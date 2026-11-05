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Μελάνια Τραμπ: Υποδέχεται σήμερα στον Λευκό Οίκο Ρώσους και Ουκρανούς αξιωματούχους – Ανθρωπιστική διπλωματία ενόψει Άμπου Ντάμπι

Στον Λευκό Οίκο υποδέχεται η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, Ρώσους και Ουκρανούς αξιωματούχους, με επίκεντρο τις ανθρωπιστικές συνέπειες της ρωσικής εισβολής και την πρόσφατη εκεχειρία στην κατεχόμενη πόλη Ολέσκι. Η συνάντηση αυτή λειτουργεί ως προπομπός της κρίσιμης τριμερούς διάσκεψης υπό αμερικανική μεσολάβηση στο Άμπου Ντάμπι για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ παράλληλα εξελίσσονται διεθνείς συνομιλίες στις Βρυξέλλες για την ανοικοδόμηση και τις εγγυήσεις ασφαλείας της Ουκρανίας.

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Διεθνή Νέα

Μελάνια Τραμπ
Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στον Λευκό Οίκο υποδέχεται σήμερα η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, Ρώσους και Ουκρανούς αξιωματούχους, λίγες μόλις ημέρες πριν από την κρίσιμη τριμερή συνάντηση υπό αμερικανική μεσολάβηση στο Άμπου Ντάμπι.
  • Η συνάντηση εστιάζει στις ανθρωπιστικές συνέπειες της σύγκρουσης και στην εκεχειρία στην πόλη Ολέσκι, για την οποία ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρασημοφόρησε την Πρώτη Κυρία για την «προσωπική συμβολή της στην ανθρωπιστική αρωγή».
  • Παράλληλα, συνεχίζονται οι εντατικές επαφές για την προετοιμασία των συνομιλιών της 10ης και 11ης Νοεμβρίου, καθώς και οι διεθνείς συναντήσεις στις Βρυξέλλες για την ανοικοδόμηση και τις εγγυήσεις ασφαλείας της Ουκρανίας.

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Στον Λευκό Οίκο υποδέχεται σήμερα η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, Ρώσους και Ουκρανούς αξιωματούχους, λίγες μόλις ημέρες πριν από την κρίσιμη τριμερή συνάντηση υπό αμερικανική μεσολάβηση στο Άμπου Ντάμπι, η οποία αποσκοπεί στην εξεύρεση διόδου για τον τερματισμό του πολέμου.

Ουκρανία: Ολοκληρώθηκε η αποναρκοθέτηση στο Ολέσκι – Αρχίζει η ανθρωπιστική αποστολή με παρέμβαση της Μελάνια Τραμπ

Δύο ημέρες μετά την ηχηρή εκλογική ήττα που υπέστη ο Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στους Δημοκρατικούς, οι οποίοι είναι πολύ επικριτικοί για την πρόσφατη προσέγγισή του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ πρόκειται να μιλήσει στα μέσα ενημέρωσης για τις ανθρωπιστικές συνέπειες της ρωσικής εισβολής.

Πρόκειται να αναφερθεί στην πρόσφατη εκεχειρία που επέτρεψε την εκκένωση της κατεχόμενης ουκρανικής πόλης Ολέσκι, για την πραγματοποιήση της οποίας εργάστηκε καθώς οι κάτοικοί της αντιμετώπιζαν μεγάλες ελλείψεις.

Πόλεμος στην Ουκρανία: Κατάπαυση του πυρός στην Ολέσκι για ανθρωπιστική επιχείρηση – Η παρέμβαση της Μελάνια Τραμπ

Με την ευκαιρία αυτή θα δεχθεί Ουκρανούς και Ρώσους αντιπροσώπους, κυρίως τους αντίστοιχους μεσολαβητές του Κιέβου και της Μόσχας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τους Ντμίτρο Λούμπινετς και Γιάνα Λαντρατόβα, οι οποίοι είχαν συμμετάσχει στην επίτευξη αυτής της κατάπαυσης του πυρός.

Πράγμα σπάνιο, αυτή η τελευταία έγινε σεβαστή από τους δύο εμπολέμους, επιτρέποντας την αποναρκοθέτηση δρόμων και την αναχώρηση των κατοίκων που το επιθυμούσαν προς την Ουκρανία ή τη Ρωσία και τα εδάφη που βρίσκονται υπό τον έλεγχό της.

Μελάνια Τραμπ: Εξασφάλισε κατάπαυση του πυρός στην κατεχόμενη Ολέσκι – Ανθρωπιστικός διάδρομος για τους εγκλωβισμένους αμάχους

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, τον οποίο επικαλούνται τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, ο Ρώσος διαπραγματευτής Κίριλ Ντμίτριεφ θα είναι επίσης παρών στην Ουάσινκτον, «αν το επιτρέψουν πρακτικά ζητήματα».

Η επίσκεψη αυτού του συμβούλου που είναι αρμόδιος για τη διεθνη οικονομική συνεργασία, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα συμβεί την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προσεγγίσει τη Μόσχα συνάπτοντας μια συμφωνία για παραδόσεις ρωσικού ντίζελ και εξαιρώντας τη Ρωσία από νέες κυρώσεις στον ενεργειακό τομέα της.

Προετοιμασία για τις τριμερείς συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι

Πριν από τη συνάντηση αυτή, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρασημοφόρησε χθες, Τετάρτη, την Μελάνια Τραμπ για την «προσωπική συμβολή της στην ανθρωπιστική αρωγή».


Ο Ουκρανός Πρόεδρος, ο οποίος επιδιώκει να διατηρήσει την υποστήριξη της Ουάσινγκτον παρά τις ευαίσθητες σχέσεις του με τον Ρεπουμπλικανό Πρόεδρο, είχε συνομιλίες με τους απεσταλμένους του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ χθες, Τετάρτη, την επομένη των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ.

«Είχαμε μια πολύ λεπτομερή συνομιλία, μιάμισης ώρας» επικεντρωμένη στην προετοιμασία των συνομιλιών του Αμπού Ντάμπι στις 10 και 11 Νοεμβρίου μεταξύ Ουκρανών, Ρώσων και Αμερικανών αντιπροσώπων, δήλωσε ο Ζελένσκι μέσω του X.


Ο Ουκρανός ηγέτης, ο οποίος πρόκειται να συναντηθεί σήμερα στη Μαδρίτη με τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, τόνισε ότι η χώρα του είναι «έτοιμη να λάβει τα απαραίτητα μέτρα» για τον τερματισμό της σύγκρουσης που μαίνεται εδώ και σχεδόν πέντε χρόνια.


«Εργαζόμαστε σκληρά με όλα τα μέρη για να βρούμε ένα δρόμο που θα οδηγήσει σε μια βιώσιμη ειρήνη», αντέδρασε ο Κούσνερ στην ίδια πλατφόρμα.


«Επικεντρώνουμε τις προσπάθειές μας όχι μόνο στο στόχο να βάλουμε τέλος σ’ αυτό τον τρομερό πόλεμο, αλλά επίσης για μια αρχιτεκτονική ασφαλείας που είναι απαραίτητη για να μην επαναληφθούν οι εχθροπραξίες, αφού σταματήσουν», δήλωσε ο γαμπρός του Τραμπ.

Διεθνείς επαφές και εγγυήσεις ασφαλείας

Εκτός από τις συνομιλίες του Αμπού Ντάμπι -οι πρώτες σ’ αυτό το σχήμα από τα μέσα Φεβρουαρίου-, συναντήσεις διεξάγονται χθες, Τετάρτη, και σήμερα στις Βρυξέλλες ανάμεσα σε αντιπροσώπους της Ουκρανίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Βρετανίας, του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ.

Η χθεσινή συνάντηση αφορούσε «την ανοικοδόμηση μετά τον πόλεμο» και ήταν «ουσιαστική», διευκρίνισε χθες το βράδυ ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι η σημερινή θα είναι αφιερωμένη «στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία».

Ο Ουκρανός Πρόεδρος έχει ζητήσει επανειλημμένα από τους συμμάχους του να αυξήσουν τη βοήθειά τους στην αντιαεροπορική άμυνα ώστε να αντιμετωπίσει τους πολύ εντατικούς ρωσικούς βομβαρδισμούς, κυρίως εναντίον των ουκρανικών ενεργειακών υποδομών καθώς πλησιάζει ο χειμώνας.

Μετά τη νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας δήλωσε ότι ελπίζει πως το επόμενο αμερικανικό Κογκρέσο «θα ασκήσει περισσότερη πίεση επί της Ρωσίας».

«Για να είμαι ειλικρινής, αυτά τα δύο τελευταία χρόνια ο Τραμπ κυβέρνησε σε μεγάλο βαθμό χωρίς να λαμβάνει υπόψη το Κογκρέσο. Γιατί να αλλάξει αυτό σήμερα;», αναρωτήθηκε μετριάζοντας τις ελπίδες ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

Το Κρεμλίνο από την πλευρά του υπογράμμισε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «παραμένει στα καθήκοντά του»: «Ελπίζουμε ειλικρινά ότι θα συνεχίσει επίσης τις προσπάθειές του υπέρ της ειρήνης», δήλωσε ο Ντμίτρι Πεσκόφ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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