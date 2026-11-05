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Τροχαίο στην Εθνική Οδό Βόλου – Λάρισας: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε προπορευόμενο όχημα, απεγκλωβίστηκε ο οδηγός – ΦΩΤΟ

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Κοινωνία

ΤΡΟΧΑΙΟ ΒΟΛΟΣ
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Τροχαίο σημειώθηκε σήμερα Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, λίγο πριν από τις 8 το πρωί, στον κόμβο του Σέσκλου, στην Εθνική Οδό Βόλου – Λάρισας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, ΙΧ “καρφώθηκε” σε προπορευόμενο μεγάλο όχημα, με τον οδηγό του να εγκλωβίζεται στο αυτοκίνητό του.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις, προκειμένου να απεγκλωβίσουν τον οδηγό. Παράλληλα, κινητοποιήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών και την ενδεχόμενη διακομιδή του στο Νοσοκομείο Βόλου.

Στο σημείο έφτασαν και αστυνομικοί της Τροχαίας, οι οποίοι ανέλαβαν τη διαχείριση της κυκλοφορίας και τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

Ο απεγκλωβισμός ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

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