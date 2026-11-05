Θεσσαλονίκη: Έξι ανήλικοι χτύπησαν 16χρονο και του άρπαξαν το κινητό – Το πούλησαν σε κατάστημα, συνελήφθη και ο ιδιοκτήτης

Έξι ανήλικοι ηλικίας 12-16 ετών χτύπησαν και λήστεψαν 16χρονο το απόγευμα της Τρίτης στους Αμπελόκηπους στη δυτική Θεσσαλονίκη, αφαιρώντας του ένα κινητό τηλέφωνο, 20 ευρώ και κλειδιά. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι δράστες συνελήφθησαν από αστυνομικούς του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων – Μενεμένης, αφού διαπιστώθηκε ότι δύο εξ αυτών πούλησαν το κλεμμένο τηλέφωνο σε κατάστημα. Συνελήφθη επίσης ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, ενώ το κινητό κατασχέθηκε και επεστράφη στον νόμιμο κάτοχό του

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περιπολικό, αστυνομία, ΕΛΑΣ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έξι ανήλικοι ηλικίας 12-16 ετών χτύπησαν και λήστεψαν 16χρονο στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, παίρνοντάς του ένα κινητό τηλέφωνο, 20 ευρώ και κλειδιά.
  • Οι δράστες συνελήφθησαν από αστυνομικούς, ενώ προέκυψε ότι δύο από αυτούς πούλησαν το κλεμμένο κινητό σε κατάστημα.
  • Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος συνελήφθη επίσης, ενώ το κινητό τηλέφωνο κατασχέθηκε και αποδόθηκε στον νόμιμο κάτοχό του.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Έξι ανήλικοι χτύπησαν και λήστεψαν έναν 16χρονο στη Δυτική Θεσσαλονίκη.

Η ληστεία σε βάρος του 16χρονου έγινε το απόγευμα της Τρίτης στην περιοχή των Αμπελοκήπων. Οι έξι ανήλικοι δράστες ηλικίας 12-16 ετών, πλησίασαν τον 16χρονο και αφού τον χτύπησαν, του πήραν ένα κινητό τηλέφωνο, το χρηματικό ποσό των 20 ευρώ και κλειδιά, σύμφωνα με το thestival.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, από την έρευνα αστυνομικών του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων – Μενεμένης οι οποίοι και συνέλαβαν τους δράστες, προέκυψε ότι δύο από τους συλληφθέντες πούλησαν το κλεμμένο κινητό σε κατάστημα.

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος συνελήφθη επίσης, ενώ το κινητό τηλέφωνο κατασχέθηκε και αποδόθηκε στον νόμιμο κάτοχό του.

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