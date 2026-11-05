Θεσσαλονίκη: Έξι ανήλικοι χτύπησαν 16χρονο και του άρπαξαν το κινητό – Το πούλησαν σε κατάστημα, συνελήφθη και ο ιδιοκτήτης

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Έξι ανήλικοι χτύπησαν και λήστεψαν έναν 16χρονο στη Δυτική Θεσσαλονίκη.

Η ληστεία σε βάρος του 16χρονου έγινε το απόγευμα της Τρίτης στην περιοχή των Αμπελοκήπων. Οι έξι ανήλικοι δράστες ηλικίας 12-16 ετών, πλησίασαν τον 16χρονο και αφού τον χτύπησαν, του πήραν ένα κινητό τηλέφωνο, το χρηματικό ποσό των 20 ευρώ και κλειδιά, σύμφωνα με το thestival.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, από την έρευνα αστυνομικών του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων – Μενεμένης οι οποίοι και συνέλαβαν τους δράστες, προέκυψε ότι δύο από τους συλληφθέντες πούλησαν το κλεμμένο κινητό σε κατάστημα.

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος συνελήφθη επίσης, ενώ το κινητό τηλέφωνο κατασχέθηκε και αποδόθηκε στον νόμιμο κάτοχό του.