Γαύδος: Εγκλωβισμένοι δεκάδες μετανάστες επί 2 ημέρες σε απόκρημνη περιοχή – Θα επιχειρήσει η ΕΜΑΚ -ΦΩΤΟ

Για δεύτερο 24ωρο παραμένουν εγκλωβισμένοι δεκάδες μετανάστες σε ιδιαίτερα δύσβατη και απόκρημνη περιοχή στη Γαύδο, με τις αρχές να οργανώνουν επιχείρηση για την ασφαλή απομάκρυνσή τους. Πρόκειται, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, για περίπου 50 άτομα, κυρίως υπηκόους Σουδάν, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται και αρκετές γυναίκες.

Οι μετανάστες φέρεται να αποβιβάστηκαν με λέμβο το πρωί της Τρίτης (3/11) σε βραχώδη ακτή στη δυτική πλευρά του νησιού, στην περιοχή Άσπες, κοντά στην ευρύτερη περιοχή της Τρυπητής. Η πρόσβαση στο σημείο είναι εξαιρετικά δύσκολη, καθώς πρόκειται για απόκρημνη ακτογραμμή με απότομη πλαγιά και γκρεμό.

Ο εντοπισμός τους έγινε το απόγευμα της Τρίτης, όταν ορισμένοι από τους ανθρώπους κατάφεραν να σκαρφαλώσουν στην απότομη πλαγιά και έγιναν αντιληπτοί από κατοίκους της περιοχής. Ωστόσο, οι υπόλοιποι δεν κατάφεραν να ακολουθήσουν την ίδια διαδρομή και εξακολουθούν να βρίσκονται εγκλωβισμένοι στο δύσβατο σημείο.

Οι ισχυροί άνεμοι και τα κύματα εμποδίζουν την προσέγγιση του Λιμενικού

Μετά τον εντοπισμό των ανθρώπων ειδοποιήθηκε άμεσα το Λιμενικό Σώμα, ωστόσο οι καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν την προσέγγιση σκαφών στην ακτή.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί δυτικοί άνεμοι έντασης 6 έως 7 μποφόρ, ενώ το ύψος των κυμάτων φτάνει τα δύο μέτρα, καθιστώντας επικίνδυνη οποιαδήποτε προσπάθεια προσέγγισης από τη θάλασσα.

Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερα δύσκολη είναι και η πρόσβαση από την ξηρά, εξαιτίας της μεγάλης κλίσης της πλαγιάς και του απότομου βραχώδους εδάφους. Η μορφολογία της περιοχής αυξάνει τον βαθμό δυσκολίας της επιχείρησης, καθώς απαιτείται ειδικός εξοπλισμός για την ασφαλή μετακίνηση των εγκλωβισμένων.

Κλιμάκιο δέκα ατόμων της ΕΜΑΚ από το Ηράκλειο στη Γαύδο

Για τον απεγκλωβισμό των μεταναστών μεταβαίνει στη Γαύδο κλιμάκιο της ΕΜΑΚ από το Ηράκλειο, αποτελούμενο από περίπου δέκα άτομα, με τη συνδρομή του Λιμενικού.

Όπως ανέφερε κάτοικος της περιοχής στην ΕΡΤ Χανίων, ο σχεδιασμός προβλέπει η επιχείρηση να πραγματοποιηθεί από την ξηρά, με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού και σχοινιών. Στόχος είναι να προσεγγίσουν με ασφάλεια το σημείο όπου βρίσκονται οι άνθρωποι και να τους απομακρύνουν σταδιακά από την επικίνδυνη πλαγιά.

Από τους εγκλωβισμένους, ορισμένοι έχουν ήδη καταφέρει να αναρριχηθούν στον γκρεμό και να φτάσουν σε ασφαλές σημείο του νησιού. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία τους.

Οι υπόλοιποι εξακολουθούν να βρίσκονται στην περιοχή Άσπες, με τις αρχές να επιχειρούν να οργανώσουν τον ασφαλέστερο δυνατό τρόπο προσέγγισης και απομάκρυνσής τους.

Η επιχείρηση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα απαιτητική λόγω της απόκρημνης μορφολογίας της ακτής, των ισχυρών ανέμων και του κυματισμού, με προτεραιότητα να αποτελεί ο απεγκλωβισμός όλων των ανθρώπων χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η ζωή τους.