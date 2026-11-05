«Γιαγιά, είμαι ο λογιστής»: Στη «φάκα» της ΕΛΑΣ σπείρα «αετονύχηδων» – Μετέφεραν τους ηλικιωμένους με αυτοκίνητα σε ΑΤΜ για αναλήψεις

Στην εξάρθρωση σπείρας που είχε ως στόχο ηλικιωμένους και τους εξαπατούσε παριστάνοντας τους λογιστές προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία, συλλαμβάνοντας τέσσερις άνδρες. Τα μέλη της οργάνωσης μετέφεραν τα θύματα με οχήματα σε ΑΤΜ για αναλήψεις, δρώντας κυρίως σε περιοχές όπως το Μενίδι και το Ζεφύρι. Η συνολική λεία υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, ενώ μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 25 περιπτώσεις απατών και κλοπών.

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Ηλικιωμένη
Πηγή: Unsplash
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στην εξάρθρωση σπείρας «αετονύχηδων» που εξαπατούσε ηλικιωμένους προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία, προχωρώντας στη σύλληψη τεσσάρων ανδρών.
  • Βασική μέθοδος δράσης ήταν το «γιαγιά, είμαι ο λογιστής», ενώ σε άλλες περιπτώσεις παρίσταναν τους γνωστούς συγγενών που βρίσκονταν σε οικονομική ανάγκη.
  • Οι δράστες μετέφεραν τα θύματα με οχήματα σε ΑΤΜ για να κάνουν αναλήψεις, με τη συνολική λεία από 25 εξιχνιασμένες υποθέσεις να ξεπερνά τις 120.000 ευρώ.

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Στην εξάρθρωση σπείρας «αετονύχηδων» που είχε ως στόχο ηλικιωμένους, τους οποίους εξαπατούσε αποσπώντας χρηματικά ποσά, κοσμήματα και χρυσαφικά, προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία. Η συνολική λεία της εγκληματικής οργάνωσης ξεπερνά τις 120.000 ευρώ, ενώ από την αστυνομική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί μέχρι στιγμής 25 περιπτώσεις απατών και κλοπών.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τέσσερις άνδρες, ηλικίας 45, 44, 42 και 37 ετών, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς, με τη συνδρομή των αντίστοιχων υπηρεσιών Αμπελοκήπων και Παγκρατίου.

Παρίσταναν τους λογιστές και επικαλούνταν προβλήματα συγγενών

Τα μέλη της εγκληματικής ομάδας χρησιμοποιούσαν διαφορετικά προσχήματα, προκειμένου να προσεγγίζουν τα θύματά τους και να κερδίζουν την εμπιστοσύνη τους.

Η βασική μέθοδος εξαπάτησης ήταν το γνωστό «γιαγιά, είμαι ο λογιστής». 

Το «κόλπο του λογιστή» έχει ως εξής. Οι δράστες εμφανίζονται στα ανυποψίαστα θύματα ως λογιστές και επικαλούνται δήθεν φορολογικές οφειλές ή εκκρεμότητες που πρέπει να διευθετηθούν άμεσα.

Σε άλλες περιπτώσεις, τα μέλη της συγκεκριμένης σπείρας παρουσιάζονταν ως φίλοι ή γνωστοί συγγενικών προσώπων των ηλικιωμένων, υποστηρίζοντας ότι κάποιος δικός τους άνθρωπος αντιμετώπιζε οικονομική ανάγκη και έπρεπε να βοηθηθεί άμεσα.

Με αυτόν τον τρόπο κατάφερναν να αποσπούν χρήματα, κοσμήματα και χρυσαφικά, εκμεταλλευόμενοι την εμπιστοσύνη και την αγωνία των θυμάτων για τις υποτιθέμενες οικονομικές εκκρεμότητες ή τα προβλήματα των συγγενών τους.

Τους μετέφεραν με αυτοκίνητα σε ΑΤΜ για αναλήψεις

Η δράση της ομάδας περιλάμβανε και τη μεταφορά των ηλικιωμένων με οχήματα που χρησιμοποιούσαν τα μέλη της. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι δράστες οδηγούσαν τα θύματά τους σε ΑΤΜ και άλλα σημεία, προκειμένου να τα πείσουν να πραγματοποιήσουν αναλήψεις χρημάτων και να τους παραδώσουν τα ποσά.

Παράλληλα, σε άλλες περιπτώσεις εισέρχονταν στις κατοικίες των ηλικιωμένων και αφαιρούσαν μετρητά και αντικείμενα μεγάλης αξίας.

 

Η δράση σε Μενίδι και Ζεφύρι – Στα 120.000 ευρώ η λεία

Η εγκληματική δραστηριότητα της ομάδας εντοπίζεται κυρίως σε περιοχές όπως το Μενίδι και το Ζεφύρι, με τους αστυνομικούς να έχουν εξιχνιάσει μέχρι στιγμής συνολικά 25 περιπτώσεις απατών και κλοπών.

Το συνολικό οικονομικό όφελος που φέρονται να αποκόμισαν οι δράστες υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, ενώ η έρευνα των αστυνομικών αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη για την πλήρη αποτύπωση της δράσης τους και τη διερεύνηση τυχόν επιπλέον περιστατικών.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς.

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