation of civilians from a Russian-occupied town.

➡️ https://t.co/Y0xMOKnx0V https://t.co/V9SwHXeuja — euronews (@euronews) November 5, 2026



Ο Ουκρανός Πρόεδρος, ο οποίος επιδιώκει να διατηρήσει την υποστήριξη της Ουάσινγκτον παρά τις ευαίσθητες σχέσεις του με τον Ρεπουμπλικανό Πρόεδρο, είχε συνομιλίες με τους απεσταλμένους του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ χθες, Τετάρτη, την επομένη των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ.

«Είχαμε μια πολύ λεπτομερή συνομιλία, μιάμισης ώρας» επικεντρωμένη στην προετοιμασία των συνομιλιών του Αμπού Ντάμπι στις 10 και 11 Νοεμβρίου μεταξύ Ουκρανών, Ρώσων και Αμερικανών αντιπροσώπων, δήλωσε ο Ζελένσκι μέσω του X.

We just had a very detailed, hour-and-a-half-long conversation with Steve Witkoff @SEPeaceMissions and Jared Kushner @jaredkushner. We are preparing for a trilateral format at the team level between Ukraine, the United States, and Russia – to take place in less than a week. Today, there was also a substantive meeting in Brussels involving our team, teams from America, the EU, France, the United Kingdom, Germany, NATO, the World Bank, and representatives of the global business community. The meeting focused on postwar recovery. There will be another meeting in Brussels tomorrow on security guarantees for Ukraine. The negotiations must move forward at full throttle to bring this war to an end as quickly as possible. Ukraine is ready to take the necessary steps. Our proposals are clear, and we have given them to the American side. Air defense is an important priority, and we discussed this as well. We need interceptors for Patriot systems to protect lives from Russian attacks. We must also continue working on each of the bilateral tracks with America. This applies to the Drone Deal format in particular. Ukraine is grateful to the United States for its support for Ukraine’s independence, our people, and diplomatic efforts. Peace has no alternative, and postwar security guarantees must be truly cast-iron. We are working to make this happen! Glory to Ukraine! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 4, 2026



Ο Ουκρανός ηγέτης, ο οποίος πρόκειται να συναντηθεί σήμερα στη Μαδρίτη με τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, τόνισε ότι η χώρα του είναι «έτοιμη να λάβει τα απαραίτητα μέτρα» για τον τερματισμό της σύγκρουσης που μαίνεται εδώ και σχεδόν πέντε χρόνια.

Important meetings and talks coming up in Madrid. Our top priority is strengthening Ukraine’s air defenses, protecting our people, and expanding defense cooperation and production. We are grateful to Spain for the assistance provided. Further support steps are being prepared. Contacts with the American side are also on the agenda these days. We are coordinating with our partners to achieve concrete results on security issues and the next steps toward peace. We need protection from Russian strikes and the restoration of peace. I thank everyone who is helping Ukraine. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 4, 2026



«Εργαζόμαστε σκληρά με όλα τα μέρη για να βρούμε ένα δρόμο που θα οδηγήσει σε μια βιώσιμη ειρήνη», αντέδρασε ο Κούσνερ στην ίδια πλατφόρμα.

.@POTUS direction, we are working hard with all parties to find a pathway to a durable peace. Our focus is not only on ending this terrible war, but on the broader security architecture needed to ensure that when the fighting stops, it never starts again. We appreciate President Zelensky and his team’s constructive engagement and commitment to finding a path forward. — Jared Kushner (@jaredkushner) November 4, 2026



«Επικεντρώνουμε τις προσπάθειές μας όχι μόνο στο στόχο να βάλουμε τέλος σ’ αυτό τον τρομερό πόλεμο, αλλά επίσης για μια αρχιτεκτονική ασφαλείας που είναι απαραίτητη για να μην επαναληφθούν οι εχθροπραξίες, αφού σταματήσουν», δήλωσε ο γαμπρός του Τραμπ.

Διεθνείς επαφές και εγγυήσεις ασφαλείας

Εκτός από τις συνομιλίες του Αμπού Ντάμπι -οι πρώτες σ’ αυτό το σχήμα από τα μέσα Φεβρουαρίου-, συναντήσεις διεξάγονται χθες, Τετάρτη, και σήμερα στις Βρυξέλλες ανάμεσα σε αντιπροσώπους της Ουκρανίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Βρετανίας, του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ.

Η χθεσινή συνάντηση αφορούσε «την ανοικοδόμηση μετά τον πόλεμο» και ήταν «ουσιαστική», διευκρίνισε χθες το βράδυ ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι η σημερινή θα είναι αφιερωμένη «στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία».

Ο Ουκρανός Πρόεδρος έχει ζητήσει επανειλημμένα από τους συμμάχους του να αυξήσουν τη βοήθειά τους στην αντιαεροπορική άμυνα ώστε να αντιμετωπίσει τους πολύ εντατικούς ρωσικούς βομβαρδισμούς, κυρίως εναντίον των ουκρανικών ενεργειακών υποδομών καθώς πλησιάζει ο χειμώνας.

Μετά τη νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας δήλωσε ότι ελπίζει πως το επόμενο αμερικανικό Κογκρέσο «θα ασκήσει περισσότερη πίεση επί της Ρωσίας».

«Για να είμαι ειλικρινής, αυτά τα δύο τελευταία χρόνια ο Τραμπ κυβέρνησε σε μεγάλο βαθμό χωρίς να λαμβάνει υπόψη το Κογκρέσο. Γιατί να αλλάξει αυτό σήμερα;», αναρωτήθηκε μετριάζοντας τις ελπίδες ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

Το Κρεμλίνο από την πλευρά του υπογράμμισε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «παραμένει στα καθήκοντά του»: «Ελπίζουμε ειλικρινά ότι θα συνεχίσει επίσης τις προσπάθειές του υπέρ της ειρήνης», δήλωσε ο Ντμίτρι Πεσκόφ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ